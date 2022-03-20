Хроника путинской войны. К трибуналу над Путиным призывают около миллиона человек

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий воскресенья, 20 марта.

На 25-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток взять под контроль населенные пункты соседней страны, нанося по ним удары с помощью авиации и ракетных систем. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии и заявляют о значительных потерях россиян. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. Хроника событий воскресенья, 20 марта (время вильнюсское).

15:30

Франция заморозила активы ЦБ России на сумму в 22 млрд евро, сообщил министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции RTL. Кроме того, были заморожены 150 млн евро, находящихся на частных счетах во Франции. По словам Ле Мэра, во Франции также были "заморожены" около 30 объектов недвижимости россиян общей стоимостью 539 млн евро и две яхты на общую сумму в 150 млн евро.

С начала работы во Франции целевой группы по выявлению активов российских олигархов в стране было заморожены активы россиян на 850 млн евро, указал министр. Изъяты активы не были - на такой шаг французские власти могли бы пойти в случае совершения уголовного преступления.

15:05

85 проживающих в Украине евреев, в том числе доктор и телеведущий Евгений Комаровский, президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин, президент ФК "Динамо Киев" Игорь Суркис и телеведущий Савик Шустер, обратились в кнессет Израиля с просьбой упростить процедуру приема беженцев из их страны. Текст их письма опубликовало онлайн-издание "РБК-Украина". Авторы указали, что у них "вызывает недоумение" решение МВД Израиля о введении процедур, усложняющих въезд в страну. "Уверены, что в ситуации войны закрывать дверь перед украинцами, вводить квоты и другие ограничения - крайне негуманно. Подобная ситуация существенно подрывает международный авторитет государства Израиль", говорится в письме.

14:45

Генштаб ВСУ сообщает, что у него имеются сведения о подготовке вооруженных сил Беларуси ко вторжению в Украину. "Силы обороны нашей страны готовы отразить удар. Прямое вовлечение белорусских вооруженных сил в военную агрессию РФ против Украины против воли обычных солдат и широкого большинства населения Беларуси будет фатальной ошибкой Александра Лукашенко", - говорится на странице Генштаба ВСУ в соцсети Facebook.

14:15

В Украине число жертв войны с Россией среди гражданского населения намного превышает число жертв среди военнослужащих страны. Такое заявление сделала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью телеканалу Sky. По словам Стефанишиной, "Россия совершила почти все возможные военные преступления, которые видело человечество". При этом политик подчеркнула, что Украина будет сопротивляться российской агрессии "столько, сколько это будет необходимо".

.@StefanishynaO says Ukraine's territory is "not an option for discussion", but tells @SophyRidgeSky there could be talks on the reintegration of territories that have been occupied.#Ridge: https://t.co/31OokSLksh



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Hpq6z8pJ8n — Sophy Ridge on Sunday (@RidgeOnSunday) March 20, 2022

13:52

Рок-группа Queen выразила поддержку Украине, опубликовав видео своего концерта в Харькове, состоявшегося в 2008 году, с призывом сделать пожертвование Агентству ООН по делам беженцев.

13:30

На проходящих по всему миру акциях протеста Владимира Путина часто уподобляют Адольфу Гитлеру / AP nuotr.

Петицию за привлечение президента РФ Владимира Путина к ответственности за действия российских вооруженных сил в Украине в рамках трибунала, аналогичного Нюрнбергскому процессу, к полудню 20 марта подписали более 993 000 человек. По данным BBC, в числе поддержавших эту инициативу - бывшие премьер-министры Великобритании Гордон Браун и Джон Мейджор.

13:00

В компании VK, которой принадлежит российская соцсеть "В контакте", опровергли появившуюся ранее в британской прессе информацию о том, что ресурс по заказу правительства Соединенного Королевства продвигает рекламу, направленную на борьбу с "российской дезинформацией". "Указанная информация не соответствует действительности. Продвижение на наших рекламных платформах проходит обязательную модерацию. На ресурсах VK и в рекламной сети может быть показана только та реклама, которая соответствует правилам VK и законодательству РФ", - подчеркнули в пресс-службе компании.

13:00

В 350 жилых домах микрорайонов Киева Минский массив и Оболонь было восстановлено энергоснабжение, нарушенное в результате повреждения линии во время боевых действий в окрестностях украинской столицы. Кроме того, электроснабжение было восстановлено в 22 населенных пунктах Донецкой области, сообщает компания "ДТЭК Киевские электролинии" своей на странице в соцсети Facebook. Между тем, по данным онлайн-издания gordonua.com, без света остаются 679 населенных пунктов в Донецкой и Киевской областях.

