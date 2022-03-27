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2022.03.27 11:11

В Литве – 2 376 новых случаев коронавируса, умер один человек

LRT.lt, BNS2022.03.27 11:11
Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Департамент статистики сообщает, что за последние сутки коронавирус в Литве был выявлен у 2 376 человек и что болезнь унесла еще одну жизнь.

Сообщается, что впервые коронавирусом заразились 1 994 человека, вторично заразились 378 человек и в третий раз – 4 человека.

В настоящее время в больницах лечатся 1 207 пациентов, больных COVID-19 (на несколько человек больше, чем сутки назад), 58 из них находятся в реанимации.

14-дневный коэффициент первичной заражаемости коронавирусом составляет 1 896,8 случая на 100 тысяч жителей, семидневная доля положительных диагностических тестов составляет 40,5 процента.

Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Число новых случаев, быстро росшее с конца прошлого года, начало постепенно снижаться в начале февраля этого года. Тогда был достигнут пик новых случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тысяч заразившихся коронавирусной инфекцией.

В Литве минимум одной дозой вакцины привито 69,7 процента населения.

Мужчина, который умер вчера, принадлежал к возрастной группе 70-79 лет и не был полностью вакцинирован.

Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве
# Литва
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