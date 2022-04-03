Хроника путинской войны. Human Rights Watch заявила о военных преступлениях армии РФ в Украине

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий воскресенья, 3 апреля.

На 39-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 10 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 3 апреля (время вильнюсское).

18:00

Пожар в Чернигове после атаки российской артиллерии / AP nuotr.

Чернигов уничтожен на 70 процентов, сообщил мэр города Владислав Атрошенко. "Люди уже перестали интересоваться, сколько мин прилетело… журналистов постоянно интересует, сколько было обстрелов и какие последствия. Последствия - тяжелые, как и в Буче, и в Харькове, и возможно, в Мариуполе", - сказал Атрошенко в эфире украинского телевидения. Он сообщил, что бизнес в городе не работает и следовательно нет поступлений в бюджет.

17:30

Война в Украине "далека от завершения", заявил глава администрации президента США Джо Байдена Рон Клэйн в интервью каналу ABC News. "Я думаю, украинцы выигрывают войну под Киевом и на севере страны. И это огромная заслуга боевых действий, которые они вели, и поддержки, которую им оказали США и наши союзники по НАТО. Мы отправляем оружие в Украину почти каждый день", - сказал Клэйн. Однако, по его словам, есть много свидетельств того, что Россия выводит свои войска из северной части страны, чтобы перебросить их в восточную часть и возобновить боевые действия там.

17:00

Немецкая благотворительная организация, занимающаяся предоставлением медикаментов, Action Medeor намерена расширить свою помощь Украине в ближайшие недели. Она начнет работу на юге Украины и в Молдове, чтобы обеспечить медицинской помощью главным образом Одесскую область. До сих пор перевозки медикаментов ее представителями осуществлялись через Тернополь, откуда их доставляли в другие регионы на севере, востоке и в центре страны.

16:30

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о нескольких ракетных ударах по городу. "Собираем сейчас данные. Не публикуйте никаких фото или видео до того, как это сделают официальные источники", - написал он. В свою очередь глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что более подробная информация об этих обстрелах будет опубликована 4 апреля.

Между тем его заместитель Игорь Кузьмин сообщил, что в результате ракетного удара по зданию облсовета в Николаеве 29 марта погибли не менее 36 человек, 34 - ранены.

16:00

Энтони Блинкен / E. Blaževič/LRT nuotr.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал кадры из Бучи после ухода российской армии "ударом под дых". "Это реальность того, что происходит каждый день, пока продолжается жестокость России в отношении Украины", - сказал Блинкен. В интервью CNN он заявил, что еще слишком рано судить о том, что означает передислокация российских войск из Киева. Он не исключил, что это может быть как вывод войск, так и перегруппировка, пополнение запасов перед возвращением в Киевскую область.

15:30

Глава Минэкономики Германии высказался за ужесточение санкций в отношении России после обнародования материалов о предполагаемых военных преступлениях российской армии в Киевской области. "Это ужасное военное преступление не может остаться без ответа", - заявил министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) в интервью немецкому изданию Bild. Он указал, что усиленные штрафные меры против России уже находятся в стадии разработки "с партнерами в ЕС".

15:00

Германия ужесточит санкции в отношении России и расширит помощь на оборону Украины, пообещала глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "Невыносимо" видеть кадры из города Буча, написала она. "Безудержное насилие Путина уничтожает невинные семьи и не знает границ. Виновные в этих военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности", - заявила министр в Twitter.

Die Bilder aus #Butscha sind unerträglich. Putins hemmungslose Gewalt löscht unschuldige Familien aus und kennt keine Grenzen. 1/2 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) April 3, 2022

14:30

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) задокументировала ряд случаев нарушения российскими войсками законов военного времени в отношении мирных жителей на временно оккупированных территориях Черниговской, Харьковской и Киевской областей. К зафиксированным актам насилия относятся: случай многократного изнасилования, два случая внесудебной казни (один - шести человек, другой - одного человека), а также другие случаи незаконного насилия и угроз в адрес мирных жителей с 27 февраля по 14 марта 2022 года. Российские военные также были причастны к воровству гражданского имущества, включая продукты питания, одежду и дрова. "Те, кто совершил эти злоупотребления, несут ответственность за военные преступления", - подчеркивается на сайте организации.

