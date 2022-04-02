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2022.04.02 09:43

Литва ввела санкции против российского телеведущего Артема Шейнина

LRT, Радио «Cвобода»2022.04.02 09:43
Артем Шейнин
Артем Шейнин / стоп-кадр

Литва ввела финансовые санкции против телеведущего Первого канала Артема Шейнина. Об этом сообщает LRT со ссылкой на Службу расследования финансовых преступлений.

Власти арестовали квартиру площадью более 100 квадратных метров в курортном городе Паланга, которая принадлежит Шейнину и его супруге. Стоимость недвижимости по данным оценки 2014 года составила почти 60 тысяч евро. Отмечается, что на данный момент стоимость будет значительно выше.

США создали международную группу для поиска и ареста активов российской элиты на Западе. В нее вошли представители Австралии, Великобритании, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Еврокомиссии, сообщает Министерство финансов США. Члены группы также получили список из 50 человек, на которых они должны сосредоточить свое внимание.

Радио Свобода

# Война в Украине# Литва
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