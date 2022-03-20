Светлана Ляховец: Война пришла прямо в мой двор

Ведущая радиопрограммы "Santara" Нина Мацкевич беседует с киевским искусствоведом, специалистом в области организации и проведения культурных проектов Светланой Ляховец. Ее принимает на работу Институт истории Литвы.

- Я только что услышала, как вы разговариваете с директором Института истории Литвы по-украински, и он вас понимает. Как так получилось?

- Я думаю, что это очень мудрый человек, кроме того, украинский язык очень близок к польскому, и люди, которые знают польский, понимают и украинский.

- А на литовском какие-то слова знаете, выучили что-то за столь короткое время?

- Только „Ačiū“.

Светлана Ляховец / фото из личного альбома

- Каким был ваш путь в Литву?

- Мой путь был спокойным, но тяжелым. Мы с сыном живем в Киеве и, когда началась война, решили бежать в Западную Украину. 300 километров ехали 25 часов. Когда приехали в Хмельницкий, там тоже были воздушные тревоги. Мы пробыли там 10 дней, работали волонтерами, все время что-то делали и, когда директор Института истории Литвы (А. Някжентайтис – Н.М.) позвонил узнать, как у нас дела, я сказала, что все хорошо, вот война закончится, мы вернемся в Киев… А он предложил приехать в Литву и стать более полезной для Украины, работая из Вильнюса.

Альвидас Някжентайтис / фото Д. Умбрасаса/LRT

И так спонтанно решилась моя судьба. Мы ехали на эвакуационном поезде до Львова, это было сложно. Чтобы вы поняли, представьте: дети спят на полу, в проходах, на лавках сидят старики, всюду вещи, животные, пройти невозможно.

- Мы видели такое по хроникам времен Второй мировой войны, но чаще – в кино, а теперь это реальность.

- Это сюрреализм. Во все происходящее трудно поверить, и для меня это был шок, я чувствовала себя как в тумане. Потом мы пешком переходили польскую границу. Было очень много детей…

- В основном беженцы – это женщины, дети, старики. Мужчины призывного возраста остались в Украине.

- Я ехала с двумя детьми. Я взяла еще и сына моих друзей, они мне его доверили, так как сами не смогли выехать, сейчас я оформила в Литве опекунство над этим мальчиком.

Война России в Украине / фото AP

- Вы переживали и за сына, и за чужого ребенка, переволновались, наверное?

- Я была готова взять и больше детей, лишь бы они могли спать спокойно, а не в бомбоубежище, где мы все прятались. Я сейчас могу о Литве говорить только с огромной благодарностью. Как только мы приехали сюда, зарегистрировались очень легко, очень быстро, такое доброжелательное отношение, гостеприимство друзей, забота. Например, деликатно, ненавязчиво узнали размер обуви детей, а потом привезли новую обувь. Вещи, одежду, все, что нужно. Ребятам – ноутбуки, чтобы они могли дальше учиться дистанционно. Медицинская помощь мне нужна была, я приехала с травмой – легким сотрясением мозга. Мне помощь оказали бесплатно. Обо мне никогда так не заботились как сейчас.

Из-за этой войны я понимаю, что мальчикам в Украине, которые заканчивают школу, не лучшее время для жизненного старта. Очень бы хотелось, чтобы умные, развитые, владеющие технологиями оставались в Украине, но я буду рада, если они останутся жить в Литве, но будут полезные и Украине. Я думаю, что дружба между нашими странами этому поспособствует. Пока идет война, я стараюсь быть полезной для развития украинско-литовских отношений.

Конечно, я очень скучаю по своему дому, по своей земле. Я никогда не могла понять эмигрантов, но сейчас я чувствую, как это бывает, когда тебя вырвали с корнем… Я потеряна немножко… Сейчас временно мы живем в квартире у друзей, которые нас приютили, потом через Департамент миграции нам пообещали отдельное жилье. Я могу сказать, что Департамент миграции Литвы работает очень хорошо, мы чувствуем себя максимально комфортно.

- Вы говорили, что в свое время работали в телецентре.

- Слава богу, здание уцелело. Два снаряда попали в телевышку, погибло 5 человек, погиб журналист. Это было среди бела дня в районе, где я живу. Разбомбили станцию метро, в котором прячутся мои соседи, мои друзья.

Война России в Украине / фото AP

- Вы не знаете какова их судьба?

- Эта станция довольно глубокая, там, я знаю, погибли люди, но мои спускались на самый нижний уровень, и я надеюсь, что они в порядке. У нас перекличка идет постоянно, пишем: как ты? Это значит: жив ли, в безопасности ли сейчас? Очень короткие сообщения. И вот теперь своим соседям я боюсь писать…

- Вдруг не ответят?

- Да.

- Вы вовремя с сыном покинули свой дом, могли бы и сами попасть под обстрел.

