Хроника путинской войны. В ООН оценили число беженцев из Украины в 3,32 млн человек

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". Хроника событий субботы, 19 марта (время вильнюсское).

На 24-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток взять под контроль населенные пункты соседней страны, нанося по ним удары с помощью авиации и ракетных систем. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии и заявляют о значительных потерях россиян. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. Хроника событий субботы, 19 марта (время вильнюсское).

21:10

Пекин подверг резкой критике западные санкции против России: они становятся "все более возмутительными" заявил, замминистра КНР Ле Юйчэн, встав на позиции Москвы. По его словам, НАТО не должна расширяться на восток, тем самым загоняя в угол ядерную державу Россию. Говоря о мерах, направленных против олигархов из окружения Владимира Путина, замглавы МИД Китая выразил уверенность, что российских граждан без всякой причины лишают зарубежных активов.

20:50

Минобороны РФ утверждает, что российская армия, прорвав оборону украинского батальона "Айдар" в Донецкой области, продвинулась на 5 километров и вышла на рубеж Шахтерское-Новоукраинка. Об этом заявил на брифинге официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. По его словам, силы самопровозглашенной "ЛНР" вышли с севера к окраине Лисичанска.

20:20

Папа римский Франциск / AP nuotr.

Папа римский Франциск посетил в ватиканской детской больнице Bambino Gesù бежавших из Украины детей, находящихся там на лечении. С начала войны в этой ватиканской клинике и ее филиале в Палидоро получили медицинскую помощь около полусотни украинских детей. В настоящее время там проходят лечение 19 несовершеннолетних беженцев.

19:55

Премьер Японии Фумио Кисида добивается от Индии четкой реакции на вторжение России в Украину. Война пошатнула "основы международного порядка", заявил он после встречи со своим индийским коллегой Нарендрой Моди в Нью-Дели. И Индия, и Япония - наряду с США и Австралией - входят в Четырехсторонний диалог по безопасности (Quad). В то время как Япония ввела санкции против десятков российских частных лиц и организаций и приняла украинских беженцев, Индия осталась единственным членом Quad, который так и не осудил вторжение РФ в соседнюю страну.

19:00

Советник руководителя Офиса президента Украины, член переговорной делегации Михаил Подоляк призвал Китай "поддержать коалицию цивилизованных государств и осудить варварство РФ". Тем самым КНР может стать важным элементом глобальной системы безопасности, указал он.

18:35

Популярная немецкая программа для детей "Передача с Мышью" ("Sendung mit der Maus") начала выходить на украинском языке. Речь идет об образовательных видеоматериалах, являющихся традиционной частью каждого выпуска. На сайте общественно-правовой телерадиокомпании WDR выложены видеоролики, в которых рассказывается, например, о молочных зубах, сенсорных экранах, бабочках, бобрах, и на другие темы.

18:10

Зеленский призвал Швейцарию заморозить счета олигархов из РФ

Владимир Зеленский / фото AP

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед участниками антивоенной демонстрацией в Берне, призвал власти Швейцарии заблокировать счета российских олигархов в местных банках. Кроме того, украинский лидер раскритиковал компанию Nestlé, которая не отказалась от ведения бизнеса в РФ. Акция на площади перед швейцарским парламентом собрала несколько тысяч человек. Президент Швейцарии Иньяцио Кассис лично приветствовал Зеленского со сцены, указывает агентство dpa. "Нас впечатляет мужество, с которым ваш народ борется за свободу и мир", цитирует агентство Кассиса.

17:55

В Украине действуют специальные лагеря для российских военнопленных, рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова украинской службе BBC. "Они есть, потому что этого ... требует Женевская конвенция", - указала она. По словам Венедиктовой, пленным военнослужащим из РФ медицинскую помощь оказывают "почти на уровне", как и украинским военным.

15:30

Россия может использовать переговоры с украинской стороной в качестве отвлекающего маневра для реогранизации своих сил, опасается британский министр иностранных дел и по делам Содружества Лиз Трасс. "То, что мы до сих пор наблюдали, является попыткой россиян выиграть время для реорганизации", - заявила она в интервью The Times. По словам Трасс, признаки вывода российских войск с украинской территории, а ткже серьезные предложения за столом переговоров отсутствуют.

15:05

Замглавы Нацбанка - об угрозе всплекса мировых цен на зерновые

Почти треть (30 процентов) украинских компаний полностью остановили деятельность, еще 45 процентов сократили производство, сообщил замглавы Нацбанка Украины Сергей Николайчук в интервью Forbes. По его словам, возможный провал посевной кампании из-за боевых действий грозит всплеском мировых цен на важные виды продовольствия, в том числе зерновые, на 40-50 процентов в течение 12 месяцев.

