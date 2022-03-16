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2022.03.16 15:20

Президент Литвы готов организовать визт глав стран Запада в Украину

BNS, LRT.lt2022.03.16 15:20
Г. Науседа
Г. Науседа / E. Blaževič/LRT nuotr.

Литовский президент Гитанас Науседа заявляет, что готов организовать визит лидеров Западных стран в Украину.

"Я действительно вижу смысл в таких визитах и ​​считаю, что такие визиты нужно планировать вместе с президентами других стран, и я готов это сделать", - заявил в среду журналистам литовский лидер.

Ранее на этой неделе премьер-министры Польши, Чехии и Словении отправились в Киев, чтобы встретиться с лидером страны Владимиром Зеленским. Он приглашал и других западных лидеров.

"Я приглашаю всех друзей Украины в Киев, - заявил президент Украины в Telegram-канале. – Правда, здесь может быть опасно, потому что наше небо не закрыто от российских ракет и военных самолетов».

Киев уже некоторое время просит НАТО обеспечить нелетную зону над Украиной, но западные страны опасаются, что этот шаг может привести к прямой конфронтации между НАТО и Россией.

Однако Науседа подчеркнул важность не только визитов поддержки, но и мероприятий, мобилизующих помощь Украине.

По словам главы государства, Киев благодарит Литву за ее усилия, направленные на то, чтобы голос терзаемого войной государства «громко звучал в международном сообществе».

«Ужасы войны открывают глаза почти всем», — сказал он.

# Литва
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