14:00

"Резня в Буче была преднамеренной", - написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter. По его мнению, российские войска стремятся уничтожить как можно больше украинцев, и российскую армию необходимо немедленно остановить и выдворить из Украины. Министр потребовал от стран G7 "новых разрушительных санкций" в отношении России, в частности, эмбарго на нефть, газ и уголь, закрытия портов для российских судов и товаров и отключения всех российских банков от системы SWIFT.

14:00

Мэра города Берислава Херсонской области Александра Шаповалова отпустили из плена. "Это были 16 длинных и трудных дней для всех. Сейчас Александр Николаевич находится дома и пытается вернуться в нормальную жизнь. Его здоровью ничего не угрожает", - сказано в сообщении на сайте Бериславского горсовета. В нем также отмечается, что "люди, пережившие военный плен, имеют осложнения хронических заболеваний и нуждаются в немедицинской помощи". 29 марта стало известно, что российские военные похитили Шаповалова.

13:30

В плену у российской армии находятся 11 глав местных общин из Киевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. По ее словам, украинская сторона информирует о них, как и о других пропавших гражданских гражданах, международные организации (МККК, ООН и и другие) и требует "сделать все возможное для возвращения наших гражданских, священников, мэров городов, журналистов и активистов".

Верещук также сообщила, что после освобождения Киевской области 2 апреля стало известно об убийстве старосты села Мотыжин Ольги Сухенко. Министр заявила, что староста была убита российскими военными в плену. Об обнаружении тел Ольги Сухенко и ее мужа Игоря Сухенко написал глава Мотыжина Вадим Токарь. По его информации, российские войска выкрали их 23 марта.

13:00

Глава Совета ЕС Шарль Мишель написал в Twitter на английском и украинском языках, что его шокировали кадры "зверств, совершенных российской армией в освобожденной Киевской области". Он поставил в своем твите хештег #BuchaMassacre - "резня в Буче". Мишель заверил, что Евросоюз помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для исков в международных судах. "На подходе дальнейшие санкции и поддержка ЕС", - указал глава Евросовета.

Шокований приголомшливими фотографіями звірств, скоєних російською армією у звільненій Київській області #BuchaMassacre



ЄС допомагає Україні та НУО зібрати необхідні докази для позовів у міжнародних судах.



Подальші санкції та підтримка ЄС на підході.



Слава Україні! — Charles Michel (@eucopresident) April 3, 2022

Накануне, 2 апреля, мэр Бучи (пригорода Киева) Анатолий Федорук сообщил, что после отступления российских войск в городе обнаружили массовое захоронение с телами почти 300 человек. Он также рассказал, что на улицах разрушенного города лежат десятки тел, некоторые - со связанными руками. По данным агентства AFP, только на одной из улиц Бучи его корреспонденты увидели не менее 20 убитых мужчин в гражданской одежде.

12:40

В Каховке Херсонской области российские военнослужащие, оккупировавшие город, открыли огонь по мирным жителям, вышедшим на проукраинский митинг. По предварительной информации агентства УНИАН, есть задержанные и раненые.

12:30

В пригороде Киева Ирпене закрыты выезды и идет проверка всех автомобилей, покидающих город, сообщил мэр Александр Маркушин. Эти меры приняты для пресечения мародерства. Обнаруженные вещи будут возвращать владельцам через полицию, заверяют городские власти.

11:00

Одесса подверглась обстрелу российской авиацией

Одесса после российского обстрела / Vida Press nuotr.