14:25

Десятки экспертов по Восточной Европе раскритиковали политику Германии и ЕС в отношении России и призвали резко ужесточить санкции в адрес Москвы. Попытка сдержать РФ усилиями дипломатии и договорных обязательств провалилась, говорится в открытом письме. Подписанты предлагают ввести штрафные меры в отношении всех банков РФ, полностью отключить Россию от платежной системы SWIFT, прекратить закупку нефти, газа и другого сырья из РФ, а также ввести в ЕС визовые запреты для членов правительства РФ и близкой к нему элиты и конфисковать финансовые средства и имущество близких к президенту РФ Владимиру Путину российских олигархов и компаний.

14:10

Премьер Польши призвал к полной торговой блокаде России

Матеуш Моравецкий / фото GETTY IMAGES

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Евросоюзу полную торговую блокаду России. Такой шаг "мог бы заставить Россию задуматься о прекращении этой жестокой войны", цитируег главу польского правительства агентство Reuters.

13:30

Германия передала Украине более 3000 тонн продуктов питания, сообщило министерство продовольствия и сельского хозяйства ФРГ. По его данным, через перевалочные пункты в Польше в направлении Харькова, Киева, Запорожья и Чернигова доставляются прежде всего продукты первой необходимости, вода, соки, детское питание, рыбные и мясные консервы. Глава ведомства Джем Оздемир (Cem Özdemir) поблагодарил немецкие фирмы за быструю реакцию и отсутствие бюрократических проволочек.

13:05

Генсек ООН: Война в Украине грозит "ураганом голода"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил об угрозе "урагана голода и коллапса мировой продовольственной системы" вследствие войны в Украине. Боевые действия уже нарушают цепочки поставок и приводят к всплеску цен на топливо, продовольствие и транспорт, добавил он.

The war in Ukraine is already disrupting supply chains and causing the prices of fuel, food and transport to skyrocket.



We must do everything possible to avert a hurricane of hunger and a meltdown of the global food system. — António Guterres (@antonioguterres) March 19, 2022

12:50

Роскомнадзор призвал американскую компанию Google LLC отменить блокировки страниц государственных российских СМИ на хостинге YouTube. Ведомство пригрозило видеоплатформе "мерами технологического воздействия".

12:30

Германия увеличивает помощь Украине, в том числе тяжелой техникой для борьбы с пожарами и защиты гражданского населения во время войны. "Мы помогаем, например, огнетушителями, седельными тягачами, электрогенераторами, жильем для беженцев и психологической поддержкой", - заявила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze) изданию Augsburger Allgemeine. Так, сейчас на пути в Украину 2 тысячи электрогенераторов и многочисленные цистерны, палатки и спальные мешки. По словам Шульце, 21 марта в страну будут отправлены 9 полуприцепов для перевозки тяжелого пожарного оборудования, а 23 марта - около 1600 дыхательных аппаратов.

12:05

Председатель правления Deutsche Bank Кристиан Зевинг (Christian Sewing) в интервью изданию Die Welt предостерег от преждевременного введения новых санкций в отношении России. "Сначала нужно, чтобы проявился эффект уже объявленных сакций", - отметил он. Введенные штрафные меры отрицательно сказываются и на ФРГ, но та "должна переносить это", указал Зевинг. Он критически отозвался о призывах отказаться от получения газа через "Северный поток", эксплуатируемый с 2011 года. Этот шаг грозит привести к серьезным проблемам с энергоснабжением и значительному повышению цен в Германии, отметил глава Deutsche Bank.

11:40

Бывшие президенты США Уильям Клинтон и Джордж Буш-младший посетили собор святых Владимира и Ольги в Чикаго, выразив солидарность с Украиной. 42-й и 43-й главы Белого дома прикололи к пиджакам ленты в национальных цветах Украины и возложили букеты подсолнухов к зданию. "Америка едина с украинским народом в его борьбе за свободу и против угнетения", - отмечается в аккаунте Клинтона в Twitter.

America stands united with the people of Ukraine in their fight for freedom and against oppression. pic.twitter.com/O7INc9S1tq — Bill Clinton (@BillClinton) March 18, 2022

11:10

В Запорожье вводят комендантский час

В Запорожье вводится комендантский час. Он действует в течение 38 часов, с 16.00 19 марта до 06.00 21 марта, сообщил глава областной администрации Александр Старух.

