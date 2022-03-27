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2022.03.27 13:31

Сепаратисты: в "ЛНР" скоро пройдёт референдум о вступлении в Россию

Радио «Cвобода»2022.03.27 13:31
Боевик сепаратистов в Луганске
Боевик сепаратистов в Луганске / AP nuotr.

Глава так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время на территории, контролируемой поддерживаемыми Россией сепаратистами, может состояться референдум о вхождении в состав России.

"Народ реализует своё абсолютное конституционное право и выскажет своё мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет" - приводят его слова агентства.

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость "ЛНР" и "ДНР", созданных сепаратистами в 2014 году на части территорий Луганской и Донецкой областей Украины. Под предлогом защиты "народных республик" 24 февраля Путин распорядился начать так называемую специальную военную операцию - широкомасштабное вторжение в Украину.

Большая часть Луганской области сейчас под контролем сепаратистов, за агломерацию Рубежное-Северодонецк-Лисичанск продолжаются бои. В Донецкой области "ДНР" контролирует лишь чуть более половины территории, возможно, поэтому её лидеры пока не говорят о референдуме.

В 2014 году референдум о вступлении в Россию был проведён в украинской Автономной республике Крым и в Севастополе. Его итоги стали для России формальным поводом для принятия этих территорий в свой состав. Аннексию Крыма не признало подавляющее большинство стран мира, указывая в том числе на то, что голосование было проведено после того, как Крым взяли под контроль российские военные, само его проведение противоречило законам Украины, а честность и прозрачность не была обеспечена.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
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