Россия заявила, что нанесла ракетный удар с кораблей и самолетов по нефтеперерабатывающему заводу и хранилищам горюче-смазочных материалов в районе Одессы. "Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса, с которых осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на николаевском направлении", - сказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В свою очередь депутат горсовета Одессы Петр Обухов сообщил, что одной из целей обстрела в городе был "инфраструктурный объект". Офицер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сказал, что российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры. Как передает агентство УНИАН со ссылкой на соцсети, за несколько часов до атаки "сепаратистский паблик опубликовал местоположение хранилищ горюче-смазочных материалов и указал точные адреса".

11:30

Российская армия уничтожила в Украине 6800 жилых домов, сообщил украинский министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. По его словам, число разрушенных жилых зданий растет с каждым часом. "Объемы разрушений катастрофические. В одном только Харькове разрушены более тысячи объектов жилого фонда. Множество домов уничтожено в Чернигове и Мариуполе", - написал министр в Facebook. По оценкам правительства Украины, для восстановления инфраструктуры на первом этапе потребуются десятки миллиардов, а на последующих этапах - сотни миллиардов долларов.

11:00

Владимир Путин / AP nuotr.

Владимир Путин хочет 9 мая объявить о победе российской армии на востоке Украины, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников из США и Европы, знакомых с данными западных разведслужб. По их словам, Россия пересмотрела свою военную стратегию против Украины и намерена сосредоточиться на Донбассе. Кремлю важно добиться контроля над этим и другими регионами востока Украины к 9 мая, так как День Победы имеет символическое значение и "Путин хочет в этот день отпраздновать хоть какую-либо победу в своей войне". "Путин устроит парад победы 9 мая, независимо от статуса войны или мирных переговоров", - заявил CNN представитель министерства обороны одной из стран Евросоюза.

10:30

В Изюме из-за российских обстрелов уничтожено около 80% жилой застройки, сообщил заместитель мэра города Владимир Мацокин. По подсчетам местных властей, в Изюме и близлежащих селах заблокированы и нуждаются в гуманитарной помощи от 15 до 20 тысяч человек.

09:55

Министерство обороны Великобритании обнародовало данные об обстановке в зоне боевых действий на 3 апреля.

- За прошедшую неделю наблюдалась повышенная активность авиации РФ в направлении юго-востока Украины. Возможно, что Россия сосредоточивает свои военные действия в этом районе.

- Несмотря на попытки России уничтожить украинскую противовоздушную оборону, Украина продолжает создавать серьезные проблемы для российских воздушных и ракетных операций. Российские самолеты по-прежнему уязвимы для систем ПВО малой и средней дальности.

- Усилия России по установлению широкого контроля над воздухом серьезно подорваны, это существенно сказалось на ее способности поддерживать наступление своих сухопутных войск на ряде фронтов.

- Военно-морские силы РФ продолжают блокировать украинское побережье на Черном и Азовском морях, препятствуя пополнению запасов Украины морскими путями.

- Россия по-прежнему может попытаться высадить морской десант, но эта операция будет связана с большим риском из-за подготовленности украинских военнослужащих.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/YYuVQArcF3



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/1Katetgz7q — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 3, 2022

09:30

Глава офиса Зеленского: эмбарго на энергоресурсы РФ подействует сильнее санкций

"Санкций против РФ недостаточно. Чтобы обвалить экономику России и прекратить убийства украинцев, необходимо либо прямое эмбарго на все энергоресурсы, либо косвенное эмбарго из-за закрытия портов для товаров (85% нефти - танкеры). Или скажите нам: "Воюйте до последнего украинца", - считает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Sanctions against RF are not enough. To ruin 🇷🇺 economy & stop the killing of Ukrainians, a direct embargo on all 🇷🇺 energy resources or an indirect embargo through the closure of ports for 🇷🇺 goods (85% of oil are tankers) is needed. Or tell us - "fight to the last Ukrainian". — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2022

09:00

В результате ракетных ударов по инфраструктуре Одессы травмированных и погибших нет - таковы предварительные данные оперативного командования "Юг".

08:30

В бою в Луганской области погиб украинский писатель Юрий Руф - бессменный ведущий патриотического Фестиваля непокоренной нации "Холодный Яр". С начала войны Руф вступил в ряды 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, передает агентство УНИАН.

