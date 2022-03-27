"Путин, не надо нас спасать!" Как относятся к россиянам в Европе

После начала так называемой специальной операции в Украине российская пропаганда регулярно поднимает тему о якобы обострившейся в странах Европы "русофобии". К примеру, российский посол в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что россиян притесняют на бытовом уровне – отказываются обслужить в парикмахерской или выгоняют из съемных квартир. Российский МИД со ссылкой на сообщения в социальных сетях распространил информацию, что в Европе громят русские магазины и нападают на водителей из России и Беларуси. Радио Свобода поговорило с россиянами, живущими в странах Европы, о том, сталкиваются ли они с русофобией.

"В Чехии русофобии нет"

– Виноваты ли россияне в том, что началась война? Это довольно сложный вопрос. Я недавно читал, что если виноваты все, то не виноват никто. Коллективная ответственность не работает, нельзя навешивать ярлыки. Не все немцы были виноваты в том, что Гитлер когда-то пришел к власти в Германии. У меня всё-таки ощущение, что большинство россиян – тоже жертвы, которые живут на оккупированной режимом территории. Конечно, большинство пассивно, и на этом фоне государство создало мощное оружие – пропаганду.

Дмитрий Мишаров из Абакана седьмой год с семьей живет в чешском городне Брно, работая тестировщиком в американской IT-компании. По его словам, с началом "спецоперации" в Украине русская речь в городе стала звучать гораздо чаще: люди прибывают как из России, так и из Украины. В Брно, отмечает Дмитрий, на машинах добираются по большей части довольно состоятельные украинцы, однако в городе есть и центр по приему беженцев. Чешские власти и волонтеры пытаются всячески помогать беженцам, однако в марте в правительстве страны заявили, что ресурсы для приема бежавших от воын почти исчерпаны. При этом в Чехии много говорится и о том, что в этой ситуации важно не допускать дискриминации россиян и русскоязычных граждан.

– В компании, где я работаю, обычно говорят: у нас есть украинские коллеги, есть русские коллеги, давайте держаться в это трудное время вместе; те, кто нуждается, получит психологическую помощь. То есть здесь делают всё для того, чтобы избежать дискриминации. Хотя я не думаю, что именно россияне нуждаются сейчас в особой поддержке, мы в не в том положении, всё-таки не на нас напали.

У нас было раньше много украинских коллег, потом кто-то уволился, кто-то перешёл на другую работу. Но мы все равно прекрасно общаемся. например. У нас есть семья из Украины знакомая, тоже прекрасно общаемся. Все, кто здесь живет, осуждают войну. Среди моего окружения нет таких, кто бы допускал, что Путин делает что-то правильно. В моем "пузыре" "мир-дружба", независимо от национальности, – говорит Мишаров.

Дмитрий Мишаров / фото из личного альбома

В первый день начала российской "специальной операции" в Украине чешские власти приостановили выдачу виз россиянам, за исключением случаев, когда человек эмигрирует по гуманитарным соображениям или спасается от политических преследований. Мэр Праги Зденек Гржиб призвал сограждан не отождествлять россиян и Путина, а также не применять принцип "коллективной вины". Он напомнил, что в Праге есть площадь имени Бориса Немцова, который был одним из наиболее заметных противников Путина.

– Ни я, ни мои знакомые ни разу не сталкивались в Чехии с дискриминацией, – говорит Дмитрий Мишаров. – Отдельные случаи есть, я о них слышал, но, наверное, как и везде: в интернете кто-то что-то напишет, на заведении хозяин наклеит наклейку, мол, русским вход воспрещен. Но это редкость. Но бывает и обратная реакция: в одном из пражских ресторанов сидела русская семья, к ним начали приставать какие-то люди, но владельцы ресторана и официанты вывели их и пресекли таким образом дискриминацию. На уровне государства многие политики говорят, что нельзя проявлять дискриминацию по отношению к русскоязычным.

"Русским здесь грех жаловаться"

Дмитрий Логачев родился на юге Красноярского края, в Ермаковском районе. Позже переехал в хакасское село Бея, а после армии – в Санкт-Петербург. В конце 90-х он начал ездить в Финляндию на заработки, а в 2001 году переехал туда насовсем. Сначала Дмитрий работал на скотобойне, а сейчас – на колбасном заводе в Хельсинки. Недавно Логачев подал документы на получение гражданства, ожидает ответа властей.

