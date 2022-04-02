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2022.04.02 23:20

Хроника путинской войны. Украинские войска восстановили контроль над Киевской областью

обновляется
DW, Радио «Cвобода», Радио LRT, LRT.lt, Би-би-си, UNIAN2022.04.02 23:20
Война России в Украине
Война России в Украине / AP nuotr.

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 2 апреля.

На 38-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 10 млн жителей Украины. Хроника событий субботы, 2 апреля (время вильнюсское).

22:55

За день по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4217 человек, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук в Telegram. В частности, из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте доехали до Запорожья 1263 человека. Из них 765 человек из Мариуполя, а также 498 жителей Бердянска, Мелитополя, Пологов, Орехова и Васильевки. "Эвакуационный конвой из 10 автобусов из города Бердянск с почти 300 мариупольцами уже прошел Васильевку. Также продолжается движение колонн людей на частном автотранспорте", - добавила Верещук. В Луганской области, по ее словам, эвакуированы 2650 человек из городов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Попасная и поселка Нижнее.

22:35

В России на антивоенных акциях задержаны более 200 человек

В России 2 апреля вновь проходят массовые акции протеста против военного вторжения в Украину. Более 200 человек были задержаны в 17 российских городах, сообщает правозащитный информационный проект "ОВД-Инфо". Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге - минимум 78 человек, еще 70 протестующих задержали в Москве. По данным правозащитников, всего за время антивоенных акций российские силовики задержали более 15 тысяч человек.

22:10

Несмотря на войну, тысячи украинцев возвращаются из-за границы на родину. Только во Львов за последние сутки приехали 19 тысяч человек, сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий на своей странице в Facebook. Для сравнения: покинули страну 14 тысяч украинцев. По словам Козицкого, с начала российского вторжения в Украину 24 февраля в страну вернулись 556 тысяч человек.

21:45

Российские войска обстреляли объекты инфраструктуры в Миргороде Полтавской области, сообщил в Telegram глава областной администрации Дмитрий Лунин. По его словам, в результате обстрела повреждены взлетная полоса, инфраструктура аэродрома и произошло возгорание склада горюче-смазочных материалов. Число пострадавших пока неизвестно.

21:20

Украинские войска восстановили контроль над всей территорией Киевской области, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр: "Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область - освобождены от захватчиков", - написала она на своей странице в Facebook.

20:55

С начала апреля в страны Балтии - Латвию, Литву и Эстонию - больше не поступает природный газ из России, сообщил Латвийскому радио председатель правления оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс.

20:30

Спецподразделения Национальной полиции начали зачистку Бучи Киевской области от "диверсантов и пособников российских войск", передают Українськi Новини.

20:05

Российские военные нанесли ракетные удары по двум крупным железнодорожным станциям - Лозовой и Павлограду, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

19:40

Количество погибших в результате обстрела российскими войсками здания Николаевской областной государственной администрации увеличилось до 36 человек.Об этом сообщил глава администрации Виталий Ким.

19:15

В освобожденных районах усилен комендантский час

В освобожденных районах Киевской области вводится усиленный комендантский час - с 21:00 2 апреля по 06:00 5 апреля. Согласно сообщению Киевской областной военной администрации, в это время в Броварском, Вышгородском и Бучанском районах запрещается находиться на улицах и других общественных местах, передвигаться транспортом и пешком. Исключение делается только когда звучит сигнал тревоги, во время которого можно проследовать в укрытие. Глава военной администрации Александр Павлюк призвал жителей этих населенных пунктов пока не возвращаться домой: "Теперь важно убрать последствия российской агрессии - зачистить и разминировать территории. Не пытайтесь сейчас возвращаться в эти населенные пункты".

18:50

Не менее двух десятков трупов в гражданской одежде обнаружено на улице в городе Буча под Киевом после отступления российской армии, передают корреспонденты агентства AFP. Тела лежали на протяжении нескольких сотен метров жилой улицы, у одного из них были связаны руки. Причина смерти пока не установлена.