08:00

Генеральный штаб ВСУ обнародовал сводку по состоянию на утро 3 апреля. Вот главное из ее содержания.

- Морально-психологическое состояние личного состава российских войск и уровень его мотивации остается крайне низким.

- Командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение.

- Личный состав двух батальонно-тактических групп 4-й военной базы из состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа отказался воевать в Украине. Запланировано возвращение этих военнослужащих в пункты постоянной дислокации.

- Для восполнения потерь личного состава Кремль агитирует гражданское население вступать в ряды вооруженных сил.

- Оккупационные войска продолжают размещать вооружение и военную технику в непосредственной близости от жилой инфраструктуры населенных пунктов, проводить фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях, совершают насилие над местными жителями, занимаются мародерством и ограблениями.

- В Донбассе ВСУ отбили шесть атак врага, уничтожили четыре танка, шесть единиц бронированной техники и семь - автомобильной.

- Сбиты два самолета, один вертолет, один БПЛА и четыре крылатые ракеты противника.

- Украинская авиация продолжала наносить удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам.

07:30

Российская авиация подвергла ракетному обстрелу Одессу, часть ракет была сбита украинской ПВО, над городом видны клубы дыма, сообщает агентство УНИАН.

07:00

Глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин сообщил в Telegram подробности обстрела силами РФ Кременчуга, произошедшего днем ранее. По его словам, инфраструктура Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, крупнейшего предприятия по производству нефтепродуктов в Украине, полностью уничтожена. "Завод не работает. Наши спасатели продолжают героически тушить пожар. К счастью, экологической катастрофы нет, ГСЧС (Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. – Ред.) контролирует ситуацию. На сегодня пострадали несколько человек, которые получили ожоги, но их жизни ничего не угрожает", написал он. Лунин также обратился с просьбой к жителям Полтавской области не выстраиваться в очереди за бензином и не создавать искусственный дефицит. "В Украине – война, ситуация очень сложная, но вполне контролируемая", - подчеркнул Дмитрий Лунин.

06:15

ОЭСР: Экономический рост в Европе может снизиться на 1,5 процентных пункта

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предрекает возможное падение экономического роста в Европе на 1-1,5 процентных пункта из-за агрессивной войны России в Украине. Инфляция может вырасти "на 2-2,5 процентных пункта" в зависимости от продолжительности войны, заявила главный экономист ОЭСР Лоуренс Бун в интервью французской газете Journal du Dimanche. "Степень неопределенности" этих оценок высока, подчеркнула Бун, однако посоветовала "тщательно продумать" вопросы продовольственной, энергетической и цифровой безопасности, а также организации торговли. В результате войны ожидается рост цен на зерно и удобрения, экспортируемые Россией и Украиной, указала Бун. Это может "повлиять не только на урожай нынешнего года, но, возможно, и на урожай 2023 года".

06:00

Украинский посол в Германии Андрей Мельник обвинил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) в излишней близости к России на фоне войны в Украине. "Для Штайнмайера отношения с Россией были и остаются чем-то фундаментальным, даже священным, что бы ни происходило, даже агрессивная война не играет в этом большой роли", - заявил Мельник в интервью немецкой газете Der Tagesspiegel. У Германии по-прежнему слишком много корыстных интересов по отношению к России, таких как газ, нефть и уголь, указал украинский посол. По его словам, Штайнмайер "плел паутину контактов" с Россией на протяжении десятилетий, к чему привлечены "многие люди", занимающее значимое положение в нынешней правительственной коалиции.

