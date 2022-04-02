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2022.04.02 11:38

Умерла советская и российская актриса Александра Яковлева

Радио «Cвобода»2022.04.02 11:38
Александра Яковлева с Андреем Мироновым в фильме "Человек с бульвара Капуцинов"
Александра Яковлева с Андреем Мироновым в фильме "Человек с бульвара Капуцинов" / стоп-кадр

Советская и российская актриса Александра Яковлева умерла в возрасте 64 лет. Об этом агентству ТАСС сообщил режиссёр Николай Лебедев. Он уточнил, что Яковлева давно и тяжело болела.

Александра Яковлева родилась в 1957 году в Калининграде. В 1987 году закончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

Яковлева дебютировала в кино в 1979 году. Актриса сыграла роль стюардессы Тамары в фильме "Экипаж" режиссёра Александра Митты. Снималась в известных фильмах "Россия молодая", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов". В 1993 году выступила режиссёром фильма "Паром "Анна Каренина".

В 1993-1997 годах возглавляла комитет по культуре мэрии Калининграда и занимала должность вице-мэра города. В 2016-2021 годах была депутатом горсовета Калининграда.

Радио Свобода

# Культура
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