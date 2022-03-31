Samsung убрала маркировку «Z» из названий своих смартфонов в странах Балтии

Южнокорейская компания Samsung начала отказываться от маркировки Z в названиях своих смартфонов, обратили внимание Android Headlines и NotebookCheck.

Производитель уже отказался от брендинга с буквой Z на своих официальных сайтах для Литвы, Латвии и Эстонии. Так, смартфон со складным экраном Galaxy Z Fold3 5G теперь называется Galaxy Fold3 5G, а Galaxy Z Flip3 5G — Galaxy Flip3 5G.

Как предполагают издания, изменения могут быть связаны с войной в Украине. При этом на украинском сайте Samsung таких изменений не произошло. По данным Android Headlines и NotebookCheck, вскоре компания может изменить названия смартфонов на своих сайтах по всей Европе. В самой Samsung официальных заявлений на этот счет пока не делали.

Буква Z была частью брендинга смартфонов Samsung со складным экраном с момента их выпуска в 2020 году.



"Медуза"