05:20

Компания "Украинская железная дорога" (Укрзализныця) обнародовала график движения эвакуационных поездов на 3 апреля. В частности, они будут курсировать по таким направлениям: Краматорск - Львов; Краматорск - Львов, Новозолотаровка - Лозовая, Покровск - Днепр, Чоп - Днепр. Что касается международных рейсов, поезда будут курсировать в такие страны, как: Польша (Львов - Пшемысль, Киев - Винница - Пшемысль, Днепр - Хелм, Львов - Хелм, Одесса - Пшемысль, Киев - Варшава/Киев - Хелм), Словакия (Чоп - Чьерна-над-Тисоу - Кошице, Чоп - Чьерна-над-Тисоу - Кошице), Венгрия (Мукачево - Будапешт), Румыния (Одесса - Измаил - Исакча), Австрия (Киев - Львов - Вена).

04:45

Вице-премьер Польши не против развертывания в своей стране ядерного оружия США

Ярослав Качиньский / AP nuotr.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский открыт для размещения американского ядерного оружия в своей стране. "Если бы американцы попросили нас хранить ядерное оружие США в Польше, мы были бы открыты для этого. Это значительно укрепило бы сдерживание Москвы", - заявил политик в интервью немецкой газете Welt am Sonntag. В настоящее время такой вопрос не стоит, "однако это может скоро измениться", отметил он, указав на то, что инициатива должна исходить от американцев.

04:15

Интенсивность ракетных обстрелов армией РФ украинских населенных пунктов снизилась. В то же время российскими военными осуществляется формирование "добровольческих" батальонов из числа наемников и жителей временно оккупированных территорий. Таковы данные оперативной сводки с фронта, опубликованной Генеральным штабом Вооруженных сил Украины (ГШВСУ) в Facebook.

03:34

Владимир Зеленский / фото AP

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном получил обещание дальнейшей поддержки в борьбе против российской армии. "Я опять говорил с Джонсоном. Великобритания - наш могущественный союзник. Обсуждались оборонная поддержка, ужесточение антироссийских санкций и послевоенные гарантии безопасности. Мы с нетерпением ждем конференции доноров для Украины", - написал украинский лидер в Twitter. Однако подробностей он не сообщил.

Укотре поговорив з @BorisJohnson. Велика Британія – наш потужний союзник. Обговорили оборонну підтримку 🇺🇦, посилення антиросійських санкцій та післявоєнні гарантії безпеки. З нетерпінням чекаємо на конференцію донорів для України. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 2, 2022

03:00

В Мариуполе погиб литовский кинорежиссер Мантас Кведаравичюс

Литовский кинорежиссер Мантас Кведаравичюс, снявший такие документальные ленты, как "Барзах" о пытках в кадыровской Чечне и "Мариуполис" о существовании в условиях военных действий жителей украинского Мариуполя, погиб в Мариуполе. Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщил российский и латвийский режиссер-документалист, продюсер, президент международного фестиваля авторского документального кино "Артдокфест" и Национальной премии в области неигрового кино "Лавровая ветвь" Виталий Манский. "Наш друг, участник "Артдокфест", литовский документалист Мантас Кведаравичюс, сегодня был убит в Мариуполе, с камерой в руках", - написал он. "Я нашел несколько фото, где мы вместе с Мантасом на Артдокфесте в Риге, в 2016 году обсуждаем место документалиста на войне. Мантас все больше молчал, и думал...", - добавил Манский.

02:39

Российская армия, по просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту РФ Владимиру Путину, открывает коридор для эвакуации иностранных граждан из расположенных на берегу Азовского моря портовых городов Мариуполя и Бердянска. Об этом сообщили в министерстве обороны России. По словам начальника Национального центра управления обороной РФ, генерал-майора Михаила Мизинцева, иностранцы могут быть эвакуированы из Мариуполя в Бердянск и далее по любому гуманитарному маршруту: наземным транспортом в аннексированный Россией Крым либо на подконтрольные Киеву территории, а также морским транспортом по избранным направлениям. Как сообщается, находящиеся в Мариуполе иностранцы - это главным образом члены экипажей грузовых судов, которые заблокированы в портах Украины с начала войны, развязанной против нее Россией. Украинское руководство просят гарантировать безопасность гуманитарных коридоров.

