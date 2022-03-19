Хроника путинской войны. Российские военные применили в Украине гиперзвуковое оружие

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". Хроника событий субботы, 19 марта (время вильнюсское).

На 24-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток взять под контроль населенные пункты соседней страны, нанося по ним удары с помощью авиации и ракетных систем. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии и заявляют о значительных потерях россиян. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. Хроника событий субботы, 19 марта (время вильнюсское).

12:05

Председатель правления Deutsche Bank Кристиан Зевинг (Christian Sewing) в интервью изданию Die Welt предостерег от преждевременного введения новых санкций в отношении России. "Сначала нужно, чтобы проявился эффект уже объявленных сакций", - отметил он. Введенные штрафные меры отрицательно сказываются и на ФРГ, но та "должна переносить это", указал Зевинг. Он критически отозвался о призывах отказаться от получения газа через "Северный поток", эксплуатируемый с 2011 года. Этот шаг грозит привести к серьезным проблемам с энергоснабжением и значительному повышению цен в Германии, отметил глава Deutsche Bank.

11:40

Бывшие президенты США Уильям Клинтон и Джордж Буш-младший посетили собор святых Владимира и Ольги в Чикаго, выразив солидарность с Украиной. 42-й и 43-й главы Белого дома прикололи к пиджакам ленты в национальных цветах Украины и возложили букеты подсолнухов к зданию. "Америка едина с украинским народом в его борьбе за свободу и против угнетения", - отмечается в аккаунте Клинтона в Twitter.

America stands united with the people of Ukraine in their fight for freedom and against oppression. pic.twitter.com/O7INc9S1tq — Bill Clinton (@BillClinton) March 18, 2022

11:10

В Запорожье вводят комендантский час

В Запорожье вводится комендантский час. Он действует в течение 38 часов, с 16.00 19 марта до 06.00 21 марта, сообщил глава областной администрации Александр Старух.

10:40

В субботу запланированы 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения, а также для доставки еды и медикаментов в захваченные российскими войсками города Украины, сообщила в видеообращении вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

10:10

Вооруженные силы Украины 18 марта уничтожили 12 воздушных целей российской армии - 2 самолета, 3 вертолета, 3 беспилотника и 4 крылатых ракеты. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Генерального штаба ВСУ в Facebook.

09:40

Министерство обороны России сообщило, что в ходе боевых действий в Украине впервые применен гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". По заявлению официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, "18 марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области". Кошенков заявил также, что "береговым ракетным комплексом "Бастион" уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области".

08:40

Одна из крупнейших в мире компаний-производителей электроники и бытовой техники южнокорейская LG Electronics объявила о приостановке поставок в Россию.

08:10

Правоохранительные органы Италии наложили арест на виллу на Сардинии, принадлежащую владельцу "Северстали" Алексею Мордашову. Стоимость недвижимости, расположенной в городе Олбия, оценивается в 105 миллионов евро.

07:40

Вооруженные силы Украины лишились выхода к Азовскому морю, сообщило украинское Министерство обороны в Facebook. В заявлении ведомства говорится, что российские военные 4частично добились успеха в Донецком операционном районе - временно лишили Украину выхода к Азовскому морю". Другие подробности не приводятся.

07:10

Власти Бельгии на фоне резкого роста цен на энергоносители в связи с военным вторжением России в Украину отсрочили еще на десять лет запланированное на 2025 год закрытие атомных электростанций.

05:23

Зеленский призвал Россию к честным переговорам

Владимир Зеленский / фото AP

Владимир Зеленский в ночь на 19 марта записал видеообращение, в котором призвал Россию начать честные переговоры. Как отметил президент Украины, у России есть шанс уменьшить ущерб от собственных ошибок, но она должна вести содержательные и без затягивания переговоры о мире и безопасности для Украины. "Мы всегда настаивали на переговорах. Мы всегда предлагали диалог, предлагали решения для мира", – сказал Зеленский. Украинский лидер заявил, что хочет, чтобы его услышали в Москве. Пора встречаться и говорить, пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины, подчеркнул он. "Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться", - предостерег Владимир Зеленский.

04:50

Боевые действия на территории Украины грозят повлечь за собой голод для жителей городов, осажденных российскими войсками, предупредила Европейская комиссия. Люди, остающиеся в этих городах, "сталкиваются с апокалиптическими условиями: нет еды, нет воды, нет медицинской помощи и нет выхода", - заявил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag еврокомиссар ЕС по антикризисному управлению Янез Ленарчич. По его словам, огромной проблемой является обеспечение доступа к пострадавшим и оказание им гуманитарной помощи.

04:06

Глава Минобороны ФРГ: НАТО не будет вмешиваться в войну России против Украины

Кристин Ламбрехт / фото AP

НАТО ни в коем случае не станет вмешиваться в войну России против Украины, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht). Североатлантический альянс "не станет воюющей стороной, и в данном отношении ничего не изменится", - подчеркнула Ламбрехт в интервью газете Süddeutsche Zeitung. Кроме того, она вновь отвергла призыв Киева создать бесполетную зону над Украиной, обосновав отказ "непредсказуемыми последствиями".

03:24

В российской миссии на Марс, которую планируется провести через несколько лет вместо миссии "ЭкзоМарс-2022", отмененной Европейским космическим агентством (ESA) из-за вторжения РФ в Украину, не будет марсохода. Об этом заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Он выразил уверенность в том, что без европейского марсохода вполне можно обойтись и что всю запланированную научную работу на Марсе может взять на себя российский посадочный модуль.

