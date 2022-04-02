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2022.04.02 09:12

В России еще 8 человек признаны "иноагентами"

DW2022.04.02 09:12
Москва
Москва / фото Vida Press

Основательница издания The Bell Елизавета Осетинская и депутат горсовета Коми от КПРФ Виктор Воробьев вошли в число тех, кого Минюст РФ включил в реестр СМИ-"иноагентов".

Министерство юстиции России в пятницу, 1 апреля, внесло в реестр СМИ-"иноагентов" еще 8 человек. В их числе - основательница издания The Bell Елизавета Осетинская.

Кроме того, в список "иноагентов" включены журналистка издания "Медиазона" Алла Константинова, бывшая ведущая телеканала "Дождь" Мария Борзунова, главный редактор The Bell Ирина Малкова, журналист дагестанской газеты "Новое дело" Мурад Мурадов, депутат горсовета Коми от партии КПРФ Виктор Воробьев, видеоблогер и публицист Евгений Понасенков и психолог Анна Голубева. В настоящее время в списке СМИ - "иностранных агентов" числятся 127 человек и организаций.

Ранее Минюст внес в список НКО-"иноагентов" учредителя независимой научно-популярной газеты "Троицкий вариант - наука".

Около 400 "иноагентов" в России

В соответствии с законом об "иностранных агентах", принятым в России в 2012 году, в РФ "иноагентами" признаны сейчас около 400 организаций и физических лиц. Физические лица, признанные СМИ - "иностранными агентами", включаются в тот же реестр, что и организации с таким статусом. Минюст РФ собирается вести отдельный реестр физических лиц - "иностранных агентов", но в настоящее время данных о лицах с таким статусом нет.

DW

# В мире# Война в Украине
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