02:10

Карла дель Понте призвала выдать ордер на арест Путина

Экс-прокурор Международного трибунала ООН по бывшей Югославии и Международного трибунала ООН по Руанде Карла дель Понте требует, чтобы Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. "Путин - военный преступник", - заявила дель Понте в интервью швейцарской газете Le Temps. Как она подчеркнула, ее особенно потрясло использование массовых захоронений в войне против Украины. По словам экс-прокурора, она надеялась, что больше никогда не увидит массовых захоронений. Дель Понте считает, что расследование в отношении Украины будет легче, чем в отношении бывшей Югославии, поскольку Украина сама попросила Международный трибунал ООН провести следствие.

01:46

На разминирование территорий Киевской области, по расчетам специалистов, уйдет не менее 10 дней. Об этом сообщил в Telegram руководитель гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба. Он призвал жителей населенных пунктов региона не возвращаться в срочном порядке в свои дома и не подвергать свои жизни опасности. "Делается это для того, чтобы специалисты смогли оценить объем работ, навести там порядок. После этого процесс разминирования и восстановления инфраструктуры сможет принять плановый характер", - говорится в сообщении.

01:25

Британская разведка обнародовала в Twitter новую сводку по войне в Украине. В частности, ею зафиксировано, что несмотря на непрекращающиеся усилия России по ослаблению возможностей ПВО Украины, Украина по-прежнему представляет серьезную проблему для российских воздушных и ракетных операций. В результате российские самолеты остаются уязвимыми для систем ПВО малой и средней дальности. Как указывается, неспособность России обнаружить и уничтожить системы ПВО серьезно подорвала ее усилия по установлению широкого контроля над воздушным пространством, что, в свою очередь, существенно повлияло на ее способность поддерживать наступление своих сухопутных войск на ряде фронтов.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/V6XxtXUEbA



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/dMkQ5mPX6z — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 2, 2022

01:05

Зеленский призвал каждого внести посильный вклад в приближение победы

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении к гражданам страны призвал каждого внести посильный вклад в приближение победы над российскими захватчиками, развязавшими войну против Украины. "В чем цель российских войск? Они хотят захватить и Донбасс, и юг Украины. В чем наша цель? Защитить нас, нашу свободу, нашу землю и людей. Наш героический Мариуполь продолжает удерживать значительную часть вражеских сил. Благодаря этому сопротивлению, благодаря мужеству и стойкости других наших городов Украина выиграла бесценное время. То время, которое позволяет ломать тактику врага и ослаблять его возможности", - отметил украинский лидер. Глава государства посетовал на то, что его страна так и не получила пока достаточно современных западных противоракетных систем, самолетов и много из "того, что могли предоставить партнеры".

Особую критику Зеленского вызывает позиция венгерских властей, от которых Киев не получил ни оборонной помощи, ни моральной поддержки. "Вся Европа пытается остановить войну, вернуть мир. Почему тогда официальный Будапешт противопоставляет себя всей Европе, всем цивилизованным странам? Ради чего?" - задается вопросом Зеленский в преддверии парламентских выборов в Венгрии и высказывает предположение, что "честность, которой не хватает господину Орбану (премьер-министру Виктору Орбану. - Ред.)", тот, "возможно, утратил где-нибудь в контактах с Москвой".

00:05

Украина не подпишет документ, согласно которому Россия будет иметь право ветировать какие-то решения, написал в своем Telegram-канале глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия, председатель фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде Как отметил Арахамия, в России понимают, что так не может быть. "Поэтому мы проговариваем с ними другой формат - у нас есть мирный договор с РФ, но гарантии безопасности предоставляют другие страны. Конечно, РФ не может блокировать такой процесс", - указал он. По мнению Арахамии, в финальном раунде переговоров РФ воспримет такую позицию, иначе Украина ничего подписывать не будет. Глава украинской делегации в эфире телемарафона сообщил, что российская сторона предварительно устно одобрила предложенные Украиной в Стамбуле ключевые позиции по договору о гарантиях безопасности, за исключением вопроса Крыма.

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