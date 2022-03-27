Хроника путинской войны. Путин может попытаться навязать Украине "корейский сценарий"

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 27 марта.

На 32-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. Хроника событий воскресенья, 27 марта (время вильнюсское).

14:15

Глава так называемой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил о планах в самое ближайшее время провести на ее территории референдум о вхождении в состав России, выразив уверенность, что эта идея получит поддержку населения.

В то же время председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников считает проведение подобного референдума нецелесообразным. "Потому что ещё недавно республики были в составе Украины, пусть даже по "минским соглашением", и вот так - бегом-бегом...", - цитирует его агентство "Интерфакс". Кроме того, указал Калашников, "сейчас в республиках отсутствует большое количество жителей, так как проводилась эвакуация".

13:50

Нефтебаза в городе Дубно Ровненской области полностью разрушена в результате ракетного удара, сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль. "База догорает. Уничтожения велики. Слава богу, без человеческих жертв", - приводит его слова "Украинская правда".

Кроме того, полностью уничтожена нефтебаза во Львове, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий. Пожар тушили на протяжении всей ночи, добавил он.

13:30

В Сумской области изменено время действия комендантского часа. Теперь пребывание на улицах и в иных общественных местах без специально выданных пропусков, а также движение транспортных средств запрещено с 20.00 до 05.00 по местному времени, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Режим был введен 17 марта и вступал в силу в 19.00.

13:15

В Киеве с 28 марта возобновится обучение в дистанционном формате

С 28 марта заведения общего среднего, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования Киева возобновят обучение в онлайн-формате, сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский. Цель дистанционного обучения во время войны - не только усвоение новых знаний, но и психологическая поддержка, общение, добавил он.

13:00

Роскомнадзор заблокировал на территории России доступ к сайтам немецкого издания Bild и публициста Александра Невзорова. Соответствующие требования в адрес ведомства направила Генеральная прокуратура РФ.

С момента военного вторжения в Украину в России были заблокированы порталы иностранных соцсетей Facebook, Twitter и Instagram, а также сайты ряда российских и иностранных СМИ. Следственный комитет РФ ранее возбудил в отношении Невзорова уголовное дело, усмотрев в его действиях признаки преступления, связанного с "публичным распространением фейков о действиях вооруженных сил Российской Федерации".

12:50

За время войны разрушения зафиксированы в 34 из 69 общин Киевской области, что составляет 49,2 процента, сообщает агентство Українськi Новини со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию. Критические разрушения зафиксированы в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской и Великодымерской общинах. За прошедшие сутки зафиксировано более 30 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры.

12:15

Владимир Путин / AP nuotr.

Президент РФ Владимир Путин может попытаться навязать проведение линии распределения между регионами Украины, находящимися и не находящимися под контролем пророссийских сил, считает начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского министерства обороны Кирилл Буданов. "После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральную власть Украины Путин уже меняет главные оперативные направления - это юг и восток", - указал он. "Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Корею. Ведь проглотить все государство он точно не в силе", - добавил Буданов.

По его словам, российская сторона попытается "сколотить оккупированные территории в единое квазигосударственное образование", которое будет противопоставлять независимой Украине. "Мы уже видим попытку создать "параллельные" органы власти на оккупированных территориях и заставить людей отказаться от гривны. Возможно, они захотят поторговаться об этом и на международном уровне", - отметил глава ГУР.

11:45

Госдепартамент: У США нет стратегии смены власти в России

У США нет "стратегии смены режима в России, как и где-либо еще", заявил в беседе с журналистами госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе визита в Израиль. Глава Госдепартамента прокомментировал высказывание президента Джозефа Байдена, накануне назвавшего главу российского государства Владимира Путина "мясником" и добавившего, что "этот человек не может оставаться у власти". По словам Блинкена, глава Белого дома хотел сказать, что у президента РФ нет права на войну или агрессию против Украины.

11:30

Агрессия России против Украины, жесткие санкции в отношении РФ не могли не отразиться на Германии, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Федеративную Республику "ждут более тяжелые времена", отметил он в видеообращении перед концертом солидарности с Украиной, проходящем во дворце Бельвю в Берлине. "Мы должны быть готовы вынести их, если наша солидарность - не пустые слова", - подчеркнул глава государства. "Наша солидарность и наша поддержка, наша стойкость и наша готовность к ограничениям будут необходимы еще долгое время", - добавил Штайнмайер.

