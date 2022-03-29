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2022.03.29 11:13

Руководство Литвы называет вступление в НАТО одной из важнейших дат в истории государства

BNS, LRT.lt2022.03.29 11:13
НАТО в Литве
НАТО в Литве / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Вступление Литвы в НАТО является одной из важнейших дат в истории государства, заявило руководство страны по случаю 18-й годовщины членства страны в Альянсе.

По словам литовского руководства, об этом особенно свидетельствует развязанная Россией война в Украине.

"Мы являемся членами сильнейшего в мире оборонного Альянса. Сегодня как никогда со всей очевидностью мы осознаем, что 29 марта 2004 года является одной из важнейших дат в истории нашего государства", - написал президент Гитанас Науседа во вторник, поздравляя жителей страны с 18-ой годовщиной членства в Альянсе в своем аккаунте в Facebook.

По его словам, единство союзников и нерушимое обязательство по коллективной обороне, закрепленное в 5-ой статье Североатлантического договора, являются незаменимой гарантией безопасности Литвы и самым эффективным фактором сдерживания России.

"Доверие к союзникам, которые сейчас дислоцировали в восточной части НАТО тысячи дополнительных военнослужащих и военных мощностей - это наша сила и мощь, - утверждает президент. - Только напомню: любая атака против одного из союзников является атакой против всех государств Альянса. НАТО твердо обещало в случае необходимости защищать каждый сантиметр территории Альянса и безопасность наших стран".

Председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что последние 18 лет были самыми безопасными в истории Литвы.

"Потому, что мы - НАТО. После того, как Литва изъявила желание и готовность стать членом НАТО в 1994 году, к нам относились не менее скептически, чем сегодня к возможностям Украины. Однако мы за 10 лет смогли всех убедить, что мы достойны, и 29 марта 2004 года мы стали членом НАТО", - пишет глава парламента в своем аккаунте в Facebook.

"Мы как никто другой понимаем, что достижение цели возможно, даже если в начале пути она кажется недостижимой. Да, Украине предстоит очень длинный путь, но ничего невозможного нет", - добавила она.

Литва стала членом НАТО 29 марта 2004 года.

НАТО в Литве
НАТО в Литве
# Литва# Война в Украине
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