Майкл Наки: Путин приблизил свой конец

С началом войны и упразднением путинским режимом остатков независимых СМИ, за границу стали перебираться известные журналисты, блогеры, ведущие каналов на последнем доступном для россиян ресурсе – ютубе. Среди тех, кто обосновался в Вильнюсе, политолог, журналист, ведущий собственного канала и участник стримов на других каналах Майкл Наки. Но покинул родину он не в связи с последними событиями, а раньше.

- Я переехал из России еще год назад. Когда посадили Алексея Навального, было важно не то, что его посадили (это было понятно и раньше), а как именно это происходило. Раньше же как считалось: Россия – это авторитарная страна, которая, тем не менее, пытается симулировать какие-то признаки демократии. И в момент, когда начинает рушиться процедура, становится понятно, что отказываются от этих симуляционных элементов. Навального судили не в суде, а прямо в УВД, и мне стало понятно, что дальше будет только хуже. И передо мной встал выбор: продолжать что-то делать в медиа-пространстве, но цензурировать себя; избрать какую-то другую сферу, заниматься чем угодно еще; продолжать дело все то же самое, но дистанционно. Я не люблю принимать решения в срочном порядке, мне не нравится эвакуация, я стараюсь все делать заранее, потому что мне так проще. Поэтому год назад мы с женой (журналистка Нино Росебашвили. – Н. М.) переехали в Тбилиси. И оттуда я вещал.

Майкл Наки / YouTube, стоп-кадр

И тогда, и сейчас все можно делать дистанционно, большой разницы с точки зрения контента и понимания того, что происходит, нет, – делаю я это в своей квартире в Химках или в Тбилиси. Часть людей не до конца понимала, что происходит, продолжала надеяться, что удастся проскочить, но сейчас эти люди поставлены в положение, когда им срочно надо переоборудовать свое вещание, свои офисы и прочее. «Новая газета», например, до последнего надеялась, что не тронут, но в итоге тоже закрылась.

Год назад я не знал, что будет война, но я знал, что будет движение в сторону тоталитаризма, поэтому переехал. У тех, кто сейчас срочно пытается как-то переформатироваться, получается это сделать, хотя иногда криво, косо. Вот телеканал «Дождь», хотя и не воскрес в своем обычном формате, но Тихон Дзядко и Екатерина Котрикадзе начали вести свой канал в ютубе..

- Из той же Грузии...

- Да, будем надеяться, что у них получится, потому что это одно из самых профессиональных масс-медиа, которое не особо шло на компромиссы, что мне кажется ценным. Так что надеюсь, что им удастся перегруппироваться и снова участвовать в борьбе на информационном фронте.

- Нам кажется, что вы все объединились, – возьмем, к примеру, канал «Популярная политика», у которых уже миллион подписчиков: он становится реально популярным, и вы на нем работаете.

- Ему, по сути, месяц, начал он активно вещать, когда война началась. Я бы не стал приписывать себе заслугу в этом отношении, – ребята просто сказали, что им нужна помощь, и я в текущих обстоятельствах (хотя я один привык работать) решил, что если могу чем-то помочь, то помогу.

- Все политологи, в том числе и Владимир Пастухов, профессор университетского колледжа в Лондоне, говорят, что в России сейчас идет борьба между русскими европейцами и силами архаики, и все это похоже на то, что против мощного современного компьютера выступает не калькулятор, а деревянные счеты, на которых считать тяжело, но бить ими по голове удобно. Видите ли вы картину так?

- Можно бить счетами, но компьютер тяжелее, и удары будут больнее. Нет, я думаю, что это обычная попытка создания тоталитарного общества и битва его с горизонтальным, свободным обществом. При этом мне кажется несколько наивным воспринимать это как битву прогресса с регрессом. Российские власти используют прогресс для своих тоталитарных нужд: мы видим камеры распознавания лиц, блокировку интернета, что достаточно тяжелая техническая задача. Несколько лет назад никто не верил, что у России получится это сделать. Мы помним битву с Telegram несколько лет назад, которая была российскими властями подчистую проиграна. А сейчас у них получается блокировать сайты, приложения. Они пытаются использовать лучшие технологические практики, во многом позаимствованные у Китая. Так что это не битва прошлого с будущим, как бы нам ни хотелось в это верить.