18:30

По словам зампредседателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского, "крымский сценарий" отделения области от Украины потерпел крах. По его словам, после захвата области российские войска пытались создать "атмосферу праздника освобожденного и счастливого населения". Однако они не получили поддержки областной власти, местного самоуправления, представителей крупного бизнеса и лидеров общественного мнения, поэтому "эта история с треском провалилась": главы общин отказались работать под флагами захватчиков и по их законам, рассказал Соболевский в Facebook. После этого российские военные прибегли к другой тактике: в частности, заблокировали все возможности поставок гуманитарных грузов, в первую очередь медикаментов, а также - централизованной эвакуации населения.

В то же время, по утверждению замглавы Херсонского облсовета, в захваченном регионе происходит системная зачистка самых активных и патриотически настроенных граждан; активистов и журналистов похищают, пытаются запугать, сломать. Судьба многих задержанных военными РФ по-прежнему неизвестна.

18:10

Германия предоставит Киеву 49 млн евро на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине. Об этом министр развития общин и территорий Алексей Чернышов написал в Facebook по результатам встречи с министром по экономическому сотрудничеству и развитию ФРГ Свеньей Шульце (Svenja Schulze). По его словам, также была достигнута договоренность об увеличении необходимого финансирования и продолжении сотрудничества с германским государственным банком развития KfW.

17:45

Украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о лесном пожаре в городе Кременная Луганской области, вспыхнувшем в результате обстрелов с российской стороны. В ГСЧС отметили, что была угроза перехода огня в частный жилищный сектор, однако пожарные уже локализовали возгорание.

В целом, по данным ГСЧС, ситуация в Луганской области крайне обострена: в течение суток обстрелам подверглись города Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Горное, Попасная и населенные пункты Березово и Тошковка. В Лисичанске спасатели ликвидировали возгорание жилых домов, квартир и гаражей, в Северодонецке - боксов аварийной службы и квартир.

17:20

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) обвинил президента РФ Владимира Путина в том, что нападением России на Украину нанесен ущерб во всем мире. По его словам, война усугубляет экономические и социальные проблемы, которые возникли во всем мире из-за пандемии коронавируса. "Это разрушение будущего далеко за пределами России и Украины", - заявил Шольц в Эссене. Путин, по его словам, следует "империалистическому видению прошлых веков". Он не только несет смерть и разрушения в Украине, но "также и разрушает будущее России". "Это большая, большая ошибка президента Путина", - подчеркнул канцлер ФРГ.

16:45

Гендиректор "Яндекса" уехала за границу и ушла в отставку из-за войны

Гендиректор российского интернет-гиганта "Яндекс" Елена Бунина покидает свой пост, сообщила пресс-служба компании, не уточнив, с чем это связано. В то же время издание The Bell опубликовало сообщение Буниной с внутреннего форума "Яндекс", в котором она рассказала, что не намерена возвращаться на родину из отпуска из-за войны в Украине. "Я не буду возвращаться: не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями", - указала она.

16:35

По подсчетам министерства финансов Украины, в месяц военных действий Киев тратит примерно 10 млрд долларов. Эта цифра была названа в ходе совещания, которое президент Владимир Зеленский провел с экономическими блоками Офиса президента и кабинета министров, сообщила пресс-служба главы государства.

16:25

Польша настаивает на дальнейшем ужесточении санкций ЕС против России. По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, принятых до сих пор ограничительных мер недостаточно. Отметив, что курс рубля сейчас вернулся к довоенному уровню, он сделал вывод, что все экономические меры - микроэкономические, макроэкономические, финансовые, бюджетные и монетарные - не сработали так, как хотелось бы.

16:05

Алексей Арестович
Алексей Арестович / стоп-кадр AP

В восточных и южных регионах Украины идут тяжелые бои, в частности за осажденный Мариуполь, заявил советник президента Украины Алексей Арестович. По его словам украинские войска отвоевали более 30 городов и сел под Киевом и удерживают линию фронта на востоке, продолжая контрнаступление в Херсонской области. "Мы должны избавиться от иллюзий. Нам еще предстоят большие бои за юг, за Мариуполь, за восток Украины", - сказал советник Зеленского. Он отметил, что российские войска пытаются оцепить украинские в зоне ООС. По словам Арестовича, в районе Волновахи и Авдеевки противник был остановлен с большими потерями.

Он указал также, что армия РФ пытается ввести в Украину войска из Курской области.

15:55

Мобильная связь в освобожденных от российских войск Ирпене и его пригороде Романовке восстановлена с помощью оборудования проекта спутникового интернета Starlink американской компании SpaceX, сообщила пресс-секретарь мобильного оператора Vodafone в Украине Виктория Рубан.

