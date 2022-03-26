Хроника путинской войны. Джо Байден назвал Владимира Путина

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 26 марта.

На 31-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. Хроника событий субботы, 26 марта (время вильнюсское).

19:25

Российские войска обстреляли жилой сектор города Красногоровки в Донецкой области запрещенными кассетными боеприпасами, сообщила национальная полиция Украины. По ее данным, опасный район оцеплен, взрывотехники обнаруживают и обезвреживают боевые кумулятивные элементы. Время самоликвидации элементов может составлять до 40 часов, находиться рядом с ними смертельно опасно. Как сообщает полиция, в Донецкой области уже зафиксированы случаи травмирования людей в результате обращения с кассетными боеприпасами.

18:55

Не менее пяти человек пострадали в результате двух российских ракетных обстрелов Львова, совершенных в субботу во второй половине дня, сообщил губернатор Львовской области Максим Козицкий. По данным властей, ракеты упали в восточной части города.

18:30

Несколько тысяч человек провели в центре Праги акцию "Россияне против войны с Украиной", инициатором которой выступил российский антивоенный комитет. Участники несли плакаты "Россияне против Путина", "Путин – это война" и другие на русском, чешском и английском языках, а также бело-сине-белые флаги, ставшие символом антивоенного протеста.

18:05

Президент США Джо Байден после встречи с украинскими беженцами на стадионе в Варшаве назвал Владимира Путина "мясником". Таким образом он ответил на вопрос одного из журналистов, что американский лидер думает о президенте РФ на фоне агрессии России против Украины.

17:45

Из окруженного российскими войсками Чернигова спасатели не могут вывезти 44 человека с тяжелыми ранениями, в том числе трех детей, для оказания необходимой медицинской помощи, сообщил в телеинтервью глава города Владислав Атрошенко. По его словам, в городе не прекращаются массированные российские обстрелы. В Чернигове находится около 130 тысяч человек (из 290 тысяч жителей перед войной), лишенные отопления, воды и электричества.

17:15

Во Львове слышны мощные взрывы. Мэр города Андрей Садовой попросил жителей оставаться в укрытиях. Информация о произошедшем выясняется. На видео, которые распространяются в соцсетях, над окраиной города видны клубы черного дыма.

17:00

На встрече с украинскими министрами обороны и иностранных дел Алексеем Резниковым и Дмитрием Кулебой в Польше президент США Джо Байден проинформировал их о поддержке Америкой борьбы Украины с российской агрессией в военной и гуманитарной сферах, включая договоренности, достигнутые на встречах в Брюсселе на нынешней неделе, говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте Белого дома. Кроме того, участники встречи обсудили дальнейшие усилия Украины по обороне собственной территории, а также совместные с союзниками и партнерами меры, направленные на привлечение президента РФ Путина к ответственности за жестокую агрессию, включая новые санкции, о которых Байден объявил 24 марта.

16:35

Находящийся в Польше президент США Джо Байден присоединился к участникам встречи представителей Украины и США, проходившей в формате 2+2 на уровне руководителей внешнеполитического и оборонного ведомств. Как рассказал журналистам глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Байден заявил о том, что США будут оказывать поддержку Украине до победы в войне, которую развязала Россия." Ничто не заставит США отвлечься от Украины или ослабить поддержку, наоборот, она будет только расти", - процитировал Кулеба президента США. По словам главы украинской дипломатии, Джо Байден назвал происходящее не войной России против Украины, а войной "тирании против всего мира".

15:50

За минувшие сутки в Николаевской области ранения получил 41 человек. По информации главы Николаевской областной рады Анны Замазеевой, "к счастью, детей среди пострадавших нет". Как она сообщила в своем Telegram-канале, в общей сложности на 26 марта в николаевских больницах находятся 303 человека, пострадавших от российских атак.

15:25

Германия поставляет в Украину не только оружие, но и топливо в больших количествах. Об этом министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) рассказала в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland. Это топливо приобретается в Польше, подчеркнула глава оборонного ведомства.