Будущее всегда побеждает, поэтому есть желание думать, что поражение неизбежно, но на самом деле это не так. Если ты думаешь, что это битва будущего с прошлым, то от тебя ничего не требуется, – ведь будущее все равно победит. Ты можешь просто сидеть и ждать, пока все само не случится. Оно, конечно, когда-то развалится, переформатируется: не существует вечных империй, вечных режимов. Но насколько скоро и как это будет происходить, куда все направится, – это зависит от конкретных людей. Поэтому я бы не перекладывал работу на историю; не надо думать: посижу, картошечки поем, а оно само как-нибудь развалится. И, как бы нам ни хотелось думать, что режим Путина падет послезавтра, – это зависит от людей, от их усилий.

И это не война идеологическая. У российского государства нет никакой идеологии, ее не удалось создать, сколько бы ее ни искали. Это просто борьба тоталитарного тирана с теми, кто не хочет жить при тоталитаризме. И если раньше это была внутрироссийская проблема, то теперь это проблема мировая. Это как раз то, о чем много говорил Алексей Навальный, и из тюрьмы писал: уважаемая Европа, обратите внимание на то, что делает Путин, если вы продолжите покупать российский газ, будете с ним сотрудничать, вам это аукнется. И оно, конечно, аукнулось.

Алексей Навальный / фото Reuters/Scanpix

Произошел качественный переход: Путин стал угрозой для всего мира. И это не метафора, так как много разговоров о ядерной, о мировой войне. Это действительно мировой кризис, потому что Путину удалось захватить всю власть в стране, искоренить, выкорчевать все возможные альтернативные варианты. Многие с надеждой смотрят на российское общество, ждут, что оно воспрянет ото сна, – но Путин 22 года делал все, чтобы у общества было как можно меньше возможностей для сопротивления. Как только он пришел к власти, то сразу понял, что независимые СМИ – это проблема; был разгром НТВ, и дальше все свое существование он направил на то, чтобы концентрировать власть в своих руках и уничтожать любые горизонтальные связи людей.

Поэтому многое сейчас зависит от всего мира, от Украины, которая делает максимум для того, чтобы защитить себя. И как бы мы ни говорили, что россиянам тяжело или Западу тяжело, потому что цены на газ выросли, – но тяжелее всего сейчас, конечно, Украине. На нее пришелся удар, ее города бомбят, людей убивают. И мир должен принимать решение, как этому сопротивляться. И в том числе россияне, несмотря на то, что они запуганы: с начала войны был принят ряд совершенно драконовских законов, и если раньше ты мог сесть за то, что ты вышел на улицу, то теперь – за «неправильные» слова. Например, за слово «война» ты можешь получить реальный срок.

Антивоенные протесты в России / фото AP

- За библейскую заповедь «не убий»…

- Да, но россиянам для того, чтобы это прекратилось, достаточно перестать это поддерживать. Все действия Владимира Путина на протяжении последних 22 лет укладываются в одну парадигму – удержать власть. Поэтому он ищет одобрения своих действий. В 2014 году он аннексировал Крым. Почему это произошло? Потому что в 2013 году сильно упали его рейтинги. И «операция», как он это называет, в Украине – а на самом деле война, которую он развязал, – тоже нужна была для этого же. Просто у него не было достаточно информации, поэтому ход действий он видел совсем по-другому. И если он увидит глобальное отсутствие поддержки в России, – что растет недовольство, против него направленное, – то он войну будет пытаться сворачивать всякими способами.

Пропаганда направлена на то, чтобы люди продолжали молчать, не высказываться. Но если много людей (и это будет зафиксировано в Кремле) будут не согласны с такой политикой, выскажут или продемонстрируют свое недовольство происходящим, – это тоже может повлиять на принятие решений им самим и его окружением. Для этого не обязательно, чтобы на улицу вышел миллион или миллиард, как мечтают...