12:40

Международная федерация гимнастики (FIG) выступила с требованием дисквалифицировать на год российского спортсмена Ивана Куляка, а также двух тренеров сборной РФ - Валентину Родионенко и Игоря Калабушкина. Об этом рассказала Родионенко в интервью ТАСС. На этапе Кубка мира, который проходил в начале марта 2022 года в Дохе, Иван Куляк занял третье место. На церемонию награждения он пришел в форме с изображением буквы Z. После этого FIG инициировала дисциплинарное дело в отношении 20-летнего гимнаста.

12:20

Три международные нефтесервисные компании - Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes - сворачивают свою деятельность в России из-за российской агрессии против Украины. В числе клиентов этих компаний были, в том числе, "Газпром" и "Роснефть".

11:50

Из-за роста цен на электроэнергию, произошедшего на фоне войны России против Украины, Бельгия приняла решение перенести сроки отказа от использования атомной энергии. Два из семи работающих в стране атомных реактора продолжат использовать до 2035 года, постановило вечером 19 марта правительство в Брюсселе. Изначально планировалось вывести их из строя на 10 лет раньше - в 2025 году.

11:20

За прошедшую неделю, несмотря на фактическое отсутствие режима прекращения огня, через открытый коридор Мариуполь - Бердянск - Запорожье осажденный российскими войсками город на собственном транспорте покинули более 39 тысяч мариупольцев. Об этом мэрия Мариуполя сообщает в своем Telegram-канале.

10:50

Семь гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и доставки гуманитарной помощи согласованы на воскресенье, они будут работать в Киевской и Харьковской областях, а также из Мариуполя в Запорожье, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

10:20

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью газетеHürriyet сказал, что позиции России и Украины в ходе переговоров сблизились по ряду критических вопросов, но некоторые из них необходимо решить на уровне президентов.

09:50

Министерство обороны России сообщило о новом применении гиперзвукового оружия- комплексов "Кинжал", а также крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного и Каспийского морей. Сообщается, что "Кинжалами" была уничтожена "крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области"

09:00

Мариупольский городской совет сообщил, что в субботу российские войска нанесли бомбовый удар по школе искусств. Там искали убежище около 400 мирных граждан. Здание школы разрушено, под завалами все еще находятся люди. Информация о числе пострадавших уточняется

08:50

Позиция Китая по Украине основывается на его собственных оценках, он не приемлет раздающиеся из-за рубежа обвинения в его адрес и отвергает все попытки оказать давление на Пекин, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. По его словам, для достижения долгосрочной стабильности на европейском континенте необходимо отказаться от менталитета холодной войны.

08:20

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что "давным-давно" предлагал Владимиру Зеленскому убежище. По его словам, украинский лидер не соглашался на это. Джонсон не исключил своего визита в Киев. Он отметил, что хочет поддержать Зеленского "любым способом".

07:50

Лондон использует рекламу в российских соцсетях

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс создала специальную структуру (GIC), которая блокирует информацию, распространяемую Россией о ситуации в Украине и использует платную рекламу в российских соцсетях для продвижения в России информации Запада, сообщила The Sunday Telegraph. В нее вошли 35 штатных сотрудников различных министерств: иностранных дел, обороны, внутренних дел, Кабмина и Департамента цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта. Они отвечают за просмотр онлайн- и вещательных материалов для выявления того, что они считают "дезинформацией" России и борьбы с ней.

В связи с тем, что в России ограничен доступ к западным соцсетям, GIC поручает рекламным агентствам размещать под видом рекламы нужные западным политикам сообщения на таких сайтах, как "ВКонтакте".

06:50

Соединенные Штаты неофициально обсуждали с Турцией возможность передачи Украине российских зенитно-ракетных комплексов С-400, чтобы помочь Украине защититься от вторжения российских войск, сообщило агентство Reuters со ссылкой источники, знакомых с ситуацией. По их сведениям, тема поставки российских ЗРК в Украину, в частности, могла затрагиваться во время визита в Турцию заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман, состоявшегося ранее в этом месяце.

06:15

"Блокадный Мариуполь войдет в историю ответственности за военные преступления“, - заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в ночь на воскресенье. По его словам, то, что сделали оккупанты с мирным городом – это террор, который будут вспоминать и через века. "Чем больше Россия применяет террор против Украины, тем худшие последствия наступят для нее", - сказал президент.

05:35

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) назвал президента России Владимира Путина "военным преступником". Путин несет ответственность "за эту жестокую войну, за убитых детей, женщин и мужчин, за разлученные семьи, за все горе, причиненное преступными действиями" в Украине, заявил он в интервью Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье.