По ее словам, это второй в мире случай конвергенции разных технологий связи (первыми стали японцы месяц назад). "А по экстриму и скорости реализации - точно первые", - написала Рубан в Facebook.

15:40

Кыргызская милиция задержала около 20 участников демонстрации против президента России Владимира Путина и войны на Украине. Как сообщает журналист AFP, активисты собрались на центральной площади Бишкека с намерением пройти маршем протеста к посольству РФ, однако все участники были сразу задержаны. Накануне суд запретил любые собрания, связанные с российским вторжением в Украину. Инициаторы акции протеста расценили этот запрет на демонстрации как неконституционный.

15:20

Анкара готова выделить суда для организации эвакуации из Мариуполя по морю, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, указав, что турецкая сторона координирует свои действия в этом вопросе с Россией и Украиной. "Для предотвращения дальнейшего кровопролития и восстановления стабильности, важно немедленно объявить о прекращении огня", - приводит слова министра турецкое агентство Anadolu.

15:00

Расследовательская команда Conflict Intelligence Team пришла к выводу, что ракета, оставившая воронку южнее Белгорода, на самом деле прилетела не из Украины, как утверждалось, а с территории России. Расследователи установили, что кадры видеорегистратора сняты "в юго-восточном направлении, а ракета прилетает слева, то есть с востока или северо-востока, а значит - с территории России". Размеры воронки заставляют предположить, что ее оставила крылатая или баллистическая ракета. Речь идет об ударе, произведенном уже после вероятного налета украинских вертолетов на объекты в окрестностях Белгорода. Киев отрицает удар по белгородской нефтебазе.

14:45

Освобожденные в результате обмена украинские военнопленные скоро прибудут домой, сообщила вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. "Везем наших после обмена военнопленными. Скоро будут дома с близкими", - написала она в Telegram, опубликовав несколько фотографий с вернувшимися из плена украинцами. Накануне в Киеве рассказали, что в результате нового обмена пленными, который состоялся в Запорожской области, удалось освободить 86 украинских военнослужащих, в том числе 15 женщин.

14:35

После серии взрывов и обстрелов, произведенных российскими военными в Энергодаре, известно как минимум о четырех раненых, сообщает Telegram-канал "Энергоатом". "Местные медики делают все от них зависящее в трудных условиях почти полного отсутствия лекарств и материалов и пытаются спасти им жизнь и здоровье", - говорится в сообщении.

14:20

Украинский фотограф и режиссер-документалист Макс Левин
Украинский фотограф и режиссер-документалист Макс Левин / DOM Youtube kanalo stop kadras

Украинский фотограф и документалист Макс Левин погиб в районе села Гута Межигорская в Киевской области, написал в Facebook глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко. По его словам, полиция обнаружила тело Левина 1 апреля после длительных поисков в районе села Гута Межигорская Киевской области. Об исчезновении Макса Левина, который на своей машине поехал фотографировать боевые действия и документировать последствия российской агрессии, его друг и коллега Маркиян Лисейко сообщил 13 марта.

14:00

Чернобыльская АЭС
Чернобыльская АЭС / Shutterstock.com

На промплощадке Чернобыльской АЭС снова был поднят флаг Украины и прозвучал украинский государственный гимн, сообщается в Facebook электростанции. "В церемонии поднятия флага принял участие оперативный персонал станции, который в тяжелых условиях оккупации все это время обеспечивал и продолжает обеспечивать ядерную и радиационную безопасность объектов ГСП "Чернобыльская АЭС", - указывается в сообщении.

13:45

Генеральный штаб ВСУ заявил, что российские войска планируют окружить группировку Объединенных сил и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Кроме того, по данным украинского командования, армия РФ будет продолжать удерживать отдельные рубежи в Киевской и Черниговской областях для сковывания действий украинских войск - вероятно, в районах вблизи от границы с Беларусью и Россией.

13:30

Гендиректор ОАК "Сухой" Юрий Слюсарь заявил, что заявление под его именем об увольнении, опубликованное ранее на сайте компании, - фейк, появившийся в результате хакерской атаки. "Мы поддерживаем президента. На жалкие уколы ответим еще более ударным трудом", - заявил Слюсарь ТАСС.