Важно не то, что с вами происходит, а важно, кого вы за это вините. Если удастся убедить российскую аудиторию, что в пропаже товаров, в ухудшении экономического положения и их жизни виноват условный «Запад», то зачем ей быть против Путина? Люди будут против Запада. Мы видели это в Иране, когда под мощной идеологической базой на страну накладывались санкции, а люди сжигали американские флаги, – были в полной уверенности, что все, что происходит с ними, происходит не по вине их собственной власти, а по вине всего мира.

Тут рецепт один – люди должны начать понимать, что происходит на самом деле. Вот поэтому я делаю то, что я делаю. Если бы мне казалось, что те ролики, которые я записываю, та медийная борьба, которую я веду, ни на что не влияет, – то я бы просто сидел и играл в приставку или поехал добровольцем в Украину, или поехал с гуманитарной миссией помогать беженцам. Ключевой вопрос: понимают ли люди, кто ответственен за то, что происходит? На это и должны быть направлены усилия тех, кто работает с информацией: планомерно объяснять людям, которым говорят о лабораториях по изготовлению биологического оружия, об ядерном оружии украинцев и тому подобном…

Война в Украине / фото UNIAN

Уже за месяц шесть версий сменилось у Кремля, почему он напал на Украину. Иногда просто руки опускаются, когда слышишь, например, звонок пленного российского солдата матери. Он рассказывает, как их повели в бой без подготовки, а мать ему отвечает: ты должен был воевать против биолабораторий… В таком случае главное – не опускать руки и продолжать работать.

Подписчики мне пишут: показал ролик своему отцу, матери, все больше людей задумывается, они готовы воспринимать новую информацию, потому что у них возникают вопросы. И чем дольше идет война, тем больше люди начинают подозревать, что что-то не так. И подозрение это надо конвертировать в понимание. И ровно на это направлены усилия мои и других людей, работающих в информационном поле.

Есть такое расхожее мнение: легко вам говорить, вы уехали... Но переезд в другие страны сложен – это разрыв всех социальных связей: все друзья, все близкие остаются, ты уезжаешь, в новой стране надо адаптироваться. Я, например, не адаптировался в Грузии специально, не включался ни в какие местные сообщества, максимально от них отгораживался, чтобы не потерять восприятие России. Это частая проблема: люди уезжают в другие страны, начинают интегрироваться в местное общество, и у них меняется немножко оптика. Те, кто в срочном порядке уезжал (те же ребята из «Дождя», из «Эхо Москвы»), – для них это очень тяжело. Мой коллега – Саша Плющев – у него все случайно получилось: он поехал в Барселону на какой-то конгресс и понял, что возвращаться просто опасно. И он рассказывал: у него три пары трусов, а он кочует несколько недель по Европе, пытаясь понять, где вообще приткнуться. При том, что все банковские счета заблокированы.

Я это говорю не потому, что мы такие бедные, несчастные, – ни в коем случае! Мы засыпаем в теплых кроватях, мы едим теплую еду. Но это не легкая прогулка, это не туристическая поездка, когда ты любуешься и наслаждаешься... Но люди готовы на это идти.

- Достучаться до людей удается? До вас на этом месте сидела очень молодая девушка из самого русского города Литвы – Висагинаса, которая в первые дни войны написала антивоенную петицию от всех русскоязычных стран Балтии. Она убеждена, что надо разговаривать с представителями старшего поколения, убеждать их...

- Заступлюсь за старшее поколение. Нет такого, чтобы все это поколение было за войну, за Путина, а все молодое – за свободу, правду. Водораздел проходит не по возрасту. Не надо думать, что только бабушка и дедушка у телевизора зомбированы, это совсем не так. Есть большое количество молодых людей, которые в этом участвуют, выстраиваются в форме новой свастики («Z». – Н. М.), вскидывают руки. Если мы посмотрим на 80 лет назад, на нацистскую Германию, то ее публичный актив были как раз не люди пожилого возраста. Так что, я бы проводил грань не по поколению, а по тому, что именно сформировало человека, – то есть в какой среде он находится.

