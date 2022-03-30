В Каунасе открывается выставка мастера перформанса Марины Абрамович

В Каунасской картинной галерее в среду открывается выставка известной художницы, мастера перформанса Марины Абрамович "Память бытия".

"Открыть выставку в эти неспокойные времена - это нечто особенное. Что бы я ни делала, вставая каждое утро, я понимаю, что за границей находится Беларусь, а за ее границей - Украина, где идет война", - сказала художница журналистам во вторник.

"Выставка подкреплена перформансом, видеоработами. Очень важно, чтобы публика провела тут некоторое время: некоторые работы требуют больше времени, другие - меньше, однако в этой выставке есть и медитативный момент", - сказала она.

Выставка мастера перформанса Марины Абрамович / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

По ее словам, выставка будет прекрасным поводом ознакомиться с искусством перформанса.

Как утверждают организаторы, на выставке подробно представлены важнейшие этапы творчества Абрамович с 1960 года. Здесь будут представлены самые известные произведения, видеодокументы интервью и самые знаменитые видеоинсталляции художницы.

Эта выставка является частью программы "Каунас - культурная столица Европы". Она будет действовать до июля.

Абрамович в четверг на арене Zalgiris также выступит с лекцией "Перформанс. Прошлое. Настоящее. Будущее". Во время лекции она представит "свое видение мира, свой месседж о том, куда мы идем в эти ужасные времена".