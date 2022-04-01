Коронавирус в Беларуси

Новости

37 мин. назад

Беларусь снимает антиковидные ограничения на границах

Мемориал памяти жертв Холокоста в Панеряй

Новости

1 ч. назад

Евреи Литвы осуждают осквернение мемориала памяти жертв Холокоста

Бежкнцы из Украины (ассоциативное фото)

Новости

2 ч. назад

В Литве расследуют случай возможной торговли детьми из Украины

Мариуполь

Новости

2 ч. назад

СМИ: Беженцы из Мариуполя, Крыма и Донбасса направляются из России в страны Балтии

В. Путин

Новости

3 ч. назад

"Проект": среди врачей Путина есть хирург-онколог

Ингеборга Дапкунайте

Новости

4 ч. назад

Уехавшая из России Ингеборга Дапкунайте: ошибкой было не уехать в 2014 году - у меня для себя нет оправданий

Жерар Депардье в Саранске

Новости

5 ч. назад

Жерар Депардье резко осудил Путина за вторжение в Украину

Кремль

Новости

6 ч. назад

Иван Преображенский. Кремль уже потерпел поражение в Украине

Советский монумент в Риге

Новости

8 ч. назад

В Латвии запретили проведение мероприятий рядом с памятниками советской армии

Российский военный

Новости

8 ч. назад

Фёдор Крашенинников: родители российских солдат живут под угрозой – сыновей могут расстрелять как изменников Родины

Панеряйский мемориал

Новости

9 ч. назад

В Литве осквернен Панеряйский мемориал - премьер называет это провокацией

Инфляция

Новости

10 ч. назад

Глава Минфина Литвы: предлагается повысить пенсии, социальные пособия, ННМ

Киев

Новости

10 ч. назад

Война в Украине. Переговоры продолжаются на фоне отвода войск РФ от Киева

Экономика

Новости

1 д. назад

Министерство финансов Литвы понизило прогноз роста ВВП

В. Путин, российская пропаганда

Новости

1 д. назад

Андрей Гурков. Вот и сдулись газово-рублевые понты Путина

Защитные маски

Новости

1 д. назад

Covid-19: Литва значительно ослабляет масочный режим

Новости

2022.04.01 18:19

Беларусь снимает антиковидные ограничения на границах

Deutsche Welle2022.04.01 18:19
Коронавирус в Беларуси
Коронавирус в Беларуси / AP nuotr.

С 3 апреля граждане Беларуси смогут беспрепятственно покидать страну, а иностранцам для въезда в Беларусь будет необходим ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, сообщил Госпогранкомитет.

Власти Беларуси отменяют ограничения на пересечение государственных границ, введенные в октябре 2020 года из-за пандемии коронавируса. С 00.00 часов 3 апреля не будет ограничиваться въезд в Беларусь для иностранных граждан и выезд для белорусов, сообщил в пятницу, 1 апреля, Госпогранкомитет в Минске со ссылкой на принятое накануне постановление правительства

При этом от иностранцев и лиц без гражданства при въезде в страну будут требовать ПЦР-тест на коронавирус или сертификат о вакцинации. Граждане Беларуси смогут покидать страну без этих документов.

Исключение - россияне и жители Украины

Исключения составляют иностранные граждане, въезжающие в Беларусь с связи с войной в Украине, в том числе следующие транзитом через третьи страны, а также россияне, въезжающие через белорусско-российский участок границы. От этих граждан не будут требовать ПЦР-тест и сертификат о вакцинации.

"Пограничный контроль на белорусско-российской границе белорусскими пограничниками не осуществляется как на наземном участке, так и в аэропортах", - указывается далее.

DW

# В мире# Беларусь
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Мемориал памяти жертв Холокоста в Панеряй
1 ч. назад

Евреи Литвы осуждают осквернение мемориала памяти жертв Холокоста

Бежкнцы из Украины (ассоциативное фото)
2 ч. назад

В Литве расследуют случай возможной торговли детьми из Украины

Мариуполь
2 ч. назад

СМИ: Беженцы из Мариуполя, Крыма и Донбасса направляются из России в страны Балтии

В. Путин
3 ч. назад

"Проект": среди врачей Путина есть хирург-онколог

Ингеборга Дапкунайте
Эксклюзив LRT.lt
4 ч. назад
Эксклюзив LRT.lt

Уехавшая из России Ингеборга Дапкунайте: ошибкой было не уехать в 2014 году - у меня для себя нет оправданий

Жерар Депардье в Саранске
5 ч. назад

Жерар Депардье резко осудил Путина за вторжение в Украину

Кремль
6 ч. назад

Иван Преображенский. Кремль уже потерпел поражение в Украине

Советский монумент в Риге
8 ч. назад

В Латвии запретили проведение мероприятий рядом с памятниками советской армии

Российский военный
Интервью ЛРТ
8 ч. назад
Интервью ЛРТ

Фёдор Крашенинников: родители российских солдат живут под угрозой – сыновей могут расстрелять как изменников Родины

Панеряйский мемориал
9 ч. назад

В Литве осквернен Панеряйский мемориал - премьер называет это провокацией

дополнено
Ингеборга Дапкунайте
Эксклюзив LRT.lt
2022.04.01 14:07
Эксклюзив LRT.lt

Уехавшая из России Ингеборга Дапкунайте: ошибкой было не уехать в 2014 году - у меня для себя нет оправданий

Инфляция
2022.04.01 08:22

Глава Минфина Литвы: предлагается повысить пенсии, социальные пособия, ННМ

дополнено
Киев
6
2022.04.01 08:01

Война в Украине. Переговоры продолжаются на фоне отвода войск РФ от Киева

обновляется
6
Панеряйский мемориал
2022.04.01 09:21

В Литве осквернен Панеряйский мемориал - премьер называет это провокацией

дополнено
Российский военный
Интервью ЛРТ
2022.04.01 10:11
Интервью ЛРТ

Фёдор Крашенинников: родители российских солдат живут под угрозой – сыновей могут расстрелять как изменников Родины

Бежкнцы из Украины (ассоциативное фото)
2022.04.01 16:31

В Литве расследуют случай возможной торговли детьми из Украины

Мариуполь
2022.04.01 16:04

СМИ: Беженцы из Мариуполя, Крыма и Донбасса направляются из России в страны Балтии

Жерар Депардье в Саранске
2022.04.01 13:15

Жерар Депардье резко осудил Путина за вторжение в Украину

Советский монумент в Риге
2022.04.01 10:42

В Латвии запретили проведение мероприятий рядом с памятниками советской армии

В. Путин
2022.04.01 15:18

"Проект": среди врачей Путина есть хирург-онколог