Российское телевидение / фото Shutterstock.com

Российская пропаганда последние восемь лет выглядела следующим образом: вы включаете любой телевизионный канал, и там четыре часа в день (а сейчас уже весь день) идут политические передачи, в которых вам промывают мозги, рассказывают одну и ту же ложь. То есть вы пришли с работы, с завода, включили телевизор просто фоном, – и день за днем, год за годом эта ложь в вас проникает. И поэтому люди, которые смотрят меня, они набираются аргументов для разговора со своими родственниками.

И не обязательно пожилыми. Мне пишут женщины и мужчины старшего возраста – 50-60 лет, – что, например, сын считает, что Путин молодец и, когда ему ролики наши показывают, это на него влияет. Не всегда, но периодически помогает. Медиа-спикеры не могут создать волшебный ролик, который покажете родственнику, и он такой: о, я прозрел! Не бывает волшебства, – но мы можем снабдить определенными аргументами, информацией, чем я сейчас и занимаюсь, разговаривая с разными экспертами, с людьми, которые находятся в Украине, под обстрелами. Можно спорить, насколько такая работа успешна, но мне кажется, что есть один важный показатель: если бы у власти российской все получалось, если бы пропаганда была эффективна на 100 процентов, они бы не закрывали медиа. Тем более «договороспособные», как, скажем, «Эхо Москвы». Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов – он и до сих пор рассказывает, как у него много друзей в среде власти: Песков, пропагандисты…

Алексей Венедиктов / фото Shutterstock.com

- Симоньян, например.

- И у такого, мягко говоря, «договороспособного» человека, который, на минуточку, помог выборы выиграть с помощью электронного голосования, закрыли станцию. Значит, не все в порядке у власти. И «Новая газета», как структура, прислушивалась иногда к тому, что ей говорили сверху, хотя там есть несколько блестящих журналистов, – но если надо закрывать и ее, то у вас далеко не все под контролем.

Если раньше власти надо было просто давать неверную информацию, то теперь нужно, чтобы информация не поступала вообще, потому что сложно что-то противопоставить разбомбленному городу, сложно спорить с кадрами из бомбоубежища, где женщины рожают, и говорить, что это – «нацисты». У российской власти задача стала сложнее. Им надо не просто создавать параллельную реальность, но делать все, чтобы настоящая реальность не проникала в умы людей. Вот поэтому то, что мы делаем, имеет смысл.

Убежище в Киеве / фото AP

- После Второй мировой войны группу немецких женщин привезли в Освенцим, показали концлагерь, но они отказывались верить в увиденное и утверждали, что это «декорации». И сейчас люди отказываются верить в происходящее. Одно дело, когда ты принадлежишь к народу с великой культурой, – народу Пушкина, Чехова, Достоевского. Другое – когда принадлежишь к стране-изгою, агрессору. Это травмирующее ощущение, от которого хочется избавиться.

- Все люди разные. Ведь были же и немцы, которые сопротивлялись Гитлеру, об этом надо помнить. Были немцы, которым было стыдно и горько, когда они узнали про концентрационные лагеря. Понимание, что твое государство – фашистское, оно травмирующее. Но чем раньше ты к этому придешь, тем меньше будет с твоей стороны стыдных поступков, из-за которых ты не сможешь смотреть на себя в зеркало.

