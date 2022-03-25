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2022.03.25 15:07

Финляндия приостанавливает железнодорожное сообщение с Россией

Радио «Cвобода»2022.03.25 15:07
Поезд в Коуволе, Финляндия
Поезд в Коуволе, Финляндия / Shuttertock.com

Железнодорожная компания Финляндии VR Group с 28 марта приостанавливает движение поездов Allegro, которые курсируют между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.

По данным издания, министр по делам Европы и управлению собственностью Финляндии Тютти Тюппурайнен ранее направила VR Group уведомление о нецелесообразности дальнейшей эксплуатации поездов в связи с введением санкций.

"До сих пор мы продолжали использовать Allegro в соответствии с официальными инструкциями, и цель состояла в том, чтобы обеспечить доступ финнов в Финляндию. За эти недели люди, которые хотели покинуть Россию, успели покинуть страну", – заявил директор по пассажирским перевозкам VR-Group Ltd Топи Симола.

В начале марта производитель поездов Allegro, французская компания Alstom, объявила об остановке всех поставок в Россию. 22 марта Siemens также приостановил контракт на поставку новых электропоездов "Сапсан".

Радио "Свобода"

# В мире# Россия# Война в Украине
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