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2022.03.28 10:14

Опрос: рейтинги мэра Каунаса падают, правящих - растут

BNS, LRT.lt2022.03.28 10:14
Висвалдас Матийошатис
Висвалдас Матийошатис / E. Blaževič/LRT nuotr.

Рейтинг мэра второго по величине города Литвы - Каунаса Висвальдаса Матийошайтиса в марте упал, однако росли рейтинги руководства страны и министра обороны Арвидаса Анушаускаса, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Vilmorus по заказу газеты Lietuvos rytas.

Матийошайтис опустился в рейтинге политиков, получивших самые благоприятные оценки, с третьего на девятое место. Главу Каунаса положительно оценили 26,9% респондентов, отрицательно - 37,3%.

В феврале его деятельность положительно оценивали 39,8%, отрицательно – 24,4% опрошенных.

По словам главы Vilmorus Владаса Гайдиса, резкое снижение рейтинга Матийошайтиса связано как с коррупционным скандалом в самоуправлении под его руководством, так и с тем, что группа Viciunu grupe не спешила с уходом из России, развязавшей войну в Украине. Группа Viciunu grupe принадлежит мэру Каунаса.

В марте вырос рейтинг премьер-министра Ингриды Шимоните, которая находится на шестом месте в рейтинговой таблице. Ее поддержали 35,5% (в феврале 24,3%) опрошенных, неблагосклонно о ней отозвались 47,9% (55,7%) респондентов.

На пятом месте – спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, которая также повысила доверие населения, набрав 36,2% благоприятных оценок (в феврале - 30%), негативных - 37,5%. (44,6%)

С началом войны в Украине рейтинг министра обороны Арвидаса Анушаускаса подскочил на третье место с шестого с положительной оценкой в 39,9% (в феврале 28,2%), и отрицательной в 28,4% (35,3%).

Положительно президента страны Гитанаса Науседасу оценивают 51,4% опрошенных (50,9%), отрицательно - 26,8% (26,5%). Он остается лидером рейтинга политических рейтингов.

На втором месте – лидер оппозиционных социал-демократов Вилия Блинкявичюте с 41,5% положительных оценок респондентов (в феврале - 42,4%), отрицательных - 27%. (25,1%).

Четвертый – бывший премьер-министр Саулюс Сквернялис, лидер Демократического союза «Во имя Литвы». Положительно его деятельность оценивают 37,4% респондентов (36,8%), отрицательно - 33,1% (34,2%).

Министр иностранных дел и лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис остается лидером отрицательного рейтинга: неодобрительно о его деятельности отозвались 65,7% респондентов, положительно - 17,5%.

Репрезентативный опрос центра социологических и рыночных исследований Vilmorus был проведен 10–19 марта. В ходе опроса было опрошено 1005 человек, погрешность результатов опроса составляет 3,1%.

# Литва
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