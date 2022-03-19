В Литве – 5 262 случая коронавируса, скончалось 13 человек

По данным департамента статистики, за минувшие сутки в Литве выявлено 5 262 новых случая COVID-19, умерло 13 человек.

Согласно субботним данным департамента статистики, 4402 человека заразились коронавирусом впервые, 852 человека – во второй раз и 8 – в третий.

14-дневный коэффициент первичной заболеваемости коронавирусом состав 2170,6 случаев на 100 тысяч жителей. Семидневная доля положительных диагностических тестов снизилась до 45,9 процента.

В настоящее время в больницах лечится 1 291 пациент с диагнозом COVID-19 (на 50 меньше, чем сутки назад), 73 из них находятся в реанимации.

Больница / E.Blaževič/LRT nuotr.

С начала пандемии в Литве хотя бы однажды этим инфекционным заболеванием заразились более 989 тысяч человек, скончалось 8,7 тысяч.

Число новых случаев, быстро росшее с конца прошлого года, начало постепенно снижаться в начале февраля этого года. Тогда был достигнут рекорд новых случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тысяч заболевших.

В пятницу первой дозой вакцины от COVID-19 было привито 132 человека. Всего за сутки вакцинировано 917 человек.