10:40

В субботу запланированы 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения, а также для доставки еды и медикаментов в захваченные российскими войсками города Украины, сообщила в видеообращении вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

10:10

Вооруженные силы Украины 18 марта уничтожили 12 воздушных целей российской армии - 2 самолета, 3 вертолета, 3 беспилотника и 4 крылатых ракеты. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Генерального штаба ВСУ в Facebook.

09:40

Министерство обороны России сообщило, что в ходе боевых действий в Украине впервые применен гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". По заявлению официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, "18 марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области". Кошенков заявил также, что "береговым ракетным комплексом "Бастион" уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области".

08:40

Одна из крупнейших в мире компаний-производителей электроники и бытовой техники южнокорейская LG Electronics объявила о приостановке поставок в Россию.

08:10

Правоохранительные органы Италии наложили арест на виллу на Сардинии, принадлежащую владельцу "Северстали" Алексею Мордашову. Стоимость недвижимости, расположенной в городе Олбия, оценивается в 105 миллионов евро.

07:40

Вооруженные силы Украины лишились выхода к Азовскому морю, сообщило украинское Министерство обороны в Facebook. В заявлении ведомства говорится, что российские военные 4частично добились успеха в Донецком операционном районе - временно лишили Украину выхода к Азовскому морю". Другие подробности не приводятся.

07:10

Власти Бельгии на фоне резкого роста цен на энергоносители в связи с военным вторжением России в Украину отсрочили еще на десять лет запланированное на 2025 год закрытие атомных электростанций.

05:23

Зеленский призвал Россию к честным переговорам

Владимир Зеленский / фото AP

Владимир Зеленский в ночь на 19 марта записал видеообращение, в котором призвал Россию начать честные переговоры. Как отметил президент Украины, у России есть шанс уменьшить ущерб от собственных ошибок, но она должна вести содержательные и без затягивания переговоры о мире и безопасности для Украины. "Мы всегда настаивали на переговорах. Мы всегда предлагали диалог, предлагали решения для мира", – сказал Зеленский. Украинский лидер заявил, что хочет, чтобы его услышали в Москве. Пора встречаться и говорить, пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины, подчеркнул он. "Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться", - предостерег Владимир Зеленский.

04:50

Боевые действия на территории Украины грозят повлечь за собой голод для жителей городов, осажденных российскими войсками, предупредила Европейская комиссия. Люди, остающиеся в этих городах, "сталкиваются с апокалиптическими условиями: нет еды, нет воды, нет медицинской помощи и нет выхода", - заявил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag еврокомиссар ЕС по антикризисному управлению Янез Ленарчич. По его словам, огромной проблемой является обеспечение доступа к пострадавшим и оказание им гуманитарной помощи.

04:06

Глава Минобороны ФРГ: НАТО не будет вмешиваться в войну России против Украины

Кристин Ламбрехт / фото AP

НАТО ни в коем случае не станет вмешиваться в войну России против Украины, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht). Североатлантический альянс "не станет воюющей стороной, и в данном отношении ничего не изменится", - подчеркнула Ламбрехт в интервью газете Süddeutsche Zeitung. Кроме того, она вновь отвергла призыв Киева создать бесполетную зону над Украиной, обосновав отказ "непредсказуемыми последствиями".

03:24

В российской миссии на Марс, которую планируется провести через несколько лет вместо миссии "ЭкзоМарс-2022", отмененной Европейским космическим агентством (ESA) из-за вторжения РФ в Украину, не будет марсохода. Об этом заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Он выразил уверенность в том, что без европейского марсохода вполне можно обойтись и что всю запланированную научную работу на Марсе может взять на себя российский посадочный модуль.

02:47

Пентагон: войска РФ совершили серьезные ошибки в Украине





Ллойд Остин в Вильнюсе / фото Ю. Стацявичюса/LRT

Вторгшиеся в Украину российские войска совершили серьезные тактические ошибки, заявил в интервью американскому телеканалу CNN министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Болгарию. Произошла целая "серия оплошностей", считает глава Пентагона. Российские войска полагали, "что будут продвигаться быстро и что очень скоро захватят столицу (Украины. - Ред.), но оказались не способными сделать это", отметил Остин. Кроме того, он считает слабым взаимодействие военно-воздушных сил России с ее сухопутными войсками. "Иными словами, имеется ряд вещей, которых мы ждали, но которых мы попросту не увидели", - подытожил американский министр обороны.