05:00

Австралия запретила экспорт в РФ сырья для алюминиевой промышленности

Австралия ввела запрет на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд в рамках санкций против Москвы, объявило в воскресенье австралийское правительство. В заявлении говорится, что эта мера направлена на то, чтобы ограничить возможности российских производителей алюминия, который является одной из важных составных частей российского экспорта.

За последние несколько недель австралийские производители угля получили больше количество запросов из зависящих от российского угля стран, в частности Украины и Польши, на поставки топлива. В связи с этим, как говорится в заявлении, "правительство Австралии сотрудничает с австралийской угольной промышленностью в поиске источников поставок". Было принято решение о поставке Украине в виде помощи 70 тыс. тонн энергетического угля. Австралия также выделяет Украине 22 млн долларов в качестве гуманитарной помощи, планирует предоставить военную помощь на сумму 15,5 млн долларов, рассматривает вопрос о выдаче гуманитарных виз с правом работы украинским беженцам.

04:25

СНБО приостанавливает деятельность пророссийских партий

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение приостановить любую деятельность пророссийских политических партий на время военного положения. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении в ночь на воскресенье. "СНБО решил, учитывая полномасштабную войну и связи некоторых политических структур с этим государством, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения", - сказал Зеленский. По его словам, решение коснулось партий: "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины", "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".

03:45

"С Путиным не о чем договариваться. Путин хочет, чтобы Украина распалась", - заявил эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам внешней политики и председатель комитета бундестага по контролю за спецслужбами ФРГ Родерих Кизеветтер. "Единственный выход, которого мы должны добиться, - чтобы Россия вывела войска из Украины, - сказал Кизеветтер. - Переговоры не приведут к решению проблемы. Нейтралитет (Украины. - Ред.) или похожий результат переговоров вряд ли будет означать долгосрочный мир. С Путиным мира больше не будет". Кроме того, навязанный нейтралитет не имеет ничего общего с демократией, подчеркнул немецкий политик.

03:10

Местные власти: В Харькове за три недели войны погибло 266 человек

С начала российского вторжения в Украину в ходе боев за Харьков погибло 266 жителей города, в том числе 14 детей, сообщили местные власти. Харьков, в котором до войны жили 1,5 миллиона человек, осажден российскими войсками, которые продолжают артиллерийские обстрелы. В результате одного из них в субботу вечером были разрушены и сгорели несколько жилых домов, сообщило агентство УНИАН.

02:45

Министерство иностранных дел Украины назвало нарушением международного права призыв жителей оккупированного Донбасса в российскую армию. Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в Twitter. "Россия начала призывать на службу население оккупированного Донбасса для усиления своих вооруженных сил, воюющих в Украине. Это грубое нарушение международного права, в частности Женевской конвенции. Список военных преступлений российских чиновников продолжает увеличиваться. Они будут привлечены к ответственности", - подчеркнул Николенко.

Russia starts conscripting population living in occupied Donbas to reinforce its armed forces fighting in Ukraine. This is a gross violation of international law, including Geneva Convention. Russian officials’ list of war crimes continues to expand. They will be held accountable — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 19, 2022

02:15

Все больше служителей православной церкви выступают с критикой патриарха Кирилла за его одобрение войны, развязанной Владимиром Путиным против Украины. В письме патриарху, опубликованном польскими СМИ в субботу вечером, 19 марта, глава Польской православной церкви митрополит Савва призвал Кирилла "возвысить голос, чтобы остановить войну, которую российская армия ведет в Украине". Ранее войну России против Украины резко осудил митрополит Виленский и литовский Иннокентий, заявивший о несогласии с позицией патриарха. А митрополит Эстонской православной церкви Московского патриархата Евгений поставил свою подпись под антивоенным заявлением руководителей эстонских церковных приходов и Совета церквей Эстонии.

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий / фото BNS

01:40

Железнодорожное сообщение между Беларусью и Украиной, вероятно, прервано

Белорусские железнодорожники, по всей видимости*, прервали сообщение между Беларусью и Украиной. "Железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной нет", - заявил 19 марта заявил глава "Укрзализныци" Александр Камышин. Подробностей он не раскрыл, сообщив лишь, что российская военная техника больше не может доставляться на территорию Украины со стороны Беларуси благодаря сотрудникам белорусской железной дороги. (*В условиях войны мы не можем оперативно проверить эту информацию по независимым источникам).