15:05

В России возбуждено 60 уголовных дел из-за протестов против войны

За месяц, прошедший с начала войны против Украины, в двадцати двух регионах России возбуждено 60 уголовных дел, связанных с протестами против действий российских властей и их публичной критикой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. По его данным, "уголовному преследованию подвергнуты 46 человек (в отношении двоих — по двум статьям). Девять из них находятся под стражей, трое под домашним арестом, еще двоим судами избран запрет определенных действий. Как минимум, пятеро обвиняемых находятся за пределами России".

14:40

В Запорожской области российские силы заблокировали проезд беженцам из Мариуполя, заявила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, в многокилометровом заторе стоят и автомобили медиков с ранеными. Люди двое суток находятся без воды и продуктов питания, подчеркнула она.

14:05

Анонсированный ранее полуторасуточный комендантский час в Киеве и области не будет вводиться, сообщил киевский городской голова Виталий Кличко. Время комендантского часа останется в обычном режиме - с 20.00 до 7.00, добавил он.

13:40

Мэр Славутича Юрий Фомичев, о похищении которого ранее сообщала Киевская областная военная администрация, уже на свободе, рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. В городе проходит мирный митинг в поддержку Украины, однако российские военные стреляют в воздух и используют светошумовые гранаты, добавила она.

13:25

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество к бойкоту французских торговых сетей Auchan, Decathlon и Leroy Merlin. Так, Auchan своим отказом прекратить бизнес в России "сознательно выбирает дальнейшее спонсирование российских злодеяний в Украине", подчеркнул Кулеба.

13:00

С начала войны в Украине власти Германии зарегистрировали 259 980 беженцев, прибывших в ФРГ. Такие данные приводит министерство внутренних дел со ссылкой на федеральную полицию. Большая часть беженцев - дети, женщины и пожилые люди.

Bis heute hat die #Bundespolizei 259.980 #Geflüchtete aus der #Ukraine in Deutschland festgestellt. Überwiegend sind es Frauen, Kinder und alte Menschen. pic.twitter.com/Wh6JaAg6op — Bundesministerium des Innern und für Heimat (@BMI_Bund) March 26, 2022

12:40

Украинские министры иностранных дел Дмитрий Кулеба и обороны Алексей Резников провели в Варшаве встречу со своими американскими коллегами Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином. "Этот формат 2+2 позволяет нам искать практические решения в политической и оборонной сферах с целью укрепить способность Украины противостоять российской агрессии", - написал Кулеба в Twitter.

12:15

В Киеве и области с 20.00 (21.00 мск) 26 марта до 07.00 (08.00 мск) 28 марта будет действовать комендантский час, заявил киевский городской голова Виталий Кличко. Транспорт может передвигаться только по спецпропускам, а общественный транспорт, магазины, аптеки и заправки не будут работать.

12:05

Власти Украины предложили создать в хранилищах страны запас газа для Европы. "У Украины есть значительные мощности для хранения природного газа - наши подземные хранилища самые большие в Европе. В нашей инициативе Регионального энергетического партнерства, RESP, мы предлагаем использовать наши ПХГ для создания стратегического запаса газа для европейских стран", - объяснил украинский министр энергетики Герман Галущенко. Совместная закупка газа и его хранение в украинских газохранилищах позволит "избавиться от диктатуры террористического государства и обеспечить надежные поставки энергоресурсов для всего европейского континента", добавил министр.

11:35

Российские военнослужащие вошли в город Славутич и взяли под контроль местную больницу, а также похитили мэра Юрия Фомичева, сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк. В то же время городской совет в полном составе продолжает свою работу, а жители Славутича вышли на главную площадь на митинг с национальной символикой Украины, добавил Павлюк. По его словам, военные РФ пытаются разогнать демонстрантов выстрелами в воздух и светошумовыми гранатами.

