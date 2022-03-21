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2022.03.21 10:23

В Литве зарегистировались почти 25 тыс. военных беженцев из Украины

BNS, LRT.lt2022.03.21 10:23
Беженцы в Вильнюсском регистрационном центре
Беженцы в Вильнюсском регистрационном центре / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В Литве зарегистировались 24 949 военных беженцев из Украины, более 10,8 тыс. из них – несовершеннолетние, сообщил Департамент статистики.

По его данным, в Вильнюсском регистрационном центре было зарегистрировано больше всего - 8 725 человек, еще 2 787 – в Алитусском миграционном центре, 1 659 – в Клайпедском миграционном центре и 1 279 – в Мариямпольском миграционном центре. В Каунасском регистрационном центре зарегистрировано 1593 беженца из Украины, в Шяуляйском центре - 1134.

Только за последние сутки зарегистрировано 1233 беженца, в том числе 575 несовершеннолетних.

Большинство из новоприбывгих обратились за временным видом на жительство по гуманитарным соображениям.

По данным ООН, с начала войны в Украине страну покинули около 3,4 млн граждан, в целом покинуть свои дома были вынуждены около 10 млн человек.

# Литва# Война в Украине
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