13:05

В разных городах России проходят задержания участников антивоенных акций. По данным "Avtozak Live", в Екатеринбурге полиция задержала не менее девяти человек. В Новосибирске - 18 задержанных, у них отбирают телефоны.

12:50

В занятом российскими войсками Энергодаре, в котором находится крупнейшая в Европе АЭС, прогремели взрывы и выстрелы после того, как местные жители вышли на митинг в поддержку Украины, сообщил украинский атомный концерн "Энергоатом". Когда горожане начали расходиться, подъехали автозаки, в которые начали загружать участников митинга, говорится в сообщении в Telegram.

На опубликованных в соцсетях видеозаписях видны вспышки от выстрелов, слышны автоматные очереди. По предварительным данным, никто не пострадал. Сообщается также, что в городе начали блокировать мобильную связь и интернет.

12:10

На сайте российского производителя самолетов "Сухой" было опубликовано заявление генерального директора этой компании Юрия Слюсаря, в котором он объявляет об уходе в отставку из-за военных действий России в Украине. "Проведение спецоперации на Украине стало для меня чертой, которую я не могу перейти в должности Генерального директора АО "АХК "Сухой", - указывалось в обращении. - Я не могу и не желаю стоять у руля компании, которая сегодня создает оружие для убийства мирных граждан. Я не хочу быть причастным к уничтожению славного имени "Сухой". Также, я не разделяю решений, которые сейчас исходят из кабинетов руководителей Российской Федерации". В заявлении отмечается также, что основатель авиастроительного предприятия Павел Сухой в 1940-годы был главным конструктором на авиазаводе № 135 в Харькове, мирные районы которого бомбят самолеты компании, названной его именем.

Проверить подлинность этого заявления не представляется возможным. Через некоторое время после публикации оно было удалено с сайта "Сухого".

11:45

По данным британской разведки, российские войска оставили аэропорт в Гостомеле, бои за который велись с самого начала войны. Украинская армия продолжает наступление в районе Киева, продвигаясь от Ирпеня в направлении Бучи и Гостомеля. Отвоеваны также несколько деревень в восточном направлении. В сообщении британского Минобороны сообщается также, что после тяжелых боев украинские силы взяли под свой контроль важную дорогу в Харькове.

11:15

Китай впервые однозначно заявил, что не намерен обходить западные санкции против России. "Намеренно мы не делаем ничего, чтобы обойти санкции, введенные против России американцами и европейцами", - заявил гендиректор департамента по европейским делам МИД Китая Ван Лутун на пресс-конференции, одновременно подвергнув санкции критике.

10:50

Мэр Таврийска Николай Ризак похищен российскими военнослужащими, информация о его местонахождении отсутствует с 1 апреля, сообщили в городской администрации.

10:00

Власти закарпатского города Мукачево хотят переименовать улицы, названия которых имеют отношение к россиянам, в честь погибших героев войны, а также видных деятелей самого города, области и всей Украины. С соответствующей инициативой выступил мукачевский мэр Андрей Балога. Сообщается, что проект будет обработан на комиссии по вопросам сохранения исторического наследия, наименования и переименования улиц, установления памятных знаков на территории населенных пунктов и вынесен на заседание сессии горсовета.

09:30

Благодаря работе гуманитарных коридоров в трех областях - Донецкой, Луганской и Запорожской - властям Украины удалось 1 апреля спасти 6266 человек, в том числе 3071 жителя Мариуполя. Об этом сообщил в видеообращении, обнародованном в эфире "24 канала", президент страны Владимир Зеленский. Он добавил, что в беседе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудил гуманитарную ситуацию в украинских городах, которых обстреливают российские войска. "Отдельно говорили о ситуации в Мариуполе. Для которой, я надеюсь, все же могут найтись решения. Европа не вправе реагировать молчанием на происходящее с нашим Мариуполем. На эту гуманитарную катастрофу должен отреагировать весь мир", - подчеркнул Зеленский.

09:00

Все федеральные земли Германии на неопределенный срок приостанавливают высылку уголовных преступников и других лиц, подлежащих депортации, в страны Восточной Европы. Это решение вызвано отсутствием прямого воздушного сообщения с Россией и Украиной, а также рядом других причин, сообщил немецкий еженедельник Welt am Sonntag.

