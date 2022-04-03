В Литве выявлено 1 766 случаев коронавируса, скончалось 8 человек

Как сообщил в воскресенье департамент статистики, за минувшие сутки в Литве выявлено 1 766 случаев заболевания COVID-19, за сутки от этой инфекции умерло 8 человек.

Из восьми человек, скончавшихся от COVID-19 в минувшие сутки, один человек относился к возрастной группе 40-49 лет, а всем остальным было больше 70 лет. Шесть из них не были полностью вакцинированы.

В настоящее время в больницах проходят лечение 1 042 больных, зараженных COVID-19, (на десять больше, чем сутки назад). 50 из них находятся в реанимации.

14-дневный коэффициент первичной заражаемости коронавирусом неуклонно сокращается и составляет 1387,1 случая на 100 тысяч жителей. 7-дневный показатель положительных диагностических тестов также немного снизился до 33,5 процента.

Коронавирус в Литве / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Число новых случаев, быстро росшее с конца прошлого года, начало постепенно снижаться в начале февраля этого года. Тогда был достигнут пик новых случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тысяч заразившихся коронавирусной инфекцией.

В Литве минимум одной дозой вакцины от коронавируса привилось почти 70 процентов населения.