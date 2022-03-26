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2022.03.27 00:05

Байден предостерёг Кремль от вторжения в страны НАТО

Радио «Cвобода»2022.03.27 00:05
Джо Байден
Джо Байден / AP nuotr.

Американские войска находятся в Европе для защиты союзников по НАТО, а не для противостояния с российской армией. Об этом во время своего выступления в Варшаве заявил президент США Джо Байден.

В своей речи президент подчеркнул, что военный союз выполняет оборонительную функцию и никогда не пытался нарушить границы России. Вместе с тем Байден предостерёг президента России Владимира Путина от вероятного вторжения на территорию какой-либо страны НАТО. Кроме того, по мнению Байдена, Путин не может оставаться у власти.

Ранее, 26 марта, Байден встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Они обсудили ситуацию вокруг Украины и санкции в отношении Москвы. Кроме того, как сообщил Белый дом, стороны обсудили сокращение зависимости Европы от российских энергоносителей.

До встречи с Дудой, Байден провёл переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и украинским министром обороны Алексеем Резниковым. Резников рассказал в твиттере, что во время встречи обсуждались текущие вопросы и сотрудничество в политическом и оборонном направлениях между Киевом и Вашингтоном.

Дмитрий Кулеба, в свою очередь поблагодарил США за поддержку. "Сегодня мы получили дополнительные обещания о том, как мы будем развивать наше сотрудничество по обороне", - сказал министр.

Визит Байдена в Польшу проходит на фоне российского вооружённого вторжения на территорию Украины. В одном из разговоров с украинскими беженцами президент США назвал российского президента "мясником".

В Польшу Байден прибыл 25 марта из Брюсселя, где принял участие в саммитах НАТО и "Группы семи" (G7). Он также провел переговоры с руководством ЕС. Президент США и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в частности, объявили о плане создания рабочей группы, которая займется снижением зависимости Европы от импорта энергоресурсов из России.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
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