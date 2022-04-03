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2022.04.03 16:44

Науседа об убийствах в Буче: российская «освободительная» армия истязала гражданских жителей

LRT.lt, BNS, ELTA2022.04.03 16:44
Украинский военнослужащий проверяет, не заминировано ли тело
Украинский военнослужащий проверяет, не заминировано ли тело / AP nuotr.

«Жуткие виды освобожденных украинских городов в Киевской области. Российская «освободительная» армия истязала гражданских жителей, проявляла к ним невиданную жестокость», – заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Так он отреагировал на преступления российских солдат в городе Буча, когда было убито более 300 мирных жителей.

«За военные преступления придется ответить. Как убийцам в солдатской форме (если им удастся выжить), так и тем, кто отдавал приказы или игнорировал поведение подчиненных (также с той же оговоркой), так и тем в Кремле, кто придумал и начал эту бессмысленную и жестокую войну против Украины», – написал литовский президент в социальной сети Фейсбук.

После резни в Буче министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в очередной раз призвал членов Европейского Союза остановить импорт российского природного газа и нефти.

«Отход армии российских серийных убийц из Бучи раскрыл всю их жестокость. Можно только догадываться, что происходит на других территориях, которые они занимают. Другого выхода нет, потому что деньги, вырученные от продажи российского газа и нефти, идут на финансирование военных преступлений. Дорогие друзья в Европейском Союзе, закрутите вентели. Не будьте соучастниками», – написал в Твиттере Г. Ландсбергис.

Киевский пригород Буча
Киевский пригород Буча / AP nuotr.

Литва, Латвия и Эстония прекратили импорт российского газа с 1 апреля.

По утверждению украинских властей, после отхода российских войск из киевского пригорода Буча там были обнаружены массовые захоронения около 300 мирных жителей.

Киевский пригород Буча
Киевский пригород Буча / AP nuotr.

Репортеры информационного агентства AFP сообщили, что лишь на одной из улиц Бучи видели не менее 20 тел. Все люди были в гражданской одежде.

Киевский пригород Буча
Киевский пригород Буча / AP nuotr.

Рядом с тремя из этих людей находились велосипеды, а рядом с остальными – изрешеченные пулями и раздавленные автомобили. У одного мужчины руки были связаны за спиной куском белой материи. Мужчина был застрелен, а рядом с его телом лежал раскрытый украинский паспорт.

Украинский военнослужащий проверяет, не заминировано ли тело
Киевский пригород Буча
Киевский пригород Буча
Киевский пригород Буча
# Литва# Война в Украине
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