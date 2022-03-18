Война в Украине: Россия нанесла ракетный удар по авиаремонтному заводу во Львове

На 23-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии и заявляют о значительных потерях россиян. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам.

Россия нанесла ракетный удар по авиаремонтному заводу во Львове



Ракетный удар во Львове пришелся по авиаремонтному заводу, заявил мэр города Садовой.

«Несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу, его здания уничтожены. Активная работа завода была заранее остановлена, поэтому человеческих жертв нет», — написал он.

https://www.bbc.com/russian/live/news-60661774?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=623415b3980bea49f4b7d099%26%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%262022-03-18T05%3A16%3A36.495Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:72725ba3-f9c5-4314-b8bf-1b95de4f3ca0&pinned_post_asset_id=623415b3980bea49f4b7d099&pinned_post_type=share

Живущих в Москве украинцев вызывают в полицию для проверок

Живущих в Москве граждан Украины вызывают в полицию на опросы и осматривают их мобильные телефоны.

О двух таких случаях стало известно правозащитному проекту "ОВД-Инфо". В первом случае речь идёт о студенте МФТИ, который собирался уехать из Москвы на автобусе в Ригу. По его словам, у него и других граждан Украины полицейские проверили паспорта, после чего часть людей увезли в ОВД. Там их сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и проверили телефоны - в частности, на предмет посещения оппозиционных пабликов и присутствия в фотогалерее националистической символики.



Самого студента оставили в отделе полиции на ночь, составив на него протокол о нецензурной брани в общественном месте.

Burger King объясняет, почему он не может закрыть свои рестораны в России

„Burger King“ / AP nuotr.

Президент Restaurant Brands International, владеющей франшизой Burger King, Дэвид Шир опубликовал письмо, в котором объяснил, почему компания не может приостановить работу на российском рынке, как это сделал, например, «Макдональдс».

Шир пишет, что в российском «Бургер Кинге», у Restaurant Brands International лишь миноритарная доля, а основные, российские, акционеры предложение закрыть рестораны отклонили. По словам Шира, компания начала процесс продажи своей доли в совместном предприятии, но, по условиям существующего соглашение, не может завершить его немедленно.

Пока прекратить работу на российском рынке невозможно, отмечает Шир, компания предприняла другие шаги для поддержки жителей Украины — перечислила 1 миллион долларов Агентству ООН по делам беженцев, а также договорилась со своими франчайзи в 25 странах о том, что они выдадут благотворительным организациям, работающим с украинскими беженцами, купоны на еду на общую сумму 2 миллиона долларов.



Земфира выпустила клип "Не стреляйте"

Российская певица Земфира выпустила клип, содержащий кадры войны в Украине и задержаний антивоенных демонстрантов в России. В песне есть слова "не стреляйте" и "не молчите".

Сообщается, что певица после начала войны покинула Россию.



С официального Youtube-канала Земфиры удалены все клипы и другие видео, кроме двух - кроме "Не стреляйте", это записанная в 2008 году кавер-версия песни украинской рок-группы "Океан Эльзы" "Вiдпусти".