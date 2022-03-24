Скончалась бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт

Бывшая госсекретарь США Мадлен Корбел Олбрайт умерла на 85-м году жизни. Об этом говорится в сообщении от имени семьи Олбрайт, опубликованном в среду, 23 марта. Причиной смерти стал рак.

Олбрайт родилась 15 мая 1937 года в Праге в семье дипломата, при рождении получила имя Мария Яна Корбелова. В 1949 году ее семья попросила политического убежища в США, где в возрасте 20 лет Мадлен получила американское гражданство.

Свою политическую деятельность Олбрайт начала в качестве активиста Демократической партии. В 1978 году она стала членом Совета нацбезопасности при президенте Джимми Картере. В 1992 году победивший на президентских выборах Билл Клинтон назначил ее постоянным представителем США при ООН и членом своего кабинета. В период второго президентского срока Клинтона Олбрайт возглавила внешнеполитическое ведомство США. Она стала первой женщиной-госсекретарем и занимала этот пост в 1997-2001 годах. Олбрайт придерживалась жесткого внешнеполитического курса, в частности, она считала необходимым силовое урегулирование балканского кризиса конца 1990-х годов.

Олбрайт и Россия

Мадлен Олбрайт / AP nuotr.

Олбрайт впервыепосетила Россию 20-21 февраля 1997 года. Одним из результатов ее переговоров с российским руководством стала разработка Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Организацией североатлантического договора и Российской Федерацией, подписанного сторонами в мае 1997 года. В нем НАТО и Россия подтвердили, что "не рассматривают друг друга как противников" и создают "механизм для консультаций, координации и совместных действий".

После ухода со службы в 2001 году Олбрайт стала главой совета директоров Национального демократического института международных отношений.



DW