- Это больше всего шокирует. Утро начинается с ленты новостей, и позавчера я увидела разбитый дом, рядом с которым живут друзья, и где была мастерская моего мужа. Он на остановке, на которой я выходила из транспорта очень много раз. Там тоже погибли люди. Война пришла просто в мой двор. У нас хорошее волонтерское движение, группы для обмена информацией: люди пишут, где можно купить муку, яйца, лекарства. У нас есть чат нашего дома и даже нашего подъезда. Я его читаю, и это – соломинка, за которую я хватаюсь: раз люди говорят о продуктах, значит, дом цел, люди живы.

Война России в Украине / фото AP

- Вы кто по специальности?

- Искусствовед и менеджер культурных проектов, работала в министерства культуры Украины, была помощником министра, и не одного. У нас в Украине уже 8 лет война, и мы разрабатывали программы эвакуации музеев из оккупированных территорий. Из Крыма ничего нельзя было вывезти. С востока Украины культурные ценности частично можно было вывезти, и это было тогда так страшно и так непонятно. А сейчас Россия уже уничтожила много наших музеев и очень много наших церквей. Горят храмы – памятники архитектуры, истории, культуры. Разбит музей Марии Примаченко…

- Это выдающийся художник-примитивист, известная во всем мире.

- Разрушают все – жилые дома, памятники, больницы, детские сады. Я не говорю ничего нового, эту правду люди уже знают, но все равно это шок – как такое может быть?! Хотя я не удивлена. Я ожидала эту войну, я знала, что она будет. Для меня это был только вопрос времени.

Война России в Украине / фото AP

У меня мама из России. Там у меня дедушка и бабушка, много родственников. 20 лет назад, это 2001 год, я туда к ним приехала надолго. И, общаясь со своими родственниками, первое, что я слышала за столом: почему вы отделились, мы же одна большая страна, Украине надо возвращаться обратно в Россию, вы от нее неотделимы. Нас воспринимали как одну из областей России, даже в новостях российских Украину упоминали среди российских регионов. Уже тогда телевидение это пропагандировало: "Крым наш", "Киев – мать городов русских" и тому подобное. В 2014 году я в социальной сети читала, как мои родственники писали: "Путин, веди нас на Киев!". Поэтому мне было понятно, что у них огромные амбиции владеть миром. Они готовы сидеть голодные, пьяные, без дорог, без газа. У моей бабушки в деревне нет газа до сих пор, нет асфальтированной дороги, в межсезонье к ним приехать невозможно. И это центральная Россия, Нижегородская область!

- Как ни готовься к предстоящей войне, она все равно застает человека врасплох. Просыпаешься утром, а над домом – самолеты. Как подготовить к этому сына?

- Несколько месяцев мы читали в новостях, что такой риск есть, что надо собрать «тревожный чемоданчик». И хотя я все это знала, но только за день до начала войны я удосужилась сложить документы на случай эвакуации. Как и Вторая мировая война, эта тоже началась в 4 утра. Как и тогда, тоже сразу бомбили Киев. Ясно, что Путин соревнуется со Сталиным и другими историческими личностями, хочет их превзойти, повторяет их методы. Я собиралась 15 минут: взяла документы, деньги наличные, сколько было, и несколько странных вещей.

Война России в Украине / фото UNIAN

- Обычно хватаешь то, что попадается на глаза.

- Совершенно верно. Я думала, что мы уезжаем на 2-3 дня, потом вернемся, и дома остались животные моего ребенка – ящерица и паук. Я все время о них думаю, я хочу вернуться, чтобы накормить их, я надеюсь, что они нас дождутся.

- Я знаю, что детей в Украине готовили к бомбежкам, говоря, что будет "сильная гроза", "сильный гром", надо зажимать ушки, прятаться от "сильного ливня". Ваш сын был готов к тому, что будут бомбить, и это – не компьютерная игра?

- Я хотела раньше его вывезти из города, но он отказывался. Он подросток и с ним уже можно говорить, как со взрослым. А маленьких детей в игровой форме готовили к бомбежкам, водили в бомбоубежища, учителей и воспитателей детских садиков инструктировали, как не напугать ребенка, как вывести из здания, прикрепить на одежду бейдж с именем и фамилией, домашним адресом и телефоном родителей.

Страну вообще готовили. Многие прошли курсы оказания первой помощи. Из-за того, что война с Россией у нас идет уже 8 лет, мы очень подготовленная нация. Путин был дезинформирован, он это совершенно не учитывал. У нас действует волонтерская сеть, которая прямо живой единый организм. Народ – как большой муравейник: в утро, когда началась война, в 9-10 часов утра заработал чат подъезда дома, и началась координация помощи территориальной обороне, защиты дома. Выяснили, кто за что отвечает, мы знали, кто уехал во Львов, кто остался в Киеве. Наладилась сеть коммуникации, а с ней – обеспечение всем необходимым. Поэтому остановить нас невозможно. Люди выходят и голыми руками останавливают танки. Рискуя жизнью, выводят мирное население из-под бомбежек.