02:47

Пентагон: войска РФ совершили серьезные ошибки в Украине





Ллойд Остин в Вильнюсе / фото Ю. Стацявичюса/LRT

Вторгшиеся в Украину российские войска совершили серьезные тактические ошибки, заявил в интервью американскому телеканалу CNN министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Болгарию. Произошла целая "серия оплошностей", считает глава Пентагона. Российские войска полагали, "что будут продвигаться быстро и что очень скоро захватят столицу (Украины. - Ред.), но оказались не способными сделать это", отметил Остин. Кроме того, он считает слабым взаимодействие военно-воздушных сил России с ее сухопутными войсками. "Иными словами, имеется ряд вещей, которых мы ждали, но которых мы попросту не увидели", - подытожил американский министр обороны.

02:38

Американская нефтесервисная корпорация Halliburton, вторая по величине нефтесервисная компания в мире и крупнейший в США поставщик оборудования для нефтяной отрасли, объявила о немедленном прекращении деятельности в России из-за развязанной ею войны против Украины. Об этом сообщается на ее сайте. "Компания соблюдает санкции, запрещающие трансакции и работу, в том числе для некоторых государственных российских клиентов. Halliburton будет уделять первостепенное внимание безопасности и надежности по мере свертывания оставшихся операций в России", - говорится в сообщении. Также отмечается, что Halliburton не имеет совместных предприятий на территории РФ. Поставки запчастей и продуктов в Россию были остановлены Halliburton несколько недель назад.

01:14

Греция готова восстановить роддом в Мариуполе

Разрушенный роддом в Мариуполе / фото AP

Греция заявила о готовности восстановить роддом в Мариуполе, разрушенный в результате авиаудара российских ВВС. Пресс-служба министерства иностранных дел Греции разместила сообщение об этом в социальной сети Facebook. "Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Греция готова восстановить разрушенный российской армией роддом в Мариуполе", - говорится в нем. Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский считает, что авиабомба России на роддом - окончательное доказательство геноцида украинцев.

01:30

Санкции, введенные властями США против России, продолжают нарушать около 100 самолетов, в том числе персональный борт миллиардера Романа Абрамовича, сообщило министерство торговли США. Помимо этого, в заявлении упомянуты 33 машины компании "Аэрофлот", 12 - AirBridgeCargo, 5 - Aviastar-TU, 23 - Azur Air, 14 - Nordwind и 12 - Utair. Американский Минторг пояснил, что обнародовал список, чтобы не дать российским и белорусским компаниям и олигархам безнаказанно путешествовать в нарушение законов.

00:50

Режиссера Сергея Лозницу исключили из Украинской киноакадемии

Сергей Лозница / фото Э. Гениса/LRT

Украинский и немецкий режиссер белорусского происхождения Сергей Лозница исключен из состава Украинской киноакадемии. "Режиссер Сергей Лозница неоднократно подчеркивал, что считает себя космополитом, "человеком мира". Однако сейчас, когда Украина изо всех сил отстаивает свою независимость, ключевым понятием в риторике каждого украинца должна быть его национальная идентичность. И здесь не может быть никаких компромиссов или полутонов", - подчеркивается в сообщении пресс-службы киноакадемии.

Сергей Лозница создал более 20 игровых и документальных фильмов. Кинокритики называют его классиком документального кино. Работы Лозницы были включены в программы целого ряда престижных международных кинофестивалей и удостоены почетных наград. В 2018 году украинский оскаровский комитет выдвинул его кинокартину "Донбасс" на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

00:10

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон везет в Польшу гуманитарную помощь для беженцев из Украины. Об этом сообщил в микроблоге Twitter сам Кэмерон, опубликовав там же свой фотоснимок за рулем грузовика. Политик также написал, что в Польшу он едет с двумя коллегами из благотворительной организации Chippy Larder, в которой уже два года работает волонтером.

I'm currently driving to Poland with two Chippy Larder colleagues to make our delivery to the Red Cross. It’s going to be a long drive, but I’ll keep you updated along the way. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/T0ORCT4Eek — David Cameron (@David_Cameron) March 18, 2022

23:52

В Украине из осажденных городов эвакуированы 9145 человек

За последние сутки из украинских городов, осажденных российскими военными, были эвакуированы по гуманитарным коридорам 9145 человек, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. По ее данным, из этого числа почти 5000 человек бежали из Мариуполя в Запорожье, еще 4173 были вывезены из разных населенных пунктов Сумской области.

23:22

Антивоенная акция в Вильнюсе / фото Ю. Стацявичюса/LRT

Сразу несколько стран, включая Болгарию, а также балтийские государства - Эстония, Латвия и Литва заявили в пятницу, 18 марта, что высылают целый ряд российских дипломатов. Так, в МИД Болгарии сообщили, что объявили 10 российских дипломатов персонами нон грата. Им предоставлено 72 часа для выезда из страны. Заместитель министра иностранных дел Болгарии Васил Георгиев передал соответствующую устную ноту послу РФ в этой стране Элеоноре Митрофановой. По информации болгарских компетентных органов, указанные сотрудники посольства РФ осуществляли на территории Болгарии деятельность, не совместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Ранее София осудила полномасштабное вторжение России в Украину.