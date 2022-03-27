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2022.03.27 09:20

Абитуриенты из Украины смогут сдавать экзамены на аттестат зрелости в Литве

BNS2022.03.27 09:20
Школьники
Школьники / E. Blaževič/LRT nuotr.

Ученики последних классов из Украины, получившие убежище в Литве, смогут сдавать в Литве экзамены на аттестат зрелости и получить среднее образование, сообщило Национальное агентство по образованию.

Прибывшие из Украины ученики последнего класса средней школы смогут подать просьбу о выборе и сдаче экзаменов на аттестат зрелости до 24 мая этого года.

Если просьба будет подана до 1 апреля, то прибывший ученик сможет участвовать в основной сессии экзаменов на аттестат зрелости. Если ученик подаст просьбу после 1 апреля, он будет участвовать в повторной сессии экзаменов на аттестат зрелости.

Прибывшие из Украины ученики последнего класса средней школы смогут по выбору сдавать государственные экзамены на аттестат зрелости по следующим предметам: биология, география, математика, информационные технологии, физика, химия, иностранный язык (английский, французский, русский, немецкий), история, литовский язык и литература.

Школьники
Школьники / BNS nuotr.

Задания экзаменов, за исключением экзаменов по литовскому языку и литературе, а также иностранному языку, будут переведены на украинский язык, равно как и инструкции по проведению экзаменов на аттестат зрелости. А при оценке экзаменационных работ украинских абитуриентов можно будет привлечь переводчика с украинского языка. Соответственно, отвечать эти ученики смогут на своем родном языке.

Администрация школы может освободить украинских учеников от экзамена по литовскому языку и литературе. Зачет по литовскому языку и литературе им сдавать не нужно, как и другим абитуриентам, которые живут в Литве менее двух лет.

При оценке заданий по географии и истории не будет оцениваться та часть, которая связана с историей и географией Литвы.

По данным департамента статистики, в Литве уже зарегистрировались 32 тыс. беженцев из Украины, 13,8 тыс. из них - несовершеннолетние.

Школьники
Школьники
# Литва# Война в Украине
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