11:05

Финская железнодорожная компания VR Transpoint с полудня 27 марта приостанавливает прием грузовых вагонов из России до дальнейшего уведомления. Решение вызвано санкциями, под которые подпала компания "Российские железные дороги". Финская сторона обязана выполнять требования ограничительных мер, заявил старший вице-президент Мартти Коскинен.

10:50

Шон Пенн / AP nuotr.

Американский актер Шон Пенн призвал бойкотировать 94-ю церемонию вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук, если мероприятие пройдет без участия президента Украины Владимира Зеленского. Появление главы украинского государства перед многомиллионной аудиторией дало бы ему отличную возможность для выступления, а его отсутствие из-за неспособности организаторов церемонии стало бы "самым постыдным моментом в истории Голливуда", заявил обладатель двух премий "Оскар" в интервью CNN. В данный момент Пенн, неоднократно встречавшийся с Зеленским, работает над документальным фильмом о войне в Украине. Актер находится в Польше, где его некоммерческая организация CORE работает с украинскими беженцами.

10:15

Повреждения инфраструктуры Луганской области

У более чем 95 тысяч жителей Луганской области отсутствует электроэнергия, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, обесточены 32 населенных пункта - 12 частично и 20 полностью. Кроме того, 27 населенных пунктов остаются без газоснабжения - 23 полностью и 5 частично. Нет водоснабжения в городах Рубежное и Попасная, частично в Золотом, селах Горской городской общины, Северодонецке и Лисичанске, отмечает глава ОВА.

09:50

Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий призвал Международное общество Красного Креста не открывать офис в Ростове-на-Дону. "Такие действия Международного общества Красного Креста на фоне незаконного похищения и вывоза врагом наших граждан в Российскую Федерацию, на временно оккупированную или аннексированную им и неподконтрольную Украине территорию Украины, которое уже проходит сегодня, неприемлемы", - говорится в обращении.

09:30

Дым во Львове после обстрела / AP nuotr.

Минобороны РФ подтвердило ракетные удары по Львову. Были уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Кроме того, в течение ночи сбиты 18 украинских беспилотных летательных аппаратов. По словам Конашенкова, за истекшие сутки ВКС России поразили 67 украинских военных объектов.

09:10

Два гуманитарных коридора на 27 марта

Власти Украины согласовали 2 гуманитарных коридора, написала вице-премьер Ирина Верещук в Telegram. В Донецкой области из Мариуполя можно выехать в Запорожье на собственном автотранспорте. В Луганской области согласован коридор в Бахмут из Рубежного.

08:45

Вооруженные силы Украины 26 марта уничтожили 15 воздушных целей российских войск. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook. Согласно этой информации за минувшие сутки "поражен 1 самолет, 12 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты". Кроме того, на донецком и луганском направлениях отражены 7 вражеских атак. Украинскими военными уничтожено 8 танков, 8 единиц бронированной и 3 - автомобильной техники противника, 1 миномет.

08:30

В Германии призвали облегчить въезд правозащитникам из РФ

Уполномоченная правительства Германии по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Луизе Амтсберг (Luise Amtsberg) выступила за упрощение въезда в ФРГ российских правозащитников. "В России репрессии против инакомыслящих ужесточаются, особенно в качестве реакции на войну", - заявила она изданию Welt am Sonntag в субботу, 26 марта. "Мы обязаны помочь этим смелым людям, потому что они тоже защищают свободу, демократию и права человека в Европе", - подчеркнула Амтсберг. Официальный Берлин разрабатывает отдельную профильную схему гуманитарных виз, аналогичную той, что уже существует для белорусских правозащитников, добавила она.

08:10

С начала войны в Украине 139 детей погибли, а 205 - получили ранения в результате действий российских военных. Такие данные офис генерального прокурора Украины привел в Telegram-канале. Кроме того, из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 733 учебных заведения, из которых 74 разрушены полностью, указывается далее.

