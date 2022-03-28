"Голос из Мариуполя". Надежда Сухорукова: Наши эмоции забросали бомбами

Война, развязанная президентом России В. Путиным в Украине, нанесла огромный ущерб крупнейшему украинскому городу на берегу Азовского моря Мариуполю, превратившемуся в город-призрак. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил этому городу почетное звание "Город-герой Украины". Журналист из Мариуполя Надежда Сухорукова рассказывает о том, как она живет и выживает в своем городе.

Когда-нибудь мы снова соберёмся вместе. Все, кто выжил. Наши слезы могут затопить улицы Мариуполя, отмыть их от пепла и крови, а наша общая надежда на победу даст шанс вернуться, когда закончится война. Мне страшно подумать, сколько жителей полумиллионного города ещё погибнут в этом аду.



Мой двоюродный брат остался там навсегда.

Смерть его застала у хлебного киоска. Он шел за водой. Его маленький сынишка хотел пить и есть. Начался обстрел и знакомый моего брата прокричал: "Падай". Они упали в разные стороны. Сторона Ромки оказалась несчастливой. Туда прилетел снаряд. Моего брата, вернее, то, что от него осталось, отнесли в гараж.

Его жена с маленьким сыном в панике выехали из Мариуполя на чужой машине. Сейчас Ромкин сын пишет папе сообщения. Ромкина жена не смогла сказать мальчишке, что папы больше нет. Малыш - его копия. Такой же спокойный, основательный и надёжный.

Мариуполь / Vida Press nuotr.

Отец Ромки о смерти сына узнал недавно. Он пришел в гараж и забрал часы. Мне страшно даже думать каким он увидел в этом чертовом гараже своего сына. Часы обязательно нужно передать маленькому Савве. Думаю, дядя Витя теперь выживет. И уедет из Мариуполя. Иначе, как он отдаст внуку единственную память о его отце?

Моя двоюродная сестра Любаша живёт на Черёмушках. Ее улицу Лысенко жёстко обстреливали и бомбили. Мы набирали ее телефон в редкие минуты связи, пока были в Мариуполе, звоним ей сейчас из Черноморска. Она недоступна. Пусть она, ее сын, ее муж, ее соседи и друзья выживут.

Пусть выживут все, кто сейчас продолжает сопротивляться смерти в этом аду. Кому кажется, что больше не осталось сил, что бороться бессмысленно и помощь идёт слишком долго. Я знаю, я чувствую, как им страшно, как безнадежно одиноко и темно в холодном подвале. Как больно бьют по сердцу звуки обстрелов, как обречённо считают они взрывы и ждут, что скоро прилетит и к ним.

Мариуполь / Vida Press nuotr.

Яркая весна и мутно-черное от дыма небо. Искореженные снарядами и обгоревшие деревья, на которых не будет ни одной почки. Странная женщина на детской площадке и звук пустой качели, которую она толкала рукой. 15 марта - день рождения моего сына. Мой предпоследний день в аду.

Дрожащий хвост моей собаки и ее испуганные глаза. Наши прогулки с Энджи были очень короткими. Меньше двух минут. У нее получалось все сделать быстро. Мы бежали в подъезд и нас била дрожь. Меня и мою собаку. Стреляли везде. А странная женщина на детской площадке не уходила. Она продолжала раскачивать пустое сиденье качели.

Мама моей подруги, та самая, которая вывела из горящего дома мою собаку, видела, что я пишу и интересовалась о чем. Я отвечала, что обо всем, что происходит сейчас. Она просила: "А назови это - вышедшие из ада". Я ей возражала: "Мы же ещё не вышли, тетя Саша". Она была уверена, что выйдем. Я - нет.

Леша, который бродил по городу и узнавал новости, однажды мне сказал, что в его мобильном много видео наших улиц. "Там такие кадры. Очень страшные". Я не хотела смотреть, но попросила, чтобы отдал их мне, когда выберемся. Ещё пошутила: "Тебе все равно негде работать, будешь журналистом". Леша работал на «Азовстали» и когда ходил на Левый к своим детям, обнаружил, что здание, где находился его отдел, разрушили и разграбили.

Мариуполь / Shuttestock.com

"На всякий случай, код на моем телефон четыре восьмёрки". Я ещё подумала: "На какой всякий случай?"

Странная полужизнь - полусмерть и сегодня без завтра. Всегда только один день. Один день жизни. Никакого будущего, никаких денег, никаких надежд. За все двадцать дней мы ни разу не почувствовали себя в безопасности. Ни одной минуты. Мы были какие-то неживые. Мы запрещали себе говорить слово "завтра". Были не уверены, что оно наступит.

Для жизни нам нужно было очень мало. Главное, чтобы не стреляли, не бомбили, была вода и можно было что-то поесть. Все равно что. Мы питались, чтобы были силы. Еду мы экономили. Аккуратно откладывали, урезали порции, смешивали большое количество каши с мизерным количеством консервов или тушёнки. А потом прилетел снаряд в крышу дома и все наши запасы, они были на втором этаже, сгорели. Но даже это не заставило нас разрыдаться. Мы заморозились внутри.

Наши эмоции забросали бомбами. Наши души расстреляли ракетами. Мы не верили в реальность. Нам казалось, что все вокруг не настоящее. Жизнь замерла и каждый день был похож на предыдущий. Только обстрелов больше и оружие - изощреннее.