Останутся ли те, кто до конца будет верить Путину? Конечно, останутся. Вопрос в их количестве. И наша задача – это количество снизить, пропорцию изменить. Мы не можем сейчас ориентироваться ни на какие опросы. В военное время опросы проводить бессмысленно. Я и в мирное время был к ним скептические настроен. Я все знаю про репрезентативную выборку, у меня на политологии был предмет «социология», – но мне мысль о том, что мнение 1400 человек может отражать настроения 140 миллионов, кажется странной. А сейчас люди бояться отвечать. Когда ты читаешь новости, что на человека завели уголовное дело за то, что он тихо постоял рядом с молчаливым пикетом (это новая статья – «дискредитация вооруженных Сил РФ»), то, если тебе звонят с вопросом, поддерживаете ли вы российскую власть, ты такой: «Да, да, да, поддерживаю, всеми руками за!»…

- «Мы за ядерную войну», – как в последней «Масяне».

- Именно! Так вам и 70, и 80 процентов нарисуют. Так даже и рисовать не придется, потому что люди запуганы. Они, как всегда, стараются быть ни на той, ни на другой стороне, – отмолчаться в надежде, что все как-нибудь само пройдет. У россиян много связей с Украиной, родственников там. Я, например, смотрел канал про мотоциклы (есть у меня такое хобби), не задумываясь, чей он, откуда транслируется. Оказалось, из Украины, – и этот парень теперь в территориальной обороне. И такое столкновение с реальностью происходит у многих россиян. И многие более или менее понимают, что происходит. В первые дни войны, когда еще не было принято столько запретительных законов, артисты российские, от которых ты этого не ждал, выступили против. Когда записал видео Валерий Меладзе, все такие: что происходит? Власти тоже не ожидали такой реакции на эту войну, что так много людей будет против. Им казалось, что пропаганда работает намного лучше. Петиция против войны за 2-3 дня набрала миллион подписей, что для России достаточно масштабно.

Антивоенные протесты в России / фото Vida Press

Говорить с определенностью, что будет дальше, сложно. Но есть сценарии, которые можно обсуждать. Единственный хороший – Владимир Путин тем или иным способом лишается власти. Либо его окружение его отстранит или ликвидирует, либо народ при поддержки армии и полиции, причем, возможно, с сохранением жизни и свободы. Бывали такие прецеденты в истории, когда диктатор уходит под гарантии условий безопасности...

- Но такого гаранта сейчас в мире нет.

- Да, нет, но мы можем представить, что он может уехать в Китай. Или ему скажут: мы отдаем тебе твою яхту самую большую, накопления твои в разных офшорах лежат по всему миру, плыви до безопасной точки. Поверит ли он в эти гарантии? Сказать сложно. Будут ли соблюдаться эти гарантии? Тоже сказать сложно. Кто бы ни сменил его, даже из его окружения, – люди практичные... За исключением Бортникова (директор ФСБ России – Н. М.) и Патрушева (секретарь Совета безопасности России – Н. М.) – они безумны и могут продолжать творить беспредел. Но остальные, придя к власти, развернутся на 180 градусов, потому что у них недвижимость за рубежом. Они пойдут на условия Запада, освободят политзаключенных, назначат выборы, и дальше Россия пойдет по нормальному демократическому пути. Это самый хороший сценарий.

Заседание Совета безопасности России / фото AP

Остальные сценарии – хуже. Вот второй: Путин терпит поражение на территории Украины. Это происходит уже сейчас – он говорит, что заняли, что хотели...

- «Что получилось, то и задумывали»...

- Да. Добились свободы для Луганской и Донецкой областей, – такой и был план. Россияне ликуют, весь мир рад, что этот ужас закончился. Путин отползает в Россию, устраивает там Северную Корею, потому что для удержания власти ему ничего, кроме штыков, не поможет. Рассчитывать на поддержку даже лоялистов не приходится. Игорь Стрелков, чьими руками была начата война в 2014 году, сейчас говорит, что нынешняя военная операция – ужасная, это полный провал, так что Путину останется только финансировать окружение и силовиков и всех давить в условиях дефицита, так как санкции никуда не денутся.