07:50

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не предполагает, что война в Украине приведет к стагфляции в еврозоне. "Поступающие данные не указывают на значительный риск стагфляции", - заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в интервью газете Phileleftheros. По ее словам, еврозона вернулась на допандемийный уровень выпуска, рост продолжается, а рынок труда остается прочным. Кроме того, базовый прогноз, включающий раннюю оценку влияния войны, не указывает на рецессию и предполагает рост экономики на 3,7 процента в текущем году. В альтернативном сценарии указан рост на 2,3 процента, добавила Лагард.

07:20

Сопредседатель немецких "зеленых" предостерег РФ от применения химоружия

Ответ стран Запада в случае применения Россией химического оружия "затмит все предыдущие санкции", заявил сопредседатель германской партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripour) в интервью изданию Bild am Sonntag. По его словам, речь пойдет о первом применении оружия массового уничтожения на европейской земле с 1918 года. "После такого нарушения правил цивилизации возврата к нормальной жизни не будет. Могу лишь предупредить об этом российскую сторону", - добавил Нурипур.

06:55

Правительство Германии в свете войны в Украине рассматривает возможность создания противоракетного щита, охватывающего всю территорию республики. Во время консультаций междуканцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и генеральным инспектором бундесвера Эберхардом Цорном (Eberhard Zorn) об испольхзовании специального фонда для вооруженных сил Германии объемом в 100 млрд евро речь шла и о системе ПРО "Железный купол", в частности, о приобретении разработанных Израилем гиперзвуковых противоракет Arrow 3, пишет издание Bild am Sonntag. Официального подтверждения этой информации нет.

06:30

Россия продолжает полагаться на боеприпасы, запускаемые из собственного воздушного пространства, чтобы уменьшить уязвимость своих самолетов для украинских сил ПВО, утверждает министерство обороны Великобритании со ссылкой на разведданные. Уровень отказа этих вооружений, который, по сведениям США, составляет до 60 процентов, обострит проблему с их ограниченным запасом и вынудит РФ перейти к более простым ракетам или пойти на больший риск для собственной авиации, указало британское ведомство.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/2dKEwcCB4E



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/EHVWIjfnAT — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 26, 2022

06:05

Дополнительные эвакуационные поезда

Украинская железнодорожная компания "Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 27 марта. Поезда будут отправлены из Харькова в Ужгород, из Днепра - в Чоп, из Краматорска - во Львов, а из Одессы - в Ужгород.

05:36

Анджей Дуда / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не понимает позицию властей Венгрии в отношении России. По его мнению, то, что Будапешт ранее выступил против эмбарго на российские энергоносители, отказался от поставок вооружения Украине и запретил их поставки через свою территорию, очень дорого ему обойдется. Венгрия сильно зависима от поставок энергоресурсов из России, такую точку зрения выразил президент Польши в интервью порталу TVN24.pl.

05:10

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс намерена оказать большее давление на Россию и президента Владимира Путина, чтобы заставить РФ сесть за стол переговоров и прекратить ее агрессивную войну против Украины. "Мы должны усилить наши санкции. Нам нужно отправить больше оружия в Украину", - заявила Трасс в интервью британской газете Sunday Telegraph. По ее мнению, с одной стороны, Россия должна быть ослаблена экономически, а с другой стороны, такие страны, как Великобритания, должны продолжать поставлять летальное оружие в Украину. "Со временем это уменьшит шансы Путина на успех и обеспечит его поражение в Украине", - подчеркнула глава МИД Великобритании. После этого, по ее словам, речь пойдет о прекращения огня и выводе российских войск. "Санкции должны быть сняты только в случае полного прекращения огня и вывода войск", - указала Лиз Трасс.

04:20

Минобороны РФ: российские военные вывезли в Крым 90 человек

Российские военные в субботу вывезли из Херсонской области в Крым 90 граждан России, Молдавии и Украины, сообщили в Минобороны РФ. Как отмечают в военном ведомстве, "эвакуация продолжает организовываться в соответствии с обращениями посольств об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с территории Украины, а также по заявкам, поданным в российскую военную комендатуру Херсона". Согласно сведениям Минобороны, всего из Херсонской области Украины с момента начала войны на территорию Крыма российскими военнослужащими было доставлено около 500 граждан иностранных государств.

