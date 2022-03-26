Уговор и критика: как Владимир Зеленский завоевывает общественное мнение на Западе

Пока украинские войска упорно сражаются на поле боя, президент Украины Владимир Зеленский ведет свою информационую войну в западных столицах.

За две недели он успел выступить с речами перед парламентами 10 стран.

Одетый в футболку защитного цвета, с многодневной щетиной, он часто заканчивает свои выступления по видеосвязи характерным салютом сжатой в кулак руки. И исчезает под шум аплодисментов. Ему нужно спешить, ведь его на самом деле ждут самые неотложные дела.

"Он умеет воплотить в себе дух нации, - говорит сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований Джонатан Эйал. - И не только в речи, но и в том, как он выглядит, на каком фоне и где он выступает".



Все то же самое, но каждый раз по-разному

Все его выступления, начиная с обращения к Палате общин британского парламента 3 марта, преследуют одну насущную цель - заручиться международной поддержкой.

Для этого президент Зеленский умело прибегает к отточенным заявлениям. Он напоминает аудитории о самых эпических событиях в истории их стран, будь то эйфория от падения Берлинской стены или скорбь по поводу нападений 11 сентября в США.

В Париже в среду он напомнил французам про их собственный национальный девиз - свобода, равенство, братство. В

Японии коснулся болезненной темы ядерной катастрофы.



Эти ссылки и намеки никак нельзя назвать тонкими, да и задача такая не ставилась. Они призваны действовать на инстинктивном уровне.

Зеленский не теряет времени даром, чтобы довести до всех свою мысль. Уже на первой или второй минуте своего выступления в Лондоне он сравнивал войну в Украине с Битвой за Британию, преимущественно сражением в небе над страной в самом начале Второй мировой, победа в котором во многом определила для Британии дальнейший ход всей войны.

В своем выступлении он сделал отсылку и к знаменитой речи Уинстона Черчилля, произнесенной 4 июня 1940 года. Не называя имени самого британского лидера, Зеленский выразился буквально его словами (подстроив цитату под украинскую географию): "Мы будем сражаться в лесах, в полях, на пляжах, в городах и селах, на улицах, мы будем сражаться на холмах".

По мере того, как Зеленский выступал перд парламентами все новых и новых стран, в его речах стали проскальзывать все более жесткие нотки. Он уже не стесняется укорять и ругать Запад за неспособность или нежелание предоставить Украине больше помощи.

Стыд и позор

"В каждой из своих речей он задает вам вопрос: что вы за человек, что вы за народ? И если вы не соответствуете моменту - то стыд вам и позор", - говорит профессор общественных и международных отношений университета Оттавы, специалист по политической риторике Номи Клэр Лазар.

В своем выступлении перед Конгрессом США, изобиловавшем ссылками на Перл Харбор, Мартина Лютера Кинга и национальный мемориал Маунт Рашмор, где в скалах высечены барельефы четырех знаменитых президентов, президент Зеленский весьма недипломатично упрекнул свою аудиторию: "Мы требуем ответа, ответа на террор. Мы что, слишком многого просим?"

Зеленский пристыдил итальянцев тем, что близкое окружение Путина приезжает к ним как на курорт / фото GETTY IMAGES

И уже в обращении к итальянскому парламенту во вторник Зеленский вновь решил пристыдить слушателей, напомнив, как любят проводить в Италии время представители окружения Владимира Путина.

"Не устраивайте курорт для убийц", - сказал он итальянским парламентариям.

По словам профессора Лазар, Зеленский, как президент страны, страдающей от ничем не мотивированного вторжения, имеет право говорить такие вещи.

"Вы не можете стыдить законодателей чужой страны, если, конечно, вы уже не зарекомендовали себя в роли морального арбитра", - говорит она.

Исходя из того, что он оказался в уникальной роли лидера страны, на которую было совершено вероломное нападение, можно понять, почему Зеленский считает необходимым вытряхнуть остатки самодовольства из своих слушателей.

"В нем и его команде чувствуется некое отчаяние - говорит аналитик Королевского института международных отношений (Чатем-хаус) Орыся Луцевич. - По их мнению, люди еще не до конца прочувствовали ситуацию".

Бурные аплодисменты

Для каждой из речей Зеленского нашлась подходящая аудитория - политики, возбужденные его необычной прямолинейной риторикой и при этом весьма неуютно высвеченные прожектором его праведного гнева.

Но его речи также обращены ко всему украинскому народу и предназначены для него.

Он говорит по-украински и отказался от срогих костюмов, которые обычно приличествуют такого рода политическим выступлениям. Зеленский, чей рейтинг за несколько месяцев до войны неуклонно падал, как политик претерпел невероятную трансформацию.

Канадские парламентарии три минуты стоя аплодировали Зеленскому / фото GETTY IMAGES

Если до войны прошлое комического актера было для него скорее проклятием, то после вторжения это зачлось ему в плюс.

"Успех комика зависит от того, насколько близкий контакт он сможет установить со своей аудиторией, заставить почувствовать себя некомфортно, возликовать или рассмеяться, - поясняет профессор Лазар.

Ну и, наконец, это шоу с простым посылом "сделайте больше, чтобы помочь нам" предназначено еще для одной аудитории - западного общественного мнения.

"Он пытается создать это давление снизу, внутреннее давление на правительства, что особенно важно, потому что на самом деле он дорогого просит, - говорит профессор Лазар.

Повестка дня

Разумеется, Владимир Зеленский совершает виртуальное мировое турне вовсе не с целью заслужить симпатии слушателей. Украина сегодня сражается за само свое существование, и продолжать борьбу она может лишь при огромной и постоянной военной поддержке своих союзников.

Зеленский давно уже просит и требует от НАТО ввести над Украиной запретную для полетов зону. Он знает, что этого не случится, но чего-то он все же может добиться.

"Я думаю, они говорят про запретную зону потому, что если им в этом откажут, то что-то должны предложить взамен, - полагает Луцевич, - наверное, в этом и заключается их стратегия".

Во вторник руководитель офиса президента Украины Адрей Ермак предложил альтернативу запретной для полетов зоне.

"Пожалуйста, установите такую зону, а если нет - предоставьте надежные системы ПВО", - попросил он Запад.

Усилия по обеспечению Украины средствами ПВО уже предпринимаются, по некоторым данным, США рассматривают возможность отправки туда советских устаревших, но по-прежнему весьма эффективных систем.

В свою очередь, Джонатана Эйал считает, что бескомпромиссный подход Зеленского окупает себя.

"В ходе интенсивных обсуждений войны западные лидеры обсуждают именно то, чего он хотел, - какое еще оборудование и снаряжение можно передать Украине", - подчеркивает эксперт.

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