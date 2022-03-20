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2022.03.20 08:00

"Новая эра запугивания": премьер Британии назвал следующую цель Путина после Украины

UNIAN2022.03.20 08:00
Борис Джонсон
Борис Джонсон / AP nuotr.

Борис Джонсон призвал предпринять "необходимые смелые шаги, чтобы положить конец зависимости от российской нефти и газа".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон указал на угрозу, которая нависла над Европой. Он отметил, что если Киев проиграет, то Москва с новой силой будет запугивать Восточную Европу.

Об этом британский премьер заявил во время выступления на съезде Консервативной партии.

По его словам, президент РФ Владимир Путин решился на вторжение в Украину, опасаясь, что его соседом станет свободная демократическая страна. При этом он указал, что Путин совершил катастрофическую ошибку, вторгшись в Украину.

Политик считает, что Путин и сам не верит в то, что Украина собирается присоединиться к НАТО, или в "полумистическую болтовню о происхождении русского народа".

"Если вторжение пойдет по его плану, Путин не остановится на Украине. Конец свободы Украины будет означать исчезновение всякой надежды на свободу в Грузии, а затем в Молдове - это будет означать начало нового века запугивания по всей Восточной Европе от Балтийского до Черного моря", - заявил Джонсон.

Также он указал, что Великобритания должна предпринять "необходимые смелые шаги, чтобы положить конец зависимости от российской нефти и газа". В то же время британский политик обвинил Путина в "подпольной торговле, подпитывающей и создающей зависимость" от энергоресурсов РФ.

"Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, значило бы снова совершить ту же ошибку", - подчеркнул Джонсон.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия напала на независимую Украину и устроила в стране настоящий террор. Русские обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.

При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украина расплачивается за то, что Запад долгие годы не понимал угрозы, которую представляет президент РФ Владимир Путин. Джонсон упрекнул европейские страны, которые "вернулись к Путину, как к части сообщества" несмотря на оккупацию Крыма в 2014 году.

UNIAN

# В мире# Джонсон
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