03:42

Министр образования и науки ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger) выступает за то, чтобы у учащихся из числа украинских беженцев была возможность заканчивать немецкие школы. "Учащиеся, которые стоят на пороге выпускных экзаменов, должны иметь возможность сдать их как можно скорее", - заявила она изданиям группы Funke. По словам Штарк-Ватцингер, это укрепит их надежду на скорое возвращение домой. По мнению политика, привлекать к работе с ребятами из Украины стоит и бежавших в Германию украинских учителей. "Они знают учебные программы, язык, страну и то, как лучше всего поддержать украинских школьников", - отметила министр.

02:35

Бавария призвала германские федеральные земли последовать ее примеру и четко идентифицировать беженцев из Украины. В Баварии их личные данные будут проверяться по базам данных разыскиваемых лиц, пояснил изданиям группы Funke баварский министр внутренних дел Йоахим Херрман (Joachim Herrmann), который в настоящее время возглавляет конференцию министров внутренних дел федерации и земель. "Мы не можем позволить себе брешь в системе безопасности", - заявил он. Хотя помощь беженцам должна оказываться без бюрократических проволочек, "мы должны знать, кто к нам приезжает, и не допускать, чтобы контрабандисты, торговцы людьми или другие преступники использовали ситуацию в своих целях", указал глава МИД Баварии.

02:08

Уже 12 журналистов погибли во время войны в Украине

С начала войны России против Украины погибли уже 12 журналистов. Еще 10 репортеров получили ранения разной степени тяжести, сообщила украинский генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook. По ее словам, репортеры были убиты российскими военными. Среди погибших - американец, ирландец и российская журналистка.

01:43

Посол России в Польше Сергей Андреев считает, что разрыва дипломатических отношений России и Польши не произойдет. При этом он допускает, что если Россию вынудят закрыть посольство в Польше, то польское посольство в Москве тоже будет закрыто, сообщает "РИА Новости".

01:14

США "не возражают" против поставки Польшей истребителей Украине, сообщил в письменном виде информагентству AFP министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В субботу Кулеба встретился с президентом США Джо Байденом в Польше. На встрече присутствовали министры иностранных дел и обороны Украины и США. Как заявил Кулеба, необходимо установить "баланс" в воздушном пространстве, чтобы предотвратить дальнейшие воздушные атаки России. Этот вопрос должен быть решен "как можно скорее", подчеркнул он.

00:50

Военные беженцы из Украины / AP nuotr.

Украинские власти эвакуировали в субботу по гуманитарным коридорам 5208 мирных жителей. Эвакуация проводилась по десяти гуманитарным маршрутам, заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге, видеозапись которого была опубликована в Telegram-канале офиса президента Украины.

00:26

Силы РФ атаковали нефтебазу в Дубно

Российская ракета попала в нефтебазу города Дубно Ровненской области, сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль. "Сегодня на Ровненщине звучали две воздушные тревоги. Во время первой вооруженные силы сбили вражеский дрон. Во время второй, к сожалению, ракета попала в нефтебазу города Дубно. Сейчас устанавливаются убытки", - рассказал Коваль в видеообращении.

23:55

Мэр Славутича Юрий Фомичев заявил в своем видеообращении, что город оккупирован российскими военными. "Славутич с сегодняшнего дня в оккупации. Мы стойко защищали наш город. Три дня назад мы получили ультиматум сдать его без боя, но наши военные, Нацполиция приняли решение отстаивать город. Они не могли по-другому, они военные, они для этого и работают", - сообщил он. Фомичев подтвердил гибель трех горожан. Он рассказал, что с российскими военными ведутся переговоры о возможности эвакуации людей из города. Кроме того, с 19:00 до 07:00 в Славутиче будет введен комендантский час, который контролируют военные РФ. Фомичев предупредил, что россияне также осмотрят каждое здание на предмет оружия и добавил, что после проверки они обещали покинуть город и оставить только свои блокпосты.

23:30

США намерены выделить правительству Украины еще 100 млн долларов (91 млн евро). Эти средства должны быть использованы министерством внутренних дел для обеспечения охраны границ, а также для поддержания гражданских правоохранительных функций, сообщил Государственный департамент США. Деньги могут быть использованы для обеспечения дальнейших поставок защитного снаряжения, бронетехники, средств связи и медикаментов, говорится в сообщении.

Хроника событий 26 марта