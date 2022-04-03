Песков: "Ургант - патриот, а те, кто хает власть - враги"

Песков рассказал о том, кого надо и не надо записывать в "пятую колонну".

Пресс-секретарь президента Росии Дмитрий Песков в интервью белорусскому телевидению прокомментировал высказывания российских деятелей культуры с осуждением российского вторжения в Украину. По словам Пескова, многие из занявших антивоенную позицию "не враги государства". Пресс-секретарь Кремля предположил, что они не поняли смысла происходящего или испугались. "Ведь если ты певец, ты не понимаешь ничего в политике. Если ты певец, ты и не должен понимать про расширение НАТО, ты должен хорошо петь", - сказал Песков.

Он ​высказался в частности о ведущем юмористической программы “Вечерний Ургант” на Первом канале Иване Урганте как о том, кого "не нужно записывать в пятую колонну" за то, что тот уехал из России сразу после начала вторжения России в Украину.

"Я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот. У него может быть своя точка зрения, он ее, правда, не имеет права выносить на Первый канал, но он этого и не делал. Не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в пятую колонну" – сказал Песков. "У нас тоже есть такие ястребы, которые считают, что всех надо прямо к ногтю и так далее". По мнению Пескова, к "пятой колонне" не относятся и телеведущие Ксения Собчак с Региной Тодоренко.

По мнению Пескова, среди тех, кто выступает против войны, есть и "враги государства": "люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть, нападать на героев-военных - вот это враги государства и с ними мы будем бороться".

Иван Ургант с семьей покинул Россию 24 февраля, уехал в Израиль, оставив в своем инстаграме запись: "Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ". Программа "Вечерний Ургант" перестала выходить в эфир, но пресс-служба телеканала не подтверждала информацию о закрытии шоу. Позже Иван Ургант написал, что это отпуск, и он вернется в Россию. Ксения Собчак сегодня заявила, что, по ее сведениям, Иван Ургант вернулся в Москву, а также поделилась слухами, что программу возобновят в ином формате.

Радио Свобода