Война в Украине. Войска РФ бомбили здание Красного Креста в Мариуполе

На 36-й день войны, развязанной Россией против Украины, - в среду, 30 марта, - российские войска продолжали наносить удары по городам и населенным пунктам во многих регионах Украины. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление армии РФ и отрядам пророссийских сепаратистов. В условиях военных действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.

Войска РФ бомбили здание Красного Креста в Мариуполе



Российские войска нанесли бомбовые удары по зданию Международного комитета Красного Креста(МККК) в осажденном Мариуполе, сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова. "Оккупанты нанесли прицельный удар по зданию МККК в Мариуполе. Вражеские самолеты и артиллерийские орудия обстреляли здание, которое было отмечено красным крестом на белом фоне, указывающим на то, что в здании находились раненые люди, гражданские лица и гуманитарные грузы", - написала она вTelegram.

В результате обстрела Николаевской ОГА погибли 15 человек



Из-под завалов здания Николаевской областной государственной администрации достали тела 14 погибших, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины на своей страницевFacebook. Один человек, по данным ГСЧС, скончался в реанимационном отделении больницы. В Николаеве продолжаются поисково-спасательные работы. 29 марта в результате обстрела российской авиацией была разрушена центральная секция девятиэтажного здания областной администрации с первого по девятый этажи.

Война России в Украине / AP nuotr.

Германия начала подготовку на случай перебоев газовых поставок



Власти Германии активировали режим раннего предупреждения чрезвычайной ситуации на случай прекращения поставок газа из России, сообщил министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck). "В настоящее время перебоев с поставками нет, но нам тем не менее следует усилить меры предосторожности, чтобы в случае эскалации со стороны России быть в готовности", - подчеркнул Хабек.

Вскоре после заявления Хабека пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что требование в адрес "недружественных" стран оплачивать российский газ в рублях не вступит в силу 31 марта. "Оплата и поставки - это растянутый по времени процесс", - заявил Песков. Ранее требование расплачиваться за газ рублями выдвинул Владимир Путин.

Путин - Шольцу: Можно платить за газ в евро

Олаф Шольц / AP nuotr.

Позже состоялся телефонный разговор президента РФ и канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz), в ходе которого глава Кремля заверил, что Германия по-прежнему сможет расплачиваться за газ в евро. При этом, добавил Путин, платежи будут переводиться в "Газпромбанк", который затем конвертирует поступившие средства в рубли.

Шольц на эту процедуру не согласился, попросив предоставить письменную информацию об этом, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Германия продолжит оплачивать поставки газа из России в евро или долларах, как это предусмотрено в контрактах, "соглашение стран G7 остается в силе", подчеркнул Хебештрайт.