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2022.03.22 17:26

Тайвань готовит Литве предложения в сфере полупроводниковой промышленности

BNS, LRT.lt2022.03.22 17:26
Тайваньское представительство в Вильнюсе
Тайваньское представительство в Вильнюсе / D. Umbraso/LRT nuotr.

Тайвань обещает представить литовской полупроводниковой промышленности стратегические предложения, говорит глава тайваньского представительства в Литве Эрик Хуанг.

"Мы собираемся разговаривать со многими компаниями, исследовательскими центрами и государственными ведомствами и представим (...) несколько предложений в сфере полупроводниковой промышленности предприятиям и правительству Литвы", - сказал Хуанг журналистам во вторник после встречи тайваньской бизнес-делегации с группой Сейма по межпарламентским связям с Тайванем.

"Я считаю, что лучший способ быстрого движения - объединить технологии Литвы и Тайваня. Сейчас мы рассматриваем проект, призванный объединить литовские лазерные технологии и тайваньские полупроводниковые технологии. Это будет проект, предназначенный для перехода к полупроводниковой промышленности третьего поколения", - добавил глава тайваньского представительства в Литве.

Хуанг выразил надежду, что информация о проектах будет распространена максимально быстро.

Председатель Группы Сейма по межпарламентским связям с Тайванем (Китайской Республикой) Матас Мальдейкис говорит, что тайванцы уже указывают конкретные предприятия и области, в которые они намерены инвестировать.

"Их особенно интересует лазерная индустрия. Они согласны привезти к себе работников для обучения и потом вернуть их в Литву, но это займет много времени. Нам нужны быстрые результаты. Мы уже были проинформированы о датах и говорим о суммах", - сказал Мальдейкис.

В понедельник тайванцы встретились в Вильнюсе с министром экономики и инноваций Аушрине Армонайте, посетили завод Teltonika, кластер лазерных технологий Центра физических и технологических наук, предприятия по производству лазеров Ekspla, Light Conversion, Eksma.

# Литва
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