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2022.03.30 14:33

В Раду внесён законопроект о запрете Русской православной церкви

Радио «Cвобода»2022.03.30 14:33
Патриарх Кирилл и Владимир Путин
Патриарх Кирилл и Владимир Путин / AP nuotr.

В Верховную раду внесён законопроект о запрете на территории Украины Русской православной церкви Московского патриархата и входящих в неё церквей. Это означает, в частности, запрет самой массовой в стране Украинской православной церкви московского патриархата. Карточка документа выложена на сайте парламента.

Законопроект, ещё не поставленный в график голосования, предусматривает, что вся собственность органов церковной власти и управления РПЦ и УПЦ в стране в течение 48 часов со дня принятия закона национализируется. Церковь лишится и памятников архитектуры, находящихся в её пользовании, например, Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры и Святогорской Лавры. Приходам, монастырям и семинариям предложено дать 14 дней, на то, чтобы выбрать себе новую церковь "на основании законодательства о свободе совести".

Самая массовая на территории Украины Украинская православная церковь имеет широкую автономию в составе РПЦ, но регулярно критикуется за связи с Москвой. Её предстоятель, митрополит Онуфрий, постоянный член Синода РПЦ. При этом устройство православной церкви не подразумевает вертикали власти и прямого подчинения, патриарха Кирилла нельзя назвать "главой церкви", приходы подчинены епископам, среди которых предстоятель считается "первым по чести".

С конца февраля ряд епархий и приходов РПЦ на территории Украины и в западных странах резко критикуют фактическое игнорирование Кириллом войны в Украине. По меньшей мере, 15 из 53 епархий УПЦ и десятки приходов в мире перестали поминать Кирилла на богослужениях. От митрополита Онуфрия всё чаще требуют объявить автокефалию — полную церковную независимость УПЦ.

В мае в РПЦ запланирован архиерейский собор, в котором будут участвовать архиепископы и митрополиты церкви, ряд церковных экспертов призывает поднять на нём вопрос о независимости УПЦ или об отречении Кирилла.

Представитель УПЦ в интервью Украинской службе Радио Свобода ранее заявлял, что верные УПЦ — "это тоже украинцы". "Нам нужно объединиться, чтобы защитить нашу страну, а уже после войны мы будем решать, каждая конфессия в отдельности, как ей жить дальше", — цитирует редакция слова представителя церкви.

Радио "Свобода"

# В мире# Война в Украине
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