Беларусь снимает антиковидные ограничения на границах

С 3 апреля граждане Беларуси смогут беспрепятственно покидать страну, а иностранцам для въезда в Беларусь будет необходим ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, сообщил Госпогранкомитет.

Власти Беларуси отменяют ограничения на пересечение государственных границ, введенные в октябре 2020 года из-за пандемии коронавируса. С 00.00 часов 3 апреля не будет ограничиваться въезд в Беларусь для иностранных граждан и выезд для белорусов, сообщил в пятницу, 1 апреля, Госпогранкомитет в Минске со ссылкой на принятое накануне постановление правительства

При этом от иностранцев и лиц без гражданства при въезде в страну будут требовать ПЦР-тест на коронавирус или сертификат о вакцинации. Граждане Беларуси смогут покидать страну без этих документов.

Исключение - россияне и жители Украины



Исключения составляют иностранные граждане, въезжающие в Беларусь с связи с войной в Украине, в том числе следующие транзитом через третьи страны, а также россияне, въезжающие через белорусско-российский участок границы. От этих граждан не будут требовать ПЦР-тест и сертификат о вакцинации.

"Пограничный контроль на белорусско-российской границе белорусскими пограничниками не осуществляется как на наземном участке, так и в аэропортах", - указывается далее.



DW