Игорь Стрелков (Гиркин) / фото AP

Третий вариант плох для всех: Путин отступает или не отступает из Украины, но параллельно для компенсации этого поражения пытается идти в другие страны – в Молдову, например. Это не Украина с населением в 45 миллионов человек, натренированной армией, которая восемь лет готовилась к войне, и в Европе нет армий, которые так эффективно могли давать отпор. Так что, Молдова. Или Грузия, в которой 4 миллиона человек населения, – и ее тоже можно быстро атаковать, чтобы своему народу предъявить победу... А дальше, к сожалению, можно продвигаться и в страны НАТО.

- В страны Балтии, например.

- Ну, да. Чего сейчас боятся в НАТО? Не российской армии, которая показала себя максимально недееспособной. Это неподготовленные солдаты, треть невзрывающихся ракет, ломающаяся техника; это армия, которая, к нашему всеобщему счастью, развалена коррупцией. Боятся ядерного оружия. Сам ядерный удар, на мой взгляд, является блефом со стороны Путина. Обычно мне тут говорят: но мы считали, что и война – тоже блеф. Я так не думал. Путин не фанатик, не идейный человек, он 22 года действует по той же самой модели – никогда не нападает на того, кому может проиграть. Просто с Украиной у него была не та информация.

Если бы он был при смерти, как многие считают, и хотел весь мир превратить в ядерный пепел, он бы направил ракеты на Вашингтон и не выпендривался больше. Если ты хочешь разнести мир в труху, то затем тебе странная война в Украине? Путин любит жить в комфорте, – мы это видим, знаем. Поэтому бряцание ядерным оружием нужно для того, чтобы убедить всех, что он может его применить. И ровно поэтому страны НАТО осторожно помогают Украине. Больше, чем Путин рассчитывал, но меньше, чем необходимо.

Флаг НАТО / фото Reuters/Scanpix

Чтобы вы понимали масштаб и соотношение армий: за прошлый год на российскую было потрачено 40 миллиардов долларов, а на НАТО – 1 триллион. Величины несопоставимые. Если Путин нападает на страну НАТО, вступает в силу 5-ая статья устава. Но ядерная война – это угроза уничтожения всего человечества, поэтому Альянс, опасаясь ее возникновения, сохранит риторику, будет снабжать оружием обороняющуюся страну, но вмешиваться не будет.

Это не позволяет ответить Путину на том уровне, который он понимает, он ведь – гопота из ленинградской подворотни, как он сам говорит. Гопник – очень пугливое существо, которое нападает до тех пор, пока не видит кого-то посильнее. Тогда он немедленно отступает. Если бы в 2008 году, когда он напал на Грузию, или в 2014 году, ему бы дали отпор, – всего, что происходит сейчас, не было бы. Он чувствует чужой страх и выторговывает себе пространство для возможностей.

Владимир Путин / фото AP

Ему удается убедить мир, что он безумен, потому что только безумец может начать ядерную войну, и в этой ментальной битве он побеждает. Тут пугают исторические параллели: 80 лет назад ровно этим трюком пользовался Гитлер, когда заключались Мюнхенские соглашения. Со многими странами он договорился: я буду производить аншлюс, а вы не вмешивайтесь, тогда вас я не буду трогать. Проводить исторические аналогии так же непрофессионально, как и делать прогнозы, но аналогии напрашиваются сами собой.

На проходящих по всему миру акциях протеста Владимира Путина часто уподобляют Адольфу Гитлеру / фото AP

Подытоживая, можно сказать, что Путин приблизил свой конец. Еще полгода назад та система власти, которую он создал, казалась непоколебимой: он задавил все СМИ, посадил или убил своих оппонентов. Если раньше были сомнения по Борису Немцову, то теперь, после расследования Bellingcat, выяснилось, что перед тем, как его убили, ФСБ следило за ним, то есть поле зачищали. Власть казалась незыблемой.

Но за последний месяц Путин сделал очень многое, чтобы создать нестабильность: разрушена экономика, сильно страдают элиты, растет недовольство среди населения. Пока оно вялое, но, когда тебе приходит похоронка, а твоих знакомых и родных в Украине бомбят, – начинается турбулентность в обществе.

Так что проблеск надежды есть. Но за нее заплачена безумная цена.