Позже Франак Вечорка, советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, сославшись на Камышина, назвал белорусских железнодорожников героями, которые нарушили ж/д сообщение с Украиной, чтобы поезда с российской техникой не могли попасть в Украину.

Heroes! Belarusian railway workers disrupted the railway connection with Ukraine so that trains with Russian equipment could not be transferred to Ukraine.



This was confirmed by the head of the Ukrainian Railways, he thanked Belarusian heroes. pic.twitter.com/B59c72xGHN — Franak Viačorka (@franakviacorka) March 19, 2022

01:15

Супруга президента Украины Елена Зеленская обратилась ко Всемирному совету церквей с призывом помочь в организации гуманитарных коридоров из украинских городов, которые подвергаются обстрелам российской армии. "Зная об опыте Всемирного совета церквей в преодолении гуманитарных кризисов, мы просим вас помочь Украине и украинцам, которые сейчас пытаются спастись от войны", - написала Зеленская в письме в адрес совета, сообщает офис президента Украины. "Особенно я прошу вас помочь в организации настоящих гуманитарных коридоров", - говорится в письме. Во Всемирный совет входят около 350 церквей в 120 странах мира, объединяющих 580 миллионов верующих.

Елена Зеленская / фото Vida press

00:40

Мэр Чернигова Владислав Атрашенко призвал украинские власти обратить особое внимание на катастрофическую ситуацию в городе. "В Чернигове не прекращаются неприцельные артиллерийские обстрелы по жилым микрорайонам, во время которых гибнут десятки мирных людей. Город страдает от абсолютной гуманитарной катастрофы. Нет электроснабжения, тепла и воды, уничтожена полностью инфраструктура города. Эти бомбардировки сопоставимы с фашистскими бомбардировками 1943 года. Опорная больница подверглась бомбардировке, поэтому медицинской помощи тоже нет - люди лежат в коридорах при температуре 10 градусов. Никакого гуманитарного коридора не было предоставлено", - заявил Арташенко в эфире телеканала "1+1".

00:15

Великобритания передала Украине более 2 миллионов единиц медицинских средств и оборудования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского министерства иностранных дел на странице в социальной сети Facebook. Отмечается также, что на лечение в Великобританию прибыл 21 онкобольной ребенок. Ранее акционерное общество "Укрпочта" получило 30 тонн медицинских средств и оборудования из США стоимостью 2 млн долларов. В свою очередь, министерство здравоохранения сообщило, что Украина получила 500 тонн медикаментов и медицинских изделий на 10,4 млн гривен от международных партнеров с начала войны.

23:40

Министр внутренних дел Германии хочет защитить украинок от торговцев людьми

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) объявила об усилении полицейского присутствия на вокзалах Германии, куда прибывают беженцы из Украины. Это необходимо, чтобы защитить украинок от торговцев людьми и преступников на сексуальной почве. "Любой, кто попытается воспользоваться бедой беженцев, должен знать: мы отреагируем на такие действия со всей строгостью закона", - подчеркнула она в интервью "Bild am Sonntag", опубликованном 19 марта.

По словам министра, полицейские дежурят на вокзалах как в униформе, так и в гражданском. "Всех призывают немедленно сообщать о любой угрозе и пресекать ее", - добавила она. Федеральная полиция уже запретила нескольким лицам находиться на территории вокзалов, куда прибывают беженцы. Среди подозреваемых - мужчины, ранее наказывавшиеся за преступления сексуального характера.

Согласно сообщениям, молодые женщины из Украины все чаще подвергаются преследованиям сутенеров и торговцев людьми на вокзалах, а также в рядом с ведомствами по делам иностранцев. Злоумышленники заманивают украинок деньгами и бесплатным жильем.

23:05

Зеленский раскритиковал швейцарские предприятия за бизнес с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал крупнейшего в мире производителя продуктов питания Nestlé и другие швейцарские концерны за то, что они продолжают коммерческую деятельность в России, несмотря на развязанную Владимиром Путиным войну в Украине.

"Good food. Good life. Так звучит лозунг компании Nestlé. Вашей компании, которая отказывается уходить из России. Даже сейчас, когда Россия угрожает другим странам Европы. Не только нам. Когда есть ядерный шантаж со стороны России", - сказал Зеленский в видеообращении, которое 19 марта транслировалось на митинге в Берне. Он призвал всех швейцарцев "стать как украинцы в борьбе против зла".

Кроме того, Зеленский призвал полностью заморозить активы богатых россиян, связанных с Кремлем. "В ваших банках хранятся деньги всех тех, кто развязал эту войну", - подчеркнул он.

Хроника событий 19 марта