Война России в Украине / фото AP

Я хочу сказать о друзьях, с которыми я работаю уже 8 лет – это общественная организация "Элеос Украина" ("Ελέος" в переводе с греческого значит "сострадание", "милосердие" – Н.М.). Ее возглавляет известный в Украине и не только у нас священник, капеллан Сергей Дмитриев. Это организация социального служения для незащищенных групп населения. В мирное время они помогали переселенцам, чаще всего женщинам, обучаться, получать новые специальности, становиться на ноги. В прошлом году открыли большой негосударственный шелтер (приют для женщин с детьми, ставших жертвами сексуального насилия или подвергающихся насилию дома – Н.М.), где могут жить долго, получая реабилитационную и другую помощь, а также работать. Сейчас они собирают средства еще на 4 шелтера, куда могут поселить потерявших жилье не только детей и женщин, но и стариков. Там надо купить все, так как есть только помещения, и их надо оборудовать.

- Нужна и мебель, и белье, и посуда, и игрушки, и еда.

- И еще сейчас "Элеос Украина" занята вывозом мирного населения из опасных зон: Харькова, Киевской области, и хотели бы забирать людей из Мариуполя, из Сум, когда появится такая возможность. Сейчас уже можно вывозить людей из Житомирской области и других мест. Для этого нужны средства, так как не хватает транспорта, которым можно перевозить сразу много людей. Надо найти и уговорить водителей, которые будут рисковать своей жизнью. За это время "Элеос Украина" уже купила три автомобиля. Те, кому некуда ехать или они не хотят уезжать, помогают продуктами, вещами, предметами первой необходимости. Поэтому я прошу слушателей поддержать организацию, жертвовать деньги, они точно пойдут на помощь мирному населению. Я работаю с этими людьми и гарантирую, что они помогают людям.

- Насколько я знаю, эту организацию поддерживает и Институт истории Литвы, вернее, ученые из собственных скромных средств жертвуют ей деньги.

Институт истории Литвы / стоп-кадр

- Уже много лет, а сейчас – особенно активно. Директор Института жертвует свои деньги и отчитывается регулярно, на что они идут, все это очень прозрачно.

- Вы нашли себе в Литве работу.

- Я очень благодарна Институту за то, что меня приняли, я еще в процессе трудоустройства. Я до этого работала директором по развитию Национального музея истории Украины, делала несколько проектов с Институтом национальной памяти. Будучи здесь, хочу помочь людям в Украине, помочь тем, кто приехал временно в Литву. Прежде всего, таким людям надо найти работу.

- Ваш опыт благополучный, но вы общаетесь с другими украинцами, в чем они особенно нуждаются здесь, в Литве?

- Мои подруги, узнав, что я здесь, просят найти им работу. Сейчас кто-то из них живет в спортзале, кто-то еще где-то на западе Украины, кто-то в Польше. Они с детьми, люди среднего и старшего возраста, но трудоспособные. Они беспокоятся: вот приеду и что я там буду делать? Они хотят иметь работу и только потом приезжать. Наша украинская ментальность такая – мы не можем не работать. Работа дает возможность себя содержать, себя реализовать, чувствовать себя полноценным человеком, это очень важно. Поэтому мы через волонтеров хотим наладить систему коммуникации с работодателями, чтобы люди еще в Украине имели доступ к ресурсам трудоустройства.

Центр регистрации украинских беженцев в Вильнюсе / фото Ю. Стацявичюса/LRT

- Хорошо тем, у кого есть специальность ремесленная, нужная всегда и всюду – водитель, строитель, плотник, парикмахер, в учителях будет нехватка, когда здесь начнется образование на украинском языке. Но остальным надо интегрироваться и надо учить государственный язык. Какая тут помощь нужна?

- Это важно и с точки зрения уважения к стране, которая нас приютила, и для выживания в ней. Я своих детей уже записала на курсы литовского языка. Людям с Украины комфортно быть в Литве, потому что многие говорят и по-русски, но однозначно надо литовский учить.

- Дети должны учиться на родном языке, как думаете?

- Конечно, было бы идеально, чтобы дети с Украины учились на украинском языке, одновременно учили литовский и английский.

Украинские военные беженцы / фото AP

- Может ли складывающаяся сейчас украинская община, которая обещает быть мощной по сравнению с нынешними нашими, привыкшими к стабильной, спокойной, сытой европейской жизни, создать какие-то свои институты в помощь беженцам и не только? Да, все хотят вернуться, да, все верят, что вернутся домой, но какое-то время, пока не отстроится страна, придется провести вне ее.

- Как раз над этим мы сейчас и работаем. Украинская община должна быть с литовцами вместе, мы не можем тут, в Литве, создать что-то без очень тесного взаимодействия с литовцами, сделать это можно только вместе. И мы научимся вместе жить и качественно взаимодействовать.

В начале марта упомянутый уже руководитель платформы взаимопомощи неправительственных и других организаций "Элеос Украина", священник, капеллан Сергей Дмитриев написал в Фейсбуке, что Литва для него – одна из самых дружественных стран, потому что такого уважения к народу Украины, такой щедрости и готовности помочь он не встречал больше нигде. Подтвердить это мы все можем, переводя средства "Элеос Украина", которая помогает вывозить из самых горячих точек и обустраивать мирных жителей. Средства для этой организации собирает



Jerzy Gedroyc forumas

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Дякую, ви нам дуже допомогли!!!