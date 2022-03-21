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2022.03.21 15:37

Жителям Литвы за каждого принятого украинца будут платить по 150 евро

BNS, LRT.lt2022.03.21 15:37
Военные беженцы из Украины
Военные беженцы из Украины / AP nuotr.

Жителям Литвы, которые принимают беженцев из Украины, будет выплачиваться компенсация в размере 150 евро за первого принятого украинца, по 50 евро - за каждого дополнительного человека, информировала в понедельник министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Планируется, что компенсация будет выплачиваться, начиная со второго месяца и не более трех месяцев - ожидается, что за такой период времени беженцы найдут работу и смогут снять жилье сами.

"Сегодня мы видим, что мест для расселения (беженцев - ред.) не хватает и людей, которые бегут в Литву, не становится меньше, поэтому чтобы обеспечить всем достойные возможности поселиться дома, мы представляем этот способ поощрения, который смогут получить все жители Литвы, согласившиеся принять в свои дома беженцев от войны", - сказала Навицкене журналистам в понедельник.

Министр подчеркнула, что основной целью является интеграция и самостоятельность украинцев.

"Даже при условии этого поощрения целью является то, чтобы эти люди как можно скорее интегрировались в рынок труда и смогли сами о себе позаботиться", - сказала она.

По данным Навицкене, сейчас трудоустроилось уже более 1,2 тыс. украинских беженцев.

По данным Департамента статистики, в Литве уже зарегистрировалось почти 25 тыс. беженцев из Украины, более 10,8 тыс. из них - несовершеннолетние.

# Литва# Война в Украине
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