08:30

Взрывы на складах боеприпасов и пожар на нефтебазе в Белгороде могут осложнить для российских войск атаку на Харьков - из-за нехватки ресурсов, считают в министерстве обороны Великобритании.

08:00

Россия активизирует войска, размещенные в Приднестровье, сообщил Генеральный штаб ВСУ. "Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской республики с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины", - говорится в утренней сводке Генштаба. Там же утверждается, что войска РФ несут серьезные потери в Луганской области. В частности, безвозвратные потери личного состава в подразделениях 2-го армейского корпуса за прошедшую неделю составили около 800 человек. В свою очередь войска Украины на Донецком и Луганском направлениях отбили девять атак и уничтожили восемь танков, 44 боевых бронированных машин, 16 единиц автомобильной техники и 10 артиллерийских систем, заявили в Генштабе ВСУ.

07:30

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обнародовала оперативную информацию о положении дел в Харьковской области на утро 2 апреля.
- В Киевском районе города Харькова утром произошел масштабный пожар, вызванный обстрелами. Горели складские и административные здания на площади около 800 кв.м. Спасатели сражались с огнем в течение шести часов.
- Ночью масштабный пожар произошел и в Московском районе Харькова. Горели складские и ангарные помещения, а также 15 гаражей гаражного кооператива. Спасатели ликвидировали пожар площадью 2000 кв.м. в течение семи часов.

07:00

В прошлом месяце Украина получила масштабную продовольственную помощь из Германии. "На данный момент мы осуществили без малого 150 поставок в Украину объемом в примерно 4800 палет с продовольствием", - заявил министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир (Cem Özdemir) в интервью изданиям группы Funke. "Торговля, производители продуктов питания и вся пищевая промышленность сразу же проявили большую готовность помочь", - отметил немецкий политик.

06:40

Власти Полтавской области сообщили о ракетном ударе РФ

Российские силы нанесли ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов в Полтавской области, заявил глава военной региональной администрации Дмитрий Лунин. По его словам, утром были обстреляны инфраструктурные объекты и жилые дома в Кременчуге. Все соответствующие службы работают, указал Лунин. Власти уточняют информацию о пострадавших.

06:20

США помогут государствам-союзникам передать Украине танки советского производства, сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника. Он не указал, сколько таких боевых машин будет передано украинской стороне и из каких стран они поступят.

05:50

Украинская железнодорожная компания "Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 2 апреля. Два поезда будут отправлены из Краматорска во Львов.

05:20

США отменили испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Вашингтон пошел на этот шаг, чтобы разрядить ядерную напряженность в отношениях с Россией во время войны в Украине, заявила представительница военно-воздушных сил США Энн Стефанек агентству Reuters. В начале марта Пентагон утверждал лишь, что испытания отсрочены.

04:55

ЮНЕСКО: Повреждены десятки памятников культуры

Не менее 53 памятников культурного наследия Украины пострадали с начала войны, сообщает ЮНЕСКО. В числе получивших повреждения - 29 религиозных объектов и 16 исторических зданий, указало учреждение ООН. Ущерб был подтвержден с помощью спутниковых изображений и очевидцев.

04:35

Генерал-майор Службы безопасности Украины пытался нелегально выехать в Венгрию, сообщает Государственное бюро расследований. Мужчина предоставил в пункте пропуска "Тиса" фальшивую справку о непригодности к военной службе и "понизил" себя в звании до рядового, указало ведомство. Следователи территориального управления ГБР во Львове внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.

04:05

США выделят еще 300 млн долларов на военную помощь Украине, заявил официальный представитель Минобороны Соединенных Штатов Джон Кирби на брифинге. По его словам, речь идет в том числе о ракетных системах с лазерным наведением, беспилотных летательных аппаратах, бронированной колесной технике, боеприпасах, приборах ночного видения и защищенных системах связи.

Кроме того, США предоставляют Украине спасательное оборудование и материалы, которые могут быть задействованы в случае применения Россией химического и биологического оружия против Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки на брифинге.

03:31

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / фото AP

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении к гражданам страны отметил, что день 1 апреля ознаменовался "двумя одинаково неразумными шутками" со стороны России. Первой такой "шуткой" украинский лидер назвал стартовавший в РФ весенний призыв в армию. "Ибо призывников в этом году могут отправить на войну против нашего государства, против нашего народа. Следовательно, это гарантированная смерть для многих совсем молодых парней", - предостерег Зеленский.

