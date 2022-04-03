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2022.04.03 11:06

За сутки пограничники развернули 54 мигрантов, со стороны Беларуси доносились выстрелы

LRT.lt2022.04.03 11:06
Литовско-белорусская граница
Литовско-белорусская граница / D. Umbraso/LRT nuotr.

По сообщению Службы охраны государственной границы, в субботу пограничники не пропустили в Литву 54 мигрантов, пытавшихся пробраться из Беларуси в непредназначенных для этого местах.

В пятницу пограничники развернули назад в Беларусь 63 иностранцев, в четверг – 68, в среду – 43, во вторник – 32, в понедельник – 39, в воскресенье – 20.

В субботу в той части белорусской территории, что граничит с Швенчёнским районом, было произведено 15 выстрелов, а на границе с Варенском районом – один. В ночь на воскресенье близ Шальчининкского района с белорусской стороны выпущены 2 сигнальные ракеты.

Всего в этом году, по данным на ночь с субботы на воскресенье, в Литву со стороны Беларуси не был пропущен 1 201 мигрант, пытавшийся нелегально пересечь границу.

В прошлом году, начиная с августа, когда пограничники получили право не пропускать мигрантов, пытающихся пройти в не предназначенных для этого местах, сотрудники службы развернули 8 106 иностранцев.

Литовские пограничники и военнослужащие, приданные им в помощь, в минувшие сутки не применяли служебного оружия, не прибегали к специальным средствам или к мерам физического принуждения.

# Литва
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