10:35

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) приостановила участие своих ученых во всех научных комитетах учреждений, расположенных в России или Беларуси, и отменила все совместные с этими учреждениями мероприятия. Кроме того, приостановлено сотрудничество с Объединенным институтом ядерных исследований в подмосковной Дубне, а предоставление договоров об ассоциации в качестве ассоциированных членов персонала ЦЕРН любым новым лицам, связанным с учреждениями в РФ и Беларуси.

Государства - участники организации вновь решительно осудили военное вторжение России в соседнюю страну. Меры ЦЕРН приняты с целью выразить солидарность с народом Украины и приверженность науке ради мира, отмечается в заявлении организации.

10:05

Военные ведомства Украины и России перечислили события прошедших суток. Так, украинская сторона уничтожила 3 самолета, 3 беспилотных летательных аппарата, один вертолет и 5 крылатых ракет, говорится в сообщении Генерального штаба ВС Украины. По его данным, уничтожены также 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники россиян, а потери российских захватчиков в живой силе составили около 170 человек.

В свою очередь, российская сторона сообщила о применении крылатых ракет "Калибр" и "Оникс" для уничтожения объектов украинской армии в Житомирской области и в районе Николаева. Кроме того, сбиты три украинских самолета и шесть беспилотников, а также уничтожена одна ракета комплекса "Точка-У", заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. За сутки ВКС России поразили 117 украинских военных объектов.

09:45

Российские войска проявляют нежелание участвовать в крупномасштабных городских операциях с применением пехоты, утверждает министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. По его сведениям, ВС РФ предпочитают неизбирательное использование воздушных и артиллерийских обстрелов в попытке деморализовать украинские обороняющиеся силы. Вполне вероятно, что Россия продолжит использовать свою тяжелую огневую мощь в городских районах, отметили в британском оборонном ведомстве.

09:25

С начала войны в Украине 136 детей погибли в результате действий российских военных. Еще 199 детей получили ранения. Такие данные офис генерального прокурора Украины привел в Telegram-канале. Кроме того, из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 570 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью, указывается далее.

09:00

Сергей Шойгу / фото AP

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел в ведомстве совещание по реализации гособоронзаказа на фоне продолжающейся российской агрессии в Украине. Как сообщил "Интерфакс" речь шла, в частности, об "опережающих поставках вооружений и техники с применением кредитных средств". "Приоритетами являются высокоточное оружие большой дальности, авиационная техника, а также поддержание боевой готовности стратегических ядерных сил", - цитирует издание слова министра.

08:05

В России после ее военного вторжения в Украину ограничены основные конституционные права и свободы и фактически введено военное положение, говорится в докладе руководителя международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова и главы "Сетевых свобод" Дамира Гайнутдинова. Авторы особо выделяют отказы властей российских регионов согласовывать антивоенные протесты, силовое подавление протестных акций, появление в российском законодательстве наказания за дискредитацию Вооруженных сил РФ, блокировку социальных сетей и сайтов ряда СМИ, а также фактическое ограничение свободы передвижения.

07:35

Польский премьер представил план поддержки Украины

Матеуш Моравецкий / E. Blaževič/LRT nuotr.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о плане поддержки Украины из 10 пунктов. По его словам, инициаторами выступили Польша, Чехия и Словения. Сообщение Моравецкого приводит издание Politico. Меры включают отключение всех российских банков от системы SWIFT, запуск политики предоставления убежища военнослужащим РФ, отказавшимся воевать в Украине, полную "остановку российской пропаганды в Европе", блокировку российских кораблей в европейских портах, закрытие автомобильного сообщения в Россию и из нее, расширений санкций на деловое окружение российских олигархов, приостановку выдачи виз стран ЕС всем россиянам, введение санкций в отношении всех членов партии "Единая Россия", запрет на экспорт в РФ любых технологий, которые могут быть использованы в военных целях, а также исключение России из всех международных организаций.