– Когда в начале спецоперации этой сказали, что будут атаковать чисто военные цели, я не мог представить, что все будет настолько ужасно, – говорит Дмитрий. – Но когда почти в первый день они перешли границу и начали бомбить города, мне стало по-настоящему страшно. Это невозможно принять. Так быть не должно. Сейчас в Финляндии уже несколько тысяч беженцев. Мы работаем вместе с украинцами, да и вообще в нашей компании кого только нет. И когда началась вот эта "спецоперация", на работе руководство развесило такие листовки, что-то вроде стенгазеты. В них говорилось, что ни в коем случае нельзя допустить дискриминацию или притеснение по национальному признаку. Компания будет пресекать это. Я могу сказать, что русским, да и другим, наверное, тоже, в Финляндии грех на что-то жаловаться, на какие-то притеснения. У нас тут есть детские сады для русских, есть большая русскоязычная школа в Хельсинки. Если врач тебе нужен, но ты не владеешь финским языком, то тебе найдут русскоязычного или бесплатно предоставят переводчика.

По словам Дмитрия, у него нет и никогда не было разногласий с коренными финнами и коллегами из Украины. Одному из них он даже помог встретить семью, которая бежала из Украины сначала в Будапешт, а затем – в Хельсинки.

– После начала "спецоперации" вообще никакой русофобии. Наоборот, власти делают все, чтобы этого избежать. У меня сын сейчас находится на лечении в финской больнице. У меня туда ездила жена, поговорить с врачами. Она сказала, что опасается за ситуацию. Но ей ответили, что ни в коем случае нельзя этого бояться, отношение к русским в худшую сторону не поменяется. А если будут какие-то инциденты, то просто надо жаловаться властям. Но нам пока не приходилось.

Русских здесь не притесняют. Мы проехали всю Европу от Норвегии до Италии, от Франции до Прибалтики. И нигде мы не столкнулись ни с какой русофобией. Знаете, придурки есть везде. Даже в Хакасии, бывает, русские с хакасами подерутся. Но здесь на официальном уровне такого точно нет. И клише российской пропаганды, что русских травят, может опровергнуть вообще любой, кто здесь живет. А Путину хотел бы передать, что спасать нас точно здесь не надо, – рассказывает житель Хельсинки.

"Путин ваш – нацист"

Луиза Шнайдер с мужем приехали в Германию из Сибири в начале 90-х по программе репатриации, когда двоим их детям было по полтора года. Сейчас женщина работает на ферме, муж на заводе, а дети – в военной сфере. Луиза иногда встречается со своей подругой, которая 20 лет назад приехала из Херсона. Политику они договорились не обсуждать в 2014 году после аннексии Крыма. Сейчас подруга показывает фото, на которых жители Херсона прячутся в подвалах от атак российских войск. А Луиза смотрит с ужасом и хочет, чтобы война поскорее закончилась. Претензии к русским иногда возникают, говорит она, но, как правило, такие недоразумения удается быстро решить.

– Нас с мужем русофобия не коснулась, – говорит Луиза. – У меня на работе, правда, был случай. Подошел коллега и говорит: "Ваш Путин – нацист. Он убивает людей, это все из-за него. Как вы можете это терпеть?" Я его спросила: "Гюнтер, а при чем тут мы?"

Мы когда приехали сюда, детям было по полтора годика. У нас было двое детей, два чемодана и 50 евро. Потом я 10–15 лет мыла туалеты, чтобы детей поднять, чтобы заработать. Мы в лагерях для мигрантов жили, по четыре человека в одной комнате. А он мне говорит: "Вас русских немцев надо, как тогда, посадить в вагон и также отправить на Волгу, чтобы вы там жили". Мне было очень обидно. Но подошел мастер, который очень хорошо говорит по-русски. Он решил вопрос, объяснил этому Гюнтеру все, и тот понял, что не прав. Теперь подходит, просто спрашивает: "Луиза, как ты? А у тебя есть там кто-то в России?" Я говорю, что там племянники по линии мужа живут. Но дело не в том, есть там кто-то или нет. Мы в любом случае против войны. Потом и шеф про это узнал, хотел даже собрание собрать, потому что коллектив ему дорог, и мне шеф сказал: "Я знаю, что "ваш Путин" – это не ваш Путин, потому что вы приехали из совсем другой страны, когда Путина еще не было", – говорит Луиза.

