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2022.03.18 17:17

Литовский министр покинул зал на встрече ВОЗ, когда Россия взяла слово

BNS, LRT.lt2022.03.18 17:17
А. Дулькис
А. Дулькис / D. Umbraso/LRT nuotr.

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис в знак протеста покинул зал на встрече Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Стамбуле, когда Россия попросила слово, чтобы выступить, хотя такое выступление не было запланировано.

"Я покинул зал в знак солидарности с Украиной, когда слово попросила Россия", - сказал Дулькис в пятницу BNS.

По его словам, представители других стран из зала не ушли.

Как сказал Дулькис, выступления замминистра здравоохранения России не было намечено в повестке дня встречи.

16-19 марта в Стамбуле проходит встреча Европейского регионального бюро ВОЗ на тему здоровья мигрантов.

И все же, по словам министра, на ней больше говорилось о войне России в Украине.

"Практически речь шла только об Украине. Во всяком случае европейские страны говорили исключительно об Украине", - сказал глава литовского Минздрава.

# Литва
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