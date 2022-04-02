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2022.04.02 09:34

МИД Чехии призвал дипломатов РФ "покинуть тонущий корабль"

Радио «Cвобода»2022.04.02 09:34
Прага
Прага / Sadie Teper/Unsplash nuotr.

МИД Чехии опубликовал открытое письмо российским дипломатам, в котором призвал их перестать поддерживать войну в Украине. Документ опубликован в твиттере ведомства, его подлинность подтвердили в МИД Чехии агентству Reuters.

Письмо написано на английском и русском языках и адресовано не только сотрудникам российского посольства в Чехии, но и всем работникам российской дипломатической службы, к которым чешские дипломаты обращаются как к коллегам.

"Мы способны осознать, действует ли политическая элита против национальных интересов, – говорится в письме. – Многие из вас наверняка пришли к осознанию того, что руководство государства вас обмануло", – в связи с войной в Украине, пишут чешские дипломаты, перечисляя результаты боевых действий, начатых Россией: гибель мирных жителей, разрушение городов, названное "апокалиптическим".

По мнению авторов письма, Россию в результате нынешних событий по вине её властей, названных "коррумпированной элитой, превращающейся в геронтократию", ждёт "резкое падение во тьму прошлого". В конце концов, как считают в МИД Чехии, руководителей России ждёт ответственность за военные преступления. Авторы письма "умоляют" российских коллег покинуть круг "пособников зла" и "покинуть тонущий корабль, который только навлекает на себя гнев свободолюбивых людей во всём мире".

Российский МИД или посольство РФ в Праге на письмо пока не отреагировали.

Чехия активно выступает против российского вооружённого вторжения в Украину. Чешский премьер Петр Фиала был одним из немногих лидеров, посетивших Киев после начала вторжения. В стране проходят многотысячные акции солидарности с Украиной, государство и многочисленные волонтеры оказывают поддержку беженцам.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
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