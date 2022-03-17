Правозащитники потребовали прекратить публиковать видео с военнопленными

Правозащитная организация Human Rights Watch потребовала от властей Украины прекратить публикацию видео с российскими военнопленными.

В телеграм-канале, созданном при поддержке украинской Службы безопасности, регулярно появляются ролики, на которых военнослужащие России называют свои имена, показывают документы и раскрывают другую личную информацию. Некоторые из них на камеру звонят родственникам. Правозащитники не исключают, что делается это под давлением: иногда в роликах солдат унижают и запугивают.

Такое обращение с военнопленными нарушает Женевскую конвенцию о защите военнопленных, которая обязует гуманно обращаться с ними при людях обстоятельствах, – подчеркивают в HRW. Конвенция также запрещает публикацию допросов и любых личных данных.

В HRW подчеркнули, что ещё 10 марта обратились к властям Украины, однако до сих пор не получили ответа.



Радио "Свобода"