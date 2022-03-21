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2022.03.21 17:01

В Китае разбился "Боинг-737" со 132 пассажирами и членами экипажа на борту

Радио «Cвобода»2022.03.21 17:01
„Boeing 737“
„Boeing 737“ / Vida Press nuotr.

Пассажирский самолёт Boeing-737 авиакомпании China Eastern Airlines разбился 21 марта на юге Китая со 132 пассажирами и членами экипажа на борту, сообщило Центральное телевидение страны.

По предварительной информации, самолёт врезался в гору в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района на юге страны. На месте катастрофы начался пожар, туда выехали спасатели.

Борт совершал рейс из Куньмина в Гуанчжоу. Согласно данным портала Flightradar24, самолёт пропал с экранов радаров примерно через час полёта, около 9:20 по московскому времени.

Разбившемуся лайнеру около 7 лет, China Eastern Airlines его первый владелец. До понедельничной катастрофы ни в какие серьёзные происшествия самолёт не попадал. О числе пострадавших не сообщается.

Изначально сообщалось, что на борту находятся 133 человека. По уточнённой информации, самолёт вёз 123 пассажиров и 9 членов экипажа.

Радио "Свобода"

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