Министерство финансов Литвы понизило прогноз роста ВВП

Министерство финансов Литвы понизило прогноз роста внутреннего валового продукта.

По данным министерства, экономический рост Литвы продолжится и в этом году, но из-за войны в Украине рост будет медленнее, чем прогнозировалось, и достигнет 1,6 процента. В декабре министерство прогнозировало, что ВВП страны будет расти до 3,7 процента. Среднегодовой уровень инфляции в этом году близок к 10%.



Сообщается, что на это влияет рост цен в условиях войны на энергоносители, продукты питания и другие товары.



В свою очередь агентство по развитию предпринимательства и экспорта «Versli Lietuva» из-за войны в Украине ухудшило прогноз Литвы по экспорту.



Президент Гитанас Науседа настаивает на том, что экономическая ситуация в стране очень серьезная и Литва сталкивается со стагфляцией, против которой очень сложно найти противоядия и рецепты ее управления. С инфляцией президент призывает справиться за счет повышения облагаемого налогом минимума.