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2022.03.18 13:18

Министр: тысячи IT-специалистов из России и Беларуси – на пути в Литву

BNS, LRT.lt2022.03.18 13:18
IT-специалист
IT-специалист / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что из-за войны в Украине в ближайшее время в Литву планируют приехать тысячи специалистов по информационным технологиям из России и Беларуси.

"В принципе, речь может идти о тысячах профессионалов - специалистов в области информационных технологий и телекоммуникаций, которые готовы приехать в Литву или уже находятся в пути", - сказал министр на пресс-конференции в пятницу.

По словам Армонайте, министерство сотрудничает с российскими и белорусскими IT-компаниями, уже работающими в Литве, по вопросам передислокации их подразделений в Литву, а также ведет переговоры о передислокации неназванных подразделений западных компаний.

«Мы работаем с двумя группами — то есть с теми компаниями, которые уже базируются в Литве и имеют свои филиалы там (в России и Беларуси — BNS) и хотят переселить своих сотрудников и их семьи, а также общаемся с международными компаниями, которые хотят перенести свою деятельность в Вильнюс из этих столиц или других крупных городов», — сказал министр.

«Ситуация особенно деликатная, поэтому из соображений безопасности я не могу и не хочу называть конкретные названия международных компаний или пути их прохода в Литву», — добавила Армонайте.

Из-за полномасштабного нападения России на Украину и последовавших за этим санкций многие крупные международные компании сворачивают работу на российском рынке или продают российские активы.

Apple ограничила работу своего платежного сервиса Apple Pay и прекратила онлайн-продажи в России на своем сайте. Microsoft приостанавила продажи и оказание услуг в России. AMD и Intel официально прекратили экспорт чипов в Россию.

# Литва# Война в Украине
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