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2022.03.27 11:22

В субботу в Литву пытались нелегально проникнуть 9 мигрантов

LRT.lt2022.03.27 11:22
Литовско-белорусская граница
Литовско-белорусская граница / D. Umbraso/LRT nuotr.

В субботу пограничники не пропустили в Литву 9 мигрантов, пытавшихся пробраться из Беларуси в непредназначенных для этого местах.

В пятницу литовские пограничники развернули 13 таких иностранцев, в четверг – 58, в среду – 20, во вторник – 31, в понедельник – 34, в воскресенье – 37.

Всего в этом году, по данным на ночь с субботы на воскресенье, в Литву со стороны Беларуси не были пропущены 882 мигранта, пытавшихся нелегально пересечь границу.

В прошлом году, начиная с августа, когда пограничники получили право не пропускать мигрантов, пытающихся пройти в не предназначенных для этого местах, сотрудники службы развернули 8 106 иностранцев.

Литовские пограничники и военнослужащие, приданные им в помощь, в минувшие сутки не применяли служебного оружия, не прибегали к специальным средствам или к мерам физического принуждения.

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