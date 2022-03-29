Саша Романова. Нельзя дать Лукашенко чувствовать себя хозяином

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью российским журналистам. В длившемся полтора часа разговоре помянули и Беларусь - но так, что у части белорусов это вызвало возмущение, считает Саша Романова.

Специально для рубрики DW "Беларусь. Перспективы" Саша Романова прокомментировала слова президента Украины, сказанные им об Александре Лукашенко и попытках Минска выступить в роли посредника между Киевом и Москвой.

Когда в интервью зашла речь о легитимности белорусской площадки для мирных переговоров, Владимир Зеленский высказался в том ключе, что "если мы можем закончить войну, а Александр Григорьевич от этого будет чувствовать, что он снова в доме хозяин, то ради Бога. Мне честно говоря все равно. Это выбор белорусов, а точно не наш". В этом месте я подвисла. Как и сотни других белорусов, которые слушали интервью президента Украины.

Светлана Тихановская, за которую мы голосовали, находится в изгнании, а тысяча политических активистов, включая таких харизматов от политики как Маша Колесникова, Сергей Тихановский и Виктор Бабарико проведут в тюрьме ближайшее десятилетие, а то и больше, если в стране ничего не поменяется. Ни они, ни мы Лукашенко не выбирали. Почему Владимир Зеленский не учитывает этого факта?



Как горько шутит белорусский аналитик Сергей Чалый в своих стримах, Зеленский не обязан разбираться в сортах дерьма. И вообще отстаньте от президента Украины, у которого дома война. Я абсолютно согласна с тем, что обижаться на Зеленского глупо и несвоевременно, на обиженных воду возят. Но я не могу не сказать об одной важной вещи, которую, как мне кажется, мы упускаем.

Лукашенко - проблема не только Беларуси



Вторжение войск России в Украину - это война старого и отжившего с новым современным. С одной стороны - шестидесятилетние старцы Лавров, Путин и Шойгу. С другой красавцы мужчины в самом расцвете - Арестович, Зеленский, Ким, которых женщины в социальных сетях называют "крашами". Прошлое сражается с будущим за право повернуть время вспять. Это противоречит самой идее жизни, а потому целый мир высказывается против войны, и все цивилизованные страны поддерживают Украину. Ни одна из этих стран не сказала, что главное остановить войну и наладить транзит газа, а кто будет президентом Украины - все равно. Хоть Янукович. Это дело самих украинцев. Потому что нельзя остаться в стороне и оставлять украинцев один на один с их бедой. Точно так же и с белорусами.

Лукашенко - не только наша проблема. Это проблема всего мира, потому что он действует как террорист, который сажает самолеты иностранных авиакомпаний и берет в плен пассажиров, провоцирует кризис на белорусско-польской границе и пускает на свою территорию войска Путина и Кадырова, чтобы им удобнее было стрелять по территории Украины. В 2020 году большинство белорусов проголосовало против Лукашенко. Он фальсифицировал эти выборы и закатал в асфальт несогласных - при молчаливой поддержке России, которая в августе 2020 года перебрасывала свою технику к границе с Беларусью.

Лукашенко пытается возрождать Советский Союз в рамках нашей республики, и за тридцать лет без малого ему многое удалось. Он пришел к власти в 1994 году, даже раньше Путина. Все это время Беларусь для России являлась своего рода подопытным полигоном, где можно было тестировать репрессии против народа. Ограничения свобод сначала обкатывались на людях в Беларуси, а потом применялись в России: фальсификация президентских выборов, жесткая работа ОМОНа, запрет независимых СМИ, разгон НКО. Жернова абсолютной власти Лукашенко нащупал интуитивно, пользуясь крестьянской смекалкой - почти тридцать лет белорусский народ вбивали в асфальт за малейшее непослушание. Тот же сценарий Россия без сомнения рассчитывает применить к Украине - вспомним разгоны проукраинских митингов в Харькове и Херсоне, где в мирных людей с украинскими флагами уже летели светошумовые гранаты.

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Недавно белорусская шоколадная фабрика "Спартак" выпустила вафельный батончик "Za". Для рекламной кампании был нарисован якобы добряк, выступающий за какую-то одному ему ведомую "справедливость". Вот это и есть символ Республики Беларусь в данный момент: кровожадным не выглядит и георгиевской лентой не обмотан, но в глубине души за Путина. На днях в провластных пабликах появилась фотография задержанного политического активиста Змитра Дашкевича в милицейском участке - он снят на фоне двери с буквами Z и V. Белорусский ГУБОП также продемонстрировал свои пристрастия.

Должны ли белорусы оставаться один на один с бедой?



Все мои ленты в социальных сетях сейчас наполнены вздохами после высказывания Владимира Зеленского о том, что белорусам придется самим разбираться со своей бедой. Но это неправильно. Никто не должен оставаться один на один с бедой. Если мы хотим победить Путина и его вассала Лукашенко, нужно бороться вместе. Как прямо сейчас сражается белорусский отряд Кастуся Калиновского в составе ВСУ, как сражался и погиб в Киеве белорус Михаил Жизневский - первая жертва Майдана 2014 года. Когда идет битва добра со злом, никто не должен оставаться наедине со злом - мы же не хоббиты на пути в Мордор.

Понятно, что Владимир Зеленский хоть с чертом лысым сейчас готов разговаривать, лишь бы украинцы перестали умирать. Но если вдруг Лукашенко снова почувствует себя хозяином, белорусы всего мира должны не каяться и посыпать голову пеплом, а поднимать крик. Напомнить про соперников Лукашенко на выборах, получивших чудовищные сроки. Напомнить про изнасилованных на Окрестина. Про судилища со свидетелями в балаклавах. Про разгром всех независимых СМИ в стране. Про то, что белорусы очень хотят сами выбрать себе президента, и многие, кто родился после 1994 года, никогда в жизни этого не делали - кому как не украинцам понимать, насколько важно выбирать.

Я просто уверена, что свободная Украина рядом с забитой под плинтус и уничтоженной Беларусью существовать, увы, не сможет. Не бывает свободы по вторникам, а в остальное время - пожалуйте в концлагерь. Свобода или есть, или ее нет. Так вот в Беларуси нет свободы. И это не выбор ее жителей.



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