07:20

За истекшие сутки через два согласованных гуманитарных коридора удалось эвакуировать 7331 человека, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Так, 2800 человек добрались из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте, еще 4 тысячи мариупольцев были вывезены на автобусах из Бердянска и находятся по пути в Запорожье, а из Мелитополя в Запорожье эвакуирован 531 человек, указала она.

06:40

Эксперт по внешней политике находящегося в оппозиции Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) считает, что правительство Германии вскоре изменит свой курс, связанный с отказом от полного эмбарго на импорт энергоносителей из РФ. Такое мнение Рёттген высказал в интервью газете Die Augsburger Allgemeine. "Позиция Германии - продолжать покупать газ и нефть у России - не будет долго поддерживаться", - полагает Рёттген. По его словам, число погибших и беженцев в результате войны в Украине будет расти. "И тогда будет справедливо задан вопрос, почему" власти ФРГ не утвердили эмбарго "несколькими неделями ранее, чтобы быстрее закончить войну", считает он.

06:25

Байден выступит в Польше с речью по Украине

Президент США Джо Байден во второй день своего визита в Польшу выступит в варшавском Королевском замке c речью, посвященной войне в Украине. Глава Белого дома должен также встретиться с лидером Польши Анджеем Дудой в президентском дворце. Кроме того, совместно с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и мэром Варшавы Рафалом Тшасковским Байден посетит варшавский Национальный стадион, где регистрируют прибывающих в страну украинских беженцев. Почти 2,24 млн человек въехали в Польшу с начала полномасштабного российского вторжения, значительная часть украинцев осталась в стране, передало агентство dpa.

06:10

Около 45% жителей Украины не имеют надежного доступа к достаточному количеству продовольствия, сообщили во Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН. Речь уже сейчас идет об отсутствии продовольственной безопасности в этой стране, указали специалисты. Пятая часть населения вынуждена довольствоваться меньшим количеством пищи из-за войны, отметили в ВПП. Взрослые пропускают приемы пищи, оставляя ее детям, констатировали эксперты. ВПП ООН с начала полномасштабного вторжения РФ оказала экстренную помощь 700 тыс. жителей Украины.

06:05

Сопредседатель СДПГ высказался за принятие Украины в ЕС

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) на фоне войны в Украине высказался за ее принятие в ЕС. "Государствам Европы, разделяющим наши демократические и либеральные ценности, нужен четкий сигнал: мы хотим вас также видеть в Европейском Союзе", - сказал Клингбайль в интервью газете Die Passauer Neue Presse. "Украина должна иметь такую перспективу", -подчеркнул он. Вместе с тем, по словам политика, вступление в ЕС не может произойти в одночасье. Для этого существуют четкие критерии, которые должны быть соблюдены, указал Ларс Клингбайль. Тем не менее "политическая воля" для принятия Украины в ЕС в Брюсселе есть, подчеркнул сопредседатель СДПГ.

05:45

Кристин Ламбрехт / AP nuotr.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) отвергла обвинения в медленности поставок германского оружия Украине. "Мы постоянно проверяем, что возможно. Но я также отвечаю за то, чтобы бундесвер не был ослаблен этими (поставками - Ред.) и чтобы его оперативная готовность была гарантирована", - сказала Ламбрехт в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland. По словам министра, используются все возможности для оперативной замены арсенала.

05:30

Евросоюз намерен осуществлять совместные закупки газа

В связи с резким подорожанием энергоносителей из-за войны в Украине Евросоюз намерен осуществлять совместные закупки газа. Главы государств и правительств стран ЕС договорились разрешить "добровольные совместные закупки газа, сжиженного газа и водорода", подчеркивалось в итоговой декларации саммита в Брюсселе. Такая модель должна быть полезна также странам Западных Балкан и "ассоциированным восточным партнерам" ЕС, - Украине, Грузии и Молдове, - отмечалось далее в документе.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) на этом фоне оценил результаты саммита как "очень хорошие". По его словам, речь идет о "добровольном сотрудничестве в покупке газа". Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал общие закупки "лучшим инструментом для снижения цен" на голубое топливо. Данный шаг позволит избежать конкуренции между разными государствами Евросоюза за одни и те же объемы сырья, считают политики.