02:38

Американская нефтесервисная корпорация Halliburton, вторая по величине нефтесервисная компания в мире и крупнейший в США поставщик оборудования для нефтяной отрасли, объявила о немедленном прекращении деятельности в России из-за развязанной ею войны против Украины. Об этом сообщается на ее сайте. "Компания соблюдает санкции, запрещающие трансакции и работу, в том числе для некоторых государственных российских клиентов. Halliburton будет уделять первостепенное внимание безопасности и надежности по мере свертывания оставшихся операций в России", - говорится в сообщении. Также отмечается, что Halliburton не имеет совместных предприятий на территории РФ. Поставки запчастей и продуктов в Россию были остановлены Halliburton несколько недель назад.

01:14

Греция готова восстановить роддом в Мариуполе

Разрушенный роддом в Мариуполе / фото AP

Греция заявила о готовности восстановить роддом в Мариуполе, разрушенный в результате авиаудара российских ВВС. Пресс-служба министерства иностранных дел Греции разместила сообщение об этом в социальной сети Facebook. "Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Греция готова восстановить разрушенный российской армией роддом в Мариуполе", - говорится в нем. Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский считает, что авиабомба России на роддом - окончательное доказательство геноцида украинцев.

01:30

Санкции, введенные властями США против России, продолжают нарушать около 100 самолетов, в том числе персональный борт миллиардера Романа Абрамовича, сообщило министерство торговли США. Помимо этого, в заявлении упомянуты 33 машины компании "Аэрофлот", 12 - AirBridgeCargo, 5 - Aviastar-TU, 23 - Azur Air, 14 - Nordwind и 12 - Utair. Американский Минторг пояснил, что обнародовал список, чтобы не дать российским и белорусским компаниям и олигархам безнаказанно путешествовать в нарушение законов.

00:50

Режиссера Сергея Лозницу исключили из Украинской киноакадемии

Сергей Лозница / фото Э. Гениса/LRT

Украинский и немецкий режиссер белорусского происхождения Сергей Лозница исключен из состава Украинской киноакадемии. "Режиссер Сергей Лозница неоднократно подчеркивал, что считает себя космополитом, "человеком мира". Однако сейчас, когда Украина изо всех сил отстаивает свою независимость, ключевым понятием в риторике каждого украинца должна быть его национальная идентичность. И здесь не может быть никаких компромиссов или полутонов", - подчеркивается в сообщении пресс-службы киноакадемии.

Сергей Лозница создал более 20 игровых и документальных фильмов. Кинокритики называют его классиком документального кино. Работы Лозницы были включены в программы целого ряда престижных международных кинофестивалей и удостоены почетных наград. В 2018 году украинский оскаровский комитет выдвинул его кинокартину "Донбасс" на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

00:10

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон везет в Польшу гуманитарную помощь для беженцев из Украины. Об этом сообщил в микроблоге Twitter сам Кэмерон, опубликовав там же свой фотоснимок за рулем грузовика. Политик также написал, что в Польшу он едет с двумя коллегами из благотворительной организации Chippy Larder, в которой уже два года работает волонтером.

I'm currently driving to Poland with two Chippy Larder colleagues to make our delivery to the Red Cross. It’s going to be a long drive, but I’ll keep you updated along the way. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/T0ORCT4Eek — David Cameron (@David_Cameron) March 18, 2022

23:52

В Украине из осажденных городов эвакуированы 9145 человек

За последние сутки из украинских городов, осажденных российскими военными, были эвакуированы по гуманитарным коридорам 9145 человек, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. По ее данным, из этого числа почти 5000 человек бежали из Мариуполя в Запорожье, еще 4173 были вывезены из разных населенных пунктов Сумской области.

23:22

Антивоенная акция в Вильнюсе / фото Ю. Стацявичюса/LRT

Сразу несколько стран, включая Болгарию, а также балтийские государства - Эстония, Латвия и Литва заявили в пятницу, 18 марта, что высылают целый ряд российских дипломатов. Так, в МИД Болгарии сообщили, что объявили 10 российских дипломатов персонами нон грата. Им предоставлено 72 часа для выезда из страны. Заместитель министра иностранных дел Болгарии Васил Георгиев передал соответствующую устную ноту послу РФ в этой стране Элеоноре Митрофановой. По информации болгарских компетентных органов, указанные сотрудники посольства РФ осуществляли на территории Болгарии деятельность, не совместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Ранее София осудила полномасштабное вторжение России в Украину.