На курсы литовского в Вильнюсе записались более тысячи украинцев

Менее чем за три недели на курсы литовского языка в Вильнюсе записались более тысячи украинских военных беженцев.

Прием заявок на курсы временно приостановили из-за максимального количества участников. Самоуправление обещает возобновить запись в ближайшее время.

Бесплатные курсы литовского языка проводят преподаватели-добровольцы. В среднем курс обучения включает в себя 25 занятий.

Волонтеров с минимальным опытом преподавания приглашают к сотрудничеству. Им предлагают тренинг перед занятиями с украинцами.

Курсы литовского для украинских беженцев организует Вильнюсское городское самоуправление совместно с «Edu Vilnius» и Вильнюсским университетом. Тренинг предназначен для взрослых.

Новая газета - Балтия