05:22

"Президент (США Джо Байден - Ред.) ясно дал понять, что мы не отправим американские войска в Украину, и эта позиция не изменилась", - заявил представитель Белого дома телеканалу Fox News. Комментарий последовал после встречи Байдена с военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, которые несут службу вместе с польскими войсками и дислоцированы вблизи границы Польши с Украиной.

04:55

Министр обороны Чехии отказалась от участия во встрече в Венгрии

Министр обороны Чехии Яна Чернохова не примет участие во встрече глав военных ведомств стран Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) в Венгрии. Соответствующее уведомление размещено в Twitter Черноховой. Ее решение связано с позицией Будапешта по Украине. Венгрия ранее выступила против эмбарго на российские энергоносители. "Я всегда поддерживала Вишеградскую группу, и мне очень жаль, что дешевая российская нефть сейчас важнее для венгерских политиков, чем украинская кровь", - написала министр обороны Чехии.

04:35

Интерпол (Международная организация уголовной полиции) направил сотрудников в Молдову, чтобы помочь местным органам, а также структурам ООН бороться с торговлей людьми и другими преступлениями на фоне прибытия около 380 000 беженцев из Украины. "Интерпол уже получил сообщения о торговцах людьми и контрабандистах, на различных пунктах погранконтроля стремящихся нажиться на уязвимых группах населения, прибывающих из Украины", - говорится в заявлении организации.

03:50

Премьер Украины попросил о помощи в восстановлении городов

Денис Шмыгаль / Ukrainos Vyriausybės nuotr.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил мировое сообщество помочь в восстановлении украинских городов, которым нанесен ущерб в результате войны. Соответствующий призыв содержится в видеообращении главы кабмина. "Хочу обратиться не только к правительствам стран-партнеров, но и к мэрам европейских и других городов по всему миру", - отметил он. "Мы призываем вас: возобновляйте традицию городов-собратьев, помогайте украинским городам гуманитарной помощью и средствами на восстановление", - подчеркнул Шмыгаль.

03:27

США могут нарастить производство противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Об этом сообщил помощник министра Армии США по вопросам закупок, логистики и технологий Дуглас Буш. Его слова приводит еженедельник Defense News. Увеличение выпуска необходимо в условиях отправки множества оружейных систем в Восточную Европу для поддержки Украины. По словам Буша, наращивание производства станет ответом на рекомендации Конгресса США о пополнении арсеналов. "Думаю, мы сможем это сделать", - добавил помощник министра.

03:00

Немецкая энергетическая промышленность положительно оценивает поиск альтернатив импорту российского каменного угля. Об этом заявила исполнительный директор Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW) Керстин Андреэ (Kerstin Andreae) изданиям группы Funke. "Полное изменение цепочек поставок каменного угля для электростанций в Германии - непростая (задача. - Ред.), однако это возможно в ближайшие несколько месяцев", - уверена Андреэ. По ее словам, операторы электростанций ведут переговоры с другими странами-поставщиками. Речь идет, в частности, о США, Колумбии, Южной Африке, Индонезии, Канаде и Австралии. При этом существуют различия в качестве каменного угля, признала директор BDEW.

02:25

Германские федеральные земли Нижняя Саксония и Бавария объявили о юридических санкциях за использование знака Z в общественных местах. "Каждый, кто с помощью знака Z публично выражает одобрение агрессивной войны президента России Путина против Украины, должен ожидать в Нижней Саксонии уголовного преследования", - заявил нижнесаксонский министр внутренних дел Борис Писториус (Boris Pistorius). Демонстрация этого символа на митингах в Нижней Саксонии может быть расценена как нарушение общественного порядка и преследоваться в рамках уголовного права. Аналогичной позиции придерживаются и баварские власти.

