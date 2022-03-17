Кремль готовит кровавые спецоперации «под чужим флагом» в самой России

Российские спецслужбы готовят масштабные кровавые спецоперации «под чужим флагом» против граждан Российской Федерации: возможны обстрелы из РСЗО с территории Украины по приграничным городам РФ, теракты и диверсии внутри России, ответственность за которые планируют возлагать на украинцев.

Все это уже было только в значительно меньших масштабах накануне вторжения российской армии в Украину. Тогда это были искусственно созданные поводы для «спецоперации», сейчас — это будет попытка сплотить россиян в условиях санкций, «закрутить гайки» и мобилизировать хоть какие-то резервы живой силы для войск вторжения в Украину.



«Российское военное командование сейчас рассматривает применение сценария с обстрелом территории РФ якобы украинской стороной. В частности, российские военные планируют совершить атаку на города РФ с использованием РСЗО БМ-21 «Град» с целью обвинения Украины в нападении на гражданское население«, — предупреждает известный блогер Александр Коваленко.

Кремль сейчас максимально пытается снять с себя ответственность за обстрелы мирных городов Украины и убийство тысяч мирных жителей. Чтобы изменить информационную повестку дня, Путин готов пойти на убийства десятков, сотен и даже тысяч российских граждан.

Такой сценарий Кремль уже начал реализовывать на Донбассе. 14 марта, рашисты уже инсценировали удар Точкой-У по оккупированному российскими войсками с 2014 года украинскому городу Донецку, для создания пропагандистской картинки они убили десятки мирных жителей, предварительно собрав их на митинг.

Российские пропагандисты для реализации спецоперации накануне прибыли в Донецк, чтобы создать картинку. Оперативно в тот же день российский диктатор Владимир Путин использовал этот информационный повод в своей риторике в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннет, которого он пытался убедить, якобы это «украинские военные нанесли удар».

Аналогичные спецоперации были проведены РФ накануне вторжения в Украину



Напомним, что за 5 дней до полномасштабного вторжения в Украину, а именно 19 февраля 2022 года, российская пропаганда активно тиражировала информацию якобы Украина обстреляла из РСЗО территорию Ростовской области РФ.

21 февраля волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm опубликовали собственное OSINT-расследование, которое опровергало заявления российской пропаганды и указывало четкие факты, что обстрел территории РФ из РСЗО проводился с временно оккупированной территории Луганской области, подконтрольной ВС РФ.

Это расследование было переведено на 11 языков мира и его активно распространяли даже российские оппозиционеры. С 22 февраля и до начальной фазы полномасштабного российского вторжения в Украину сайт InformNapalm подвергался мощнейшей DDos-атаке, которая с высокой долей вероятности была реализована именно спецслужбами Российской Федерации.

Этот пример указывает, что спецслужбы РФ активно использовали накануне вторжения искусственно созданные поводы и проводили операции «под чужим флагом», чтобы объявить о начале «спецоперации по демилитаризации Украины».

Сейчас когда весь мир увидел последствия бесчеловечных действий Российской Федерации, бомбежки и ракетные удары по мирным украинскому Харькову, Мариуполю, Гостомелю, Ирпеню и другим городам, военное руководство Российской Федерации готово идти на огромные жертвы среди мирного населения не только Украины. Для пропагандистской картинки Кремль готов проводить более кровавые операции «под чужим флагом» и уничтожать уже граждан РФ на своей территории. Российские спецслужбы готовы и вероятно в скором времени будут проводить кровавые диверсии и теракты, обстрелы и убийства, ответственность за которые будут пытаться возлагать на Украину и/или «украинских националистов».

Такие действия также преследуют цели по запугиванию населения РФ. Призваны вызвать ненависть к Украине, чтобы оперативно пополнить подразделения российской армии, которая несет огромные потери в боевых действиях в чужой стране.

Это методы фашистких режимов, методы, которые избрал Владимир Путин в своей войне против Украины.

Мы призываем жителей Российской Федерации, которые еще сохранили способность критически воспринимать информацию и анализировать факты — не верить российской пропаганде, не верить террористическому режиму диктатора Путина. Украина не хотела и не хочет войны, украинцы защищают свои дома от захватчиков, страдают под бомбежками, хоронят близких. Украинские женщины вынуждены рожать детей в бомбоубежищах и метро, украинские дети гибнут от ударов российских бомб и ракет, украинцы храбро защищают свою Родину от рашистов, которые вторглись по приказу Путина.

Режим Путина в агонии, он не рассчитывал получить такой ожесточенный отпор от украинцев и теперь готов идти на любые жертвы, чтобы новой большой кровью не только мирных граждан Украины, но и мирных граждан России залить тот позор и презрение, которое он уже получил перед лицом всего мира. И на которое он обрек всю Россию на десятки если не сотни лет.

И даже пленные военнослужащие срочной службы ВС РФ осознают, что ворвались в дома украинцев и вторглись на суверенную территорию Украины как фашисты.

И как сказал пленный российский офицер, летчик ВКС России, заместитель командира 47-го авиационного полка РФ, подполковник Максим Криштоп, который выполнял преступные приказы своего военного руководства: «Считаю, эту войну мы уже проиграли».

И даже пленные военнослужащие срочной службы ВС РФ осознают, что ворвались в дома украинцев и вторглись на территорию Украины как фашисты.

InfornNapalm.org