Вторую "шутку" российские военные сыграли с жителями занятых ими южных районов Украины, считает Зеленский. По его словам, силы РФ назначают там временных руководителей из числа местных жителей, с которыми требуют сотрудничать как работников предприятий, так и представителей органов власти. "Мое сообщение для них простое: ответственность за коллаборационизм неотвратима. Завтра или послезавтра - это вопрос второстепенный. Главное - неизбежность того, что справедливость будет восстановлена", - подчеркнул украинский лидер.

03:00

Пожары на нефтебазе и на складе боеприпасов в Белгороде могут в краткосрочном плане усилить логистические проблемы России, считает министерство обороны Великобритании. В частности, может быть нарушено снабжение российских войск, окружающих Харьков, указали в ведомстве.

02:30

Мэр Киева Виталий Кличко призвал выехавших жителей украинской столицы пока не возвращаться в город. "Риск погибнуть достаточно высок, и потому мой совет всем, кто хочет вернуться: пожалуйста, подождите еще немного", - приводит слова Кличко агентство Reuters.

01:50

ООН привела данные о погибших в Украине среди мирных жителей

С начала войны Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало в Украине 1276 погибших среди гражданского населения. Кроме того, 1981 мирный житель получил ранения. В большинстве случаев причиной гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары, указали в ООН.

01:14

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола во время своего визита в Киев пообещала еще большую поддержку Украине. Финансовая, военная и гуманитарная помощь Европейского Союза будет "продолжаться и увеличиваться", пообещала она в видео, размещенном в Twitter после встречи с главой Верховной рады Русланом Стефанчуком. "Мы поможем вам восстановить ваши города и поселки, когда эта незаконная, беспочвенная и ненужная война закончится", - заявила Метсола. Глава Европарламента также заверила Украину в том, что в Евросоюзе позаботятся о беженцах, прибывающих в ЕС из этой страны. Стефанчук назвал визит Метсолы "чрезвычайно важным и символичным выражением солидарности с украинским народом".

00:05

Красный Крест не смог помочь выходу гражданских лиц из Мариуполя

Группа Международного комитета Красного Креста (МККК), которая отправилась в Мариуполь, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию мирных жителей, заявила, что не смогла добраться до осажденного города. "Сегодня наша команда пыталась обеспечить безопасный вывод из Мариуполя, но была вынуждена вернуться в Запорожье после того, как условия и обстановка сделали невозможным дальнейшее продвижение. Мы предпримем еще одну попытку завтра. Крайне важно, чтобы стороны соблюдали договоренности и обеспечивали необходимые гарантии безопасности", - говорится в заявлении МККК, размещенном в Twitter.

Война России в Украине
Чернобыльская АЭС
Владимир Зеленский
Украинский фотограф и режиссер-документалист Макс Левин
Алексей Арестович
# В мире# Война в Украине
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Александра Яковлева с Андреем Мироновым в фильме "Человек с бульвара Капуцинов"
2022.04.02 11:38

Умерла советская и российская актриса Александра Яковлева

Владимир Путин
2022.04.02 10:03

Месть подпольного человека. Сергей Медведев – о хотенье Путина

Арунас Дулькис
2022.04.02 11:56

Министр Дулькис: Литовские медики отправятся в Украину в середине апреля

Артем Шейнин
2022.04.02 09:43

Литва ввела санкции против российского телеведущего Артема Шейнина

Коронавирус в Литве
2022.04.02 10:23

В Литве выявлено 2 442 случая коронавируса, скончалось 9 человек

Прага
2022.04.02 09:34

МИД Чехии призвал дипломатов РФ "покинуть тонущий корабль"

Людмила Улицкая
2022.04.02 09:22

Людмила Улицкая: Если войну остановят, то это будет заслуга женщин

Верховная Рада Украины
2022.04.02 09:16

Верховная Рада одобрила закон о национализации имущества россиян

Встреча Гитанаса Науседы с главой французского МИДа
2022.04.02 11:17

Г. Науседа призвал Францию взять на себя роль лидера в переговорах о членстве Украины в ЕС

Литовско-белорусская граница
2022.04.02 10:48

За сутки пограничники развернули 63 мигрантов, ночью c белорусской стороны доносились выстрелы