02:20

Великобритания направит 2 млн фунтов стерлингов на обеспечение Украины продуктами питания

Великобритания направит 2 млн фунтов стерлингов (2,4 млн евро) на поставки жизненно важных продуктов питания в те районы Украины, которые окружены российскими войсками. Как передало агентство Reuters, Лондон таким образом отреагировал на запрос украинских властей. Около 25 грузовиков с сухими продуктами, консервами и водой со складов в Польше и Словакии прибудут в наиболее пострадавшие украинские города. Потребность в продовольствии на местах в Украине очевидна, поскольку множество жителей в окруженных районах укрывается в подвалах "без доступа к еде и воде", отметила Элис Хупер, советник по гуманитарным вопросам МИД Великобритании.

01:50

Украина хочет получить от России перечень граждан, вывезенных из Мариуполя. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. По ее словам, Киев официально обратился к главе Международного Комитета Красного Креста (МККК) Питеру Мауреру "с требованием получить от РФ список всех наших граждан, которые были принудительно депортированы" из Мариуполя, и "обеспечить для них возможность безопасно вернуться в Украину".

01:36

Макрон отверг требование Путина к Европе платить за газ в рублях

Президент Франции Эмманюэль Макрон отверг требование российского лидера Владимира Путина к Европе оплачивать поставки газа в рублях, обвинив Москву в попытке обойти санкции, введенные в связи с войной в Украине. Действия РФ не соответствуют тем договоренностям, "которые были подписаны, и я не вижу, почему мы должны" принимать этот подход, отметил Макрон. По его словам, сделать то, на чем настаивает РФ, невозможно, поскольку это "не предусмотрено контрактом".

France's Macron: No reason to accept Russia demands for gas payments in rubles https://t.co/IqouRbeQcs pic.twitter.com/KgnKyFJURF — CTV News (@CTVNews) March 25, 2022

00:53

Федеральная комиссия по связи США (FCC) включила Kaspersky Lab в перечень компаний, связанных с работой оборудования и услугами связи и представляющих угрозу для национальной безопасности страны. Это следует из заявления на сайте FCC.

00:35

СМИ: Администрация Байдена готовит новые санкции в отношении компаний из РФ

Администрация президента США Джо Байдена готовит санкции в отношении российских компаний, которые, по ее мнению, поставляют товары и услуги, в частности компоненты двойного назначения, военным структурам и разведслужбам РФ. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. По ее данным, о новых ограничительных мерах министерства финансов США в ответ на войну России в Украине может быть объявлено уже на следующей неделе.

00:15

Франция, Турция и Греция планируют совместную гуманитарную операцию по эвакуации жителей Мариуполя на востоке Украины. Об этом объявил президент Франции Эмманюэль Макрон после саммита ЕС в Брюсселе. По его словам, проведены конкретные переговоры с мэром Мариуполя Вадимом Бойченко и согласование с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Макрона, необходимо также договориться с Россией, чьи войска держат город в осаде уже несколько недель. Зеленский назвал ситуацию в Мариуполе "абсолютно трагической".

00:05

В ФРГ прибыли 134 украинских беженца с территории Молдовы

Первые 134 из 2 500 украинских беженцев, которых Германия обещала принять с территории Молдовы, прибыли в ФРГ, сообщило агентство Reuters. Кишинев ранее попросил соседние страны помочь с распределением беженцев. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) лично приветствовала первых прибывших в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

23:51

В Украину доставлена новая партия оружия из Германии, передало агентство dpa со ссылкой на украинские правительственные круги. Речь идет о 1500 зенитно-ракетных комплексах "Стрела" и 100 пулеметов MG3. Кроме того, украинской стороне переданы 8 млн патронов для стрелкового оружия. Наконец, поступила помощь для украинских вооруженных сил в зоне боевых действий: 350 000 продовольственных посылок, 50 единиц медицинского транспорта и материалы для оказания медпомощи. После саммита ЕС в Брюсселе канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообещал предоставить Киеву дополнительные вооружения.