Немецкие политики и чиновники также неоднократно высказывались о недопустимости проявления агрессии к русскоязычному населению. В начале марта об этом заявил генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Марио Чайя. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер сказала, что власти намерены не допустить травли и дискриминации по отношению к русским. Госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот предостерегла от бойкота российского искусства, отметив, что оно является "частью европейского культурного наследия".

Акция протеста против войны в Украине / AP nuotr.

В конце марта после высылки 45 российских дипломатов российский МИД обвинил польские власти в русофобии. Также поляки заморозили счета российского посольства. При этом русскоязычные жители Варшавы, с которыми поговорило Радио Свобода, негативного отношения к себе на государственном или бытовом уровне не ощутили.

– Слышала, что в банках неохотно теперь россиянам даже с гуманитарными визами открывают счета, то есть могут просто в отделении отказать, но это перегибы на местах. То есть на уровне закона никакого запрета нет. А по факту уже после начала войны Польша продолжила выдавать гуманитарные визы россиянам, которые преследуются по политическим мотивам в России. Единственное, было такое, что таксист родом из Грузии посоветовал мне не говорить ради собственной безопасности, что я из России. Он мотивировал, что это может быть небезопасно. "Ты потом пьяному поляку или украинцу ничего не объяснишь" – его цитата, – рассказывает журналистка Саша Шапалина, живущая в Варшаве.

"Я наговорил на годы заключения"

В марте 2022 года социальный психолог из России Александра Молокостова, живущая в Нидерландах, провела исследование, собрав 253 истории жителей стран Бенилюкса (объединение трех государств – Бельгии, Нидерландов и Люксембурга). Лишь одна из историй свидетельствовала о дискриминации по национальному признаку: хозяин-датчанин пытался выселить арендатора, поскольку тот приехал из России. Проблему удалось решить с помощью юристов. Еще 11 историй рассказывали о бытовых инцидентах. При этом многие участники опроса рассказали о поддержке со стороны европейцев.

– Мой личный опыт подтверждает результаты исследования, - говорит Александра Молокостова. – За первые недели войны с агрессией я не столкнулась ни разу. Было очень много поддержки от коллег, звонки дальних знакомых, сочувственные улыбки в офисе. Знакомый пожилой голландец позвал на прогулку. Но пожалуй самым ярким моментом стала история, приключившаяся во вторую ночь после начала войны: я была заторможена, в шоковом состоянии, поэтому могла работать и ходила в офис. Но в пятницу вечером, с коллегами пошли в бар, пили пиво, разговаривали и спустя несколько кружек, я вызвала такси, чтобы уехать домой. Села в машину, водитель с которым я говорила по-английски, как обычно спросил откуда я. Пристыженно ответила "from Russia" и разрыдалась в голос. Поездка была 10-минутная, но еще полчаса мы простояли у подъезда и он успокаивал меня, объясняя, что я не равно Путин или Россия. Было невероятно ценно. Кажется, именно тогда на меня свалилось все осознание ситуации.

По мнению жителей европейских стран, с которыми мы поговорили, в текущей ситуации опасно возвращаться в Россию, а не жить в Европе.

– В Россию мы всегда очень часто ездили. Но сейчас опасаемся, потому что, во-первых, возможны перебои с транспортом. Во-вторых, нам и раньше говорили в шутку, что вы в Финляндию уехали, значит, вы предатели. Сейчас народ слышит по телевизору, что Финляндия может вступить в НАТО. Поэтому если ехать на своей машине, то я боюсь, что нам просто машину могут испортить. Я опасаюсь агрессии, – рассказывает Дмитрий Логачев.

– У меня в России мама и папа – самые близкие люди, – говорит Дмитрий Мишаров. – Этим летом мы планировали приехать в Россию всей семьей, потому что не были там пять лет. Съездили специально в Прагу, купили билеты до Абакана через Москву. Но потом рейс отменили. Да и вообще, в Россию ехать я сейчас не планирую. Я в социальных сетях, если верить новым законам, уже наговорил на многие годы заключения. А проверять, работает вся эта система или нет, желания нет. Пока Путин у власти, возвращаться в Россию я не буду.

Радио Свобода