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2022.03.22 14:13

В России заблокировали сайт телеканала Euronews

"Настоящее время"2022.03.22 14:13
Здание Euronews
Здание Euronews / AP nuotr.

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт телеканала Euronews на территории РФ, следует из реестра регулятора.

Доступ к сайту euronews.com и его русской версии ru.euronews.com ограничен по требованию Генеральной прокуратуры России от 21 марта.

В Роскомнадзоре "Интерфаксу" сообщили, что на сайте Euronews публиковалась "недостоверная общественно значимая информация о проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции" на территории Украины, а также призывы к участию в несанкционированных акциях.

В РКН напомнили, что 4 марта президент России подписал закон о введении уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации о действиях российской армии.

Кроме того, телезрители, которые пользуются услугами различных операторов, сообщили "Интерфаксу", что вещание телеканала у некоторых из них прекратилось. В частности, канал пропал у пользователей услуг МГТС, "Акадо" и "Триколор", теперь там висит сообщение "Уважаемые телезрители, по требованию правообладателя вещание приостановлено".

С момента начала войны 24 февраля в России почти сразу были заблокированы: Настоящее Время, Крым.Реалии, New Times, "Тайга.Инфо", DOXA, "Эхо Москвы", "Дождь", "Медуза", Русская служба BBC, Радио Свобода, Голос Америки, Deutsche Welle и другие. Ликвидирована радиостанция "Эхо Москвы". О приостановке своей работы сообщили "Дождь" и Znak.com. Томское агентство ТВ2 объявило о прекращении работы.

Сайт Настоящего Времени заблокирован в России с 28 февраля. Вот инструкции по обходу блокировок.

По данным проекта Роскомсвобода, который отслеживает обновления реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора, всего с начала войны были заблокированы более 